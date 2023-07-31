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В США загадочно погиб генерал, получивший назначение сразу после начала СВО
В США загадочно погиб генерал, получивший назначение сразу после начала СВО - РИА Новости, 31.07.2023
В США загадочно погиб генерал, получивший назначение сразу после начала СВО
Американский генерал Энтони Поттс погиб при неустановленных обстоятельствах в авиакатастрофе в штате Мэриленд, сообщила газета минобороны США Stars and Stripes. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T04:37
2023-07-31T04:37
2023-07-31T04:45
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Американский генерал Энтони Поттс погиб при неустановленных обстоятельствах в авиакатастрофе в штате Мэриленд, сообщила газета минобороны США Stars and Stripes.Инцидент произошел 25 июля. Одномоторный самолет Piper PA-28 Cherokee, которым управлял Поттс, рухнул недалеко от армейского испытательного полигона в Абердине на северо-востоке штата. На борту воздушного судна был только генерал, который ранее служил пилотом вертолета.Как рассказала представитель добровольческого пожарного отряда Сандра Галлион, обломки Piper PA-28 были обнаружены в открытом поле, на земле пострадавших не было. "Мы не знаем, что случилось с самолетом. На земле не было никакого пожара", - сообщила Галлион.Власти заявили, что никаких прямых указаний на то, что стало причиной крушения самолета, нет, также отсутствует информация о наличии на нем самописцев, которые по закону необязательны на небольших воздушных судах.Поттсу было 59 лет, он служил в армии США с 1986 года, участвовал в боевых действиях в Персидском заливе. Генерал был награжден в том числе орденом Почетного легиона и Бронзовой звездой.Первого марта 2022 года, спустя менее недели после начала российской спецоперации на Украине, он был назначен на пост исполнительного директора Программы по командованию, контролю и тактической связи (PEO C3T), функция которой заключается в разработке и поддержке "коммуникационных сетей, радиостанций, спутниковых систем и другого оборудования, необходимого солдатам для информационного доминирования на поле боя".Официально он вступил в должность в июне 2022-го, в конце июня текущего года его сменил на этом посту Марк Китц.
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в мире, сша, мэриленд
В США загадочно погиб генерал, получивший назначение сразу после начала СВО
Американский генерал Поттс, получивший назначение после начала СВО, погиб в авиакатастрофе
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости.
Американский генерал Энтони Поттс погиб при неустановленных обстоятельствах в авиакатастрофе в штате Мэриленд, сообщила газета минобороны США Stars and Stripes
.
Инцидент произошел 25 июля. Одномоторный самолет Piper PA-28 Cherokee, которым управлял Поттс, рухнул недалеко от армейского испытательного полигона в Абердине на северо-востоке штата. На борту воздушного судна был только генерал, который ранее служил пилотом вертолета.
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Как рассказала представитель добровольческого пожарного отряда Сандра Галлион, обломки Piper PA-28 были обнаружены в открытом поле, на земле пострадавших не было. "Мы не знаем, что случилось с самолетом. На земле не было никакого пожара", - сообщила Галлион.
Власти заявили, что никаких прямых указаний на то, что стало причиной крушения самолета, нет, также отсутствует информация о наличии на нем самописцев, которые по закону необязательны на небольших воздушных судах.
Поттсу было 59 лет, он служил в армии США с 1986 года, участвовал в боевых действиях в Персидском заливе
. Генерал был награжден в том числе орденом Почетного легиона и Бронзовой звездой.
Первого марта 2022 года, спустя менее недели после начала российской спецоперации на Украине
, он был назначен на пост исполнительного директора Программы по командованию, контролю и тактической связи (PEO C3T), функция которой заключается в разработке и поддержке "коммуникационных сетей, радиостанций, спутниковых систем и другого оборудования, необходимого солдатам для информационного доминирования на поле боя".
Официально он вступил в должность в июне 2022-го, в конце июня текущего года его сменил на этом посту Марк Китц.
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