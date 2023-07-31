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"Алмаз-Антей" отправит на шельф России оборудование для добычи газа
"Алмаз-Антей" отправит на шельф России оборудование для добычи газа - РИА Новости, 31.07.2023
"Алмаз-Антей" отправит на шельф России оборудование для добычи газа
"Алмаз-Антей" уже в этом году начнет испытания и поставку первого импортозамещенного оборудования для добычи газа на континентальном шельфе РФ, рассказал РИА... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T03:10
2023-07-31T03:10
2023-07-31T03:10
россия
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газпром
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. "Алмаз-Антей" уже в этом году начнет испытания и поставку первого импортозамещенного оборудования для добычи газа на континентальном шельфе РФ, рассказал РИА Новости директор департамента развития гражданской продукции концерна Артем Шатраков на полях форума "Россия-Африка". "Как обычно, любой кризис это не только трудности, но и новые возможности. Развивая гражданскую продукцию, сферы, в которые мы абсолютно четко идем, это те сферы, где сейчас необходимо импортозамещение. Например, то оборудование, которое мы разрабатываем и производим для ПАО "Газпром", ни в России, ни в Советском Союзе никогда не производилось. Это в чистом виде импортозамещение для обеспечения добычи нефти и газа на шельфе", - сказал Шатраков. По его словам, эта работа ведется уже на протяжении нескольких лет и будет продолжаться. "Мы с заказчиком определили технические требования к изделиям, подготовили наши собственные мощности к производству этого оборудования. И в этом году мы выходим на испытания этого оборудования и на серийную поставку первых комплектов. Учитывая, что это оборудование никогда в России не производилось, это достаточно мощный технологический прорыв", - рассказал он. В 2019 году "Газпром" и "Алмаз-Антей" подписали долгосрочный договор на серийное производство и поставку импортозамещающего оборудования для подводной добычи углеводородов.
https://ria.ru/20230729/gaz-1887024089.html
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россия, концерн пво "алмаз-антей", газпром, экономика, технологии
Россия, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Газпром, Экономика, Технологии
"Алмаз-Антей" отправит на шельф России оборудование для добычи газа
"Алмаз-Антей" в 2023 году испытает и поставит на шельф России оборудование для добычи газа
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. "Алмаз-Антей" уже в этом году начнет испытания и поставку первого импортозамещенного оборудования для добычи газа на континентальном шельфе РФ, рассказал РИА Новости директор департамента развития гражданской продукции концерна Артем Шатраков на полях форума "Россия-Африка".
«
"Как обычно, любой кризис это не только трудности, но и новые возможности. Развивая гражданскую продукцию, сферы, в которые мы абсолютно четко идем, это те сферы, где сейчас необходимо импортозамещение. Например, то оборудование, которое мы разрабатываем и производим для ПАО "Газпром", ни в России, ни в Советском Союзе никогда не производилось. Это в чистом виде импортозамещение для обеспечения добычи нефти и газа на шельфе", - сказал Шатраков.
По его словам, эта работа ведется уже на протяжении нескольких лет и будет продолжаться.
"Мы с заказчиком определили технические требования к изделиям, подготовили наши собственные мощности к производству этого оборудования. И в этом году мы выходим на испытания этого оборудования и на серийную поставку первых комплектов. Учитывая, что это оборудование никогда в России не производилось, это достаточно мощный технологический прорыв", - рассказал он.
В 2019 году "Газпром" и "Алмаз-Антей" подписали долгосрочный договор на серийное производство и поставку импортозамещающего оборудования для подводной добычи углеводородов.
Эксперт спрогнозировал падение добычи газа в России до уровня 2010 года