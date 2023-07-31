https://ria.ru/20230731/gladkov-1887426029.html

Гладков поручил снижать число аварий в белгородском водоснабжении

Гладков поручил снижать число аварий в белгородском водоснабжении - РИА Новости, 31.07.2023

Гладков поручил снижать число аварий в белгородском водоснабжении

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил своевременно заниматься профилактикой аварий в системе водоснабжения, прежде всего, в микрорайонах ИЖС... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T17:26

2023-07-31T17:26

2023-07-31T17:26

белгородская область

белгородская область

белгородский район

ракитянский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил своевременно заниматься профилактикой аварий в системе водоснабжения, прежде всего, в микрорайонах ИЖС области, сообщила пресс-служба правительства региона. Главе региона представили результаты работы с жалобами и обращениями граждан по вопросу качества водоснабжения в микрорайонах ИЖС области. По данным регионального министерства ЖКХ, за июнь-июль 2023 года поступило 876 обращений граждан из 137 населенных пунктов по вопросам неудовлетворительного водоснабжения. "В 82% случаев жители жаловались на перебои в подаче воды, а в 18% обращений — на качество водоснабжения", - говорится в сообщении. Отмечается, что наибольшее количество обращений зафиксировано в четырёх муниципалитетах: в Белгородском районе, Старооскольском и Шебекинском городских округах, а также в Ракитянском районе. Так, из Шебекино и соседних населенных пунктов поступило 130 жалоб на отсутствие холодной воды. Перебои были связаны со сложившейся в июне оперативной обстановкой, в том числе с прекращением подачи электроэнергии на объекты водоснабжения. На сегодняшний день все перебои ликвидированы. Уже в июле от жителей региона поступило в три раза меньше обращений, чем за предыдущий месяц. Положительная динамика наблюдается также за счет строительства и капитального ремонта сетей и сооружений водоснабжения, отметили в пресс-службе. Глава региона поручил профильному министерству и ГУП "Белоблводоканал" усилить в 2024 году работу по профилактике аварийных ситуаций. "При рассмотрении планов на 2024 год мы должны предусмотреть такие виды работ, которые бы значительно снизили количество аварий. Это должно привести к снижению количества жалоб. Понимаю, что объём работы за последние два года был выполнен большой. В сравнении 2021 годом количество жалоб белгородцев на водоснабжение значительно снизилось, но их всё ещё много", — поручил губернатор Белгородской области. По данным регионального правительства, всего в 2023 году в Белгородской области будет заменено и отремонтировано более 100 км сетей, в общей сложности в перечне работ порядка 200 объектов.

https://ria.ru/20230728/deti-1886872373.html

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белгородская область

белгородский район

ракитянский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, белгородский район, ракитянский район, вячеслав гладков