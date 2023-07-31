https://ria.ru/20230731/gosizmena-1887318908.html

Трех жителей Воронежской области заключили под стражу по делу о госизмене

Трех жителей Воронежской области заключили под стражу по делу о госизмене - РИА Новости, 31.07.2023

Трех жителей Воронежской области заключили под стражу по делу о госизмене

Центральный районный суд Воронежа 10 июля заключил под стражу трех жителей области, подозреваемых в государственной измене, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T11:48

2023-07-31T11:48

2023-07-31T13:49

происшествия

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 31 июл – РИА Новости. Центральный районный суд Воронежа 10 июля заключил под стражу трех жителей области, подозреваемых в государственной измене, сообщил РИА Новости представитель суда."Всем трем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 сентября", — сказал собеседник агентства.Как сообщил ранее Центр общественных связей ФСБ России, жителей региона задержали по подозрению в передаче запрещенной в России украинской организации "Правый сектор"* сведений о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре.Возбуждено дело о госизмене, все трое проходят в статусе подозреваемых.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20230530/zelenskiy-1875060740.html

воронежская область

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, воронежская область