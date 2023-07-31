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Трех жителей Воронежской области заключили под стражу по делу о госизмене - РИА Новости, 31.07.2023
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11:48 31.07.2023 (обновлено: 13:49 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/gosizmena-1887318908.html
Трех жителей Воронежской области заключили под стражу по делу о госизмене
Трех жителей Воронежской области заключили под стражу по делу о госизмене - РИА Новости, 31.07.2023
Трех жителей Воронежской области заключили под стражу по делу о госизмене
Центральный районный суд Воронежа 10 июля заключил под стражу трех жителей области, подозреваемых в государственной измене, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T11:48
2023-07-31T13:49
происшествия
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 31 июл – РИА Новости. Центральный районный суд Воронежа 10 июля заключил под стражу трех жителей области, подозреваемых в государственной измене, сообщил РИА Новости представитель суда."Всем трем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 сентября", — сказал собеседник агентства.Как сообщил ранее Центр общественных связей ФСБ России, жителей региона задержали по подозрению в передаче запрещенной в России украинской организации "Правый сектор"* сведений о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре.Возбуждено дело о госизмене, все трое проходят в статусе подозреваемых.* Террористическая организация, запрещена в России
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происшествия, воронежская область
Происшествия, Воронежская область
Трех жителей Воронежской области заключили под стражу по делу о госизмене

Суд заключил под стражу трех жителей Воронежской области, подозреваемых в госизмене

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ РФ задерживают жителя Воронежской области по подозрению в госизмене
Сотрудники ФСБ РФ задерживают жителя Воронежской области по подозрению в госизмене - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФСБ РФ задерживают жителя Воронежской области по подозрению в госизмене
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 31 июл – РИА Новости. Центральный районный суд Воронежа 10 июля заключил под стражу трех жителей области, подозреваемых в государственной измене, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Всем трем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 сентября", — сказал собеседник агентства.
Как сообщил ранее Центр общественных связей ФСБ России, жителей региона задержали по подозрению в передаче запрещенной в России украинской организации "Правый сектор"* сведений о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре.
Возбуждено дело о госизмене, все трое проходят в статусе подозреваемых.
* Террористическая организация, запрещена в России
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