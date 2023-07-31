https://ria.ru/20230731/gladkov-1887426029.html
Гладков поручил снижать число аварий в белгородском водоснабжении
Гладков поручил снижать число аварий в белгородском водоснабжении - РИА Новости, 31.07.2023
Гладков поручил снижать число аварий в белгородском водоснабжении
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил своевременно заниматься профилактикой аварий в системе водоснабжения, прежде всего, в микрорайонах ИЖС... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T17:26
2023-07-31T17:26
2023-07-31T17:26
белгородская область
белгородская область
белгородский район
ракитянский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил своевременно заниматься профилактикой аварий в системе водоснабжения, прежде всего, в микрорайонах ИЖС области, сообщила пресс-служба правительства региона. Главе региона представили результаты работы с жалобами и обращениями граждан по вопросу качества водоснабжения в микрорайонах ИЖС области. По данным регионального министерства ЖКХ, за июнь-июль 2023 года поступило 876 обращений граждан из 137 населенных пунктов по вопросам неудовлетворительного водоснабжения. "В 82% случаев жители жаловались на перебои в подаче воды, а в 18% обращений — на качество водоснабжения", - говорится в сообщении. Отмечается, что наибольшее количество обращений зафиксировано в четырёх муниципалитетах: в Белгородском районе, Старооскольском и Шебекинском городских округах, а также в Ракитянском районе. Так, из Шебекино и соседних населенных пунктов поступило 130 жалоб на отсутствие холодной воды. Перебои были связаны со сложившейся в июне оперативной обстановкой, в том числе с прекращением подачи электроэнергии на объекты водоснабжения. На сегодняшний день все перебои ликвидированы. Уже в июле от жителей региона поступило в три раза меньше обращений, чем за предыдущий месяц. Положительная динамика наблюдается также за счет строительства и капитального ремонта сетей и сооружений водоснабжения, отметили в пресс-службе. Глава региона поручил профильному министерству и ГУП "Белоблводоканал" усилить в 2024 году работу по профилактике аварийных ситуаций. "При рассмотрении планов на 2024 год мы должны предусмотреть такие виды работ, которые бы значительно снизили количество аварий. Это должно привести к снижению количества жалоб. Понимаю, что объём работы за последние два года был выполнен большой. В сравнении 2021 годом количество жалоб белгородцев на водоснабжение значительно снизилось, но их всё ещё много", — поручил губернатор Белгородской области. По данным регионального правительства, всего в 2023 году в Белгородской области будет заменено и отремонтировано более 100 км сетей, в общей сложности в перечне работ порядка 200 объектов.
https://ria.ru/20230728/deti-1886872373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, белгородский район, ракитянский район, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Белгородский район, Ракитянский район, Вячеслав Гладков
Гладков поручил снижать число аварий в белгородском водоснабжении
Губернатор Гладков поручил снизить число аварий в системе белгородского водоснабжения
БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил своевременно заниматься профилактикой аварий в системе водоснабжения, прежде всего, в микрорайонах ИЖС области, сообщила пресс-служба правительства
региона.
Главе региона представили результаты работы с жалобами и обращениями граждан по вопросу качества водоснабжения в микрорайонах ИЖС области.
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По данным регионального министерства ЖКХ, за июнь-июль 2023 года поступило 876 обращений граждан из 137 населенных пунктов по вопросам неудовлетворительного водоснабжения. "В 82% случаев жители жаловались на перебои в подаче воды, а в 18% обращений — на качество водоснабжения", - говорится в сообщении. Отмечается, что наибольшее количество обращений зафиксировано в четырёх муниципалитетах: в Белгородском районе
, Старооскольском и Шебекинском городских округах, а также в Ракитянском районе
.
Так, из Шебекино
и соседних населенных пунктов поступило 130 жалоб на отсутствие холодной воды. Перебои были связаны со сложившейся в июне оперативной обстановкой, в том числе с прекращением подачи электроэнергии на объекты водоснабжения. На сегодняшний день все перебои ликвидированы.
Уже в июле от жителей региона поступило в три раза меньше обращений, чем за предыдущий месяц. Положительная динамика наблюдается также за счет строительства и капитального ремонта сетей и сооружений водоснабжения, отметили в пресс-службе.
Глава региона поручил профильному министерству и ГУП "Белоблводоканал" усилить в 2024 году работу по профилактике аварийных ситуаций.
"При рассмотрении планов на 2024 год мы должны предусмотреть такие виды работ, которые бы значительно снизили количество аварий. Это должно привести к снижению количества жалоб. Понимаю, что объём работы за последние два года был выполнен большой. В сравнении 2021 годом количество жалоб белгородцев на водоснабжение значительно снизилось, но их всё ещё много", — поручил губернатор Белгородской области.
По данным регионального правительства, всего в 2023 году в Белгородской области будет заменено и отремонтировано более 100 км сетей, в общей сложности в перечне работ порядка 200 объектов.
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