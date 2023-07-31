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США пока не анонсировали, какие гарантии безопасности получит Киев - РИА Новости, 31.07.2023
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20:56 31.07.2023 (обновлено: 21:01 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/garantii-1887473463.html
США пока не анонсировали, какие гарантии безопасности получит Киев
США пока не анонсировали, какие гарантии безопасности получит Киев - РИА Новости, 31.07.2023
США пока не анонсировали, какие гарантии безопасности получит Киев
Гарантии безопасности для Украины коснутся долгосрочных оборонных обязательств, заявил официальный представитель госдепа Мэтью Миллер. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T20:56
2023-07-31T21:01
в мире
сша
киев
вашингтон (штат)
россия
дмитрий песков
нато
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Гарантии безопасности для Украины коснутся долгосрочных оборонных обязательств, заявил официальный представитель госдепа Мэтью Миллер."Я бы пока не хотел комментировать исход переговоров, которые только начинаются. Но как говорил президент Джо Байден, другие лидеры G7 и ЕС, а также другие лидеры 12 наций, которые присоединились к нашему заявлению, мы привержены долгосрочным обязательствам перед Украиной в области обороны и помощи Украине в создании инфраструктуры, которая сможет в долгосрочной перспективе сдержать Россию", - сказал Миллер журналистам.По его словам, детали этих договоренностей прояснятся в ходе предстоящего мероприятия. Миллер сообщил, что переговоры начнутся на этой неделе в виртуальном формате на уровне заместителей помощников глав внешнеполитических ведомств.Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на дипломатов, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной - Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Свое участие подтвердили Великобритания, ЮАР, Польша и Евросоюз.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230729/ukraina-1887014484.html
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887444429.html
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сша
киев
вашингтон (штат)
россия
москва
украина
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в мире, сша, киев, вашингтон (штат), россия, дмитрий песков, нато, сергей лавров, москва, украина, джо байден
В мире, США, Киев, Вашингтон (штат), Россия, Дмитрий Песков, НАТО, Сергей Лавров, Москва, Украина, Джо Байден
США пока не анонсировали, какие гарантии безопасности получит Киев

США пока не анонсировали, какие гарантии безопасности получит Киев после переговоров

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Гарантии безопасности для Украины коснутся долгосрочных оборонных обязательств, заявил официальный представитель госдепа Мэтью Миллер.
«
"Я бы пока не хотел комментировать исход переговоров, которые только начинаются. Но как говорил президент Джо Байден, другие лидеры G7 и ЕС, а также другие лидеры 12 наций, которые присоединились к нашему заявлению, мы привержены долгосрочным обязательствам перед Украиной в области обороны и помощи Украине в создании инфраструктуры, которая сможет в долгосрочной перспективе сдержать Россию", - сказал Миллер журналистам.
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По его словам, детали этих договоренностей прояснятся в ходе предстоящего мероприятия. Миллер сообщил, что переговоры начнутся на этой неделе в виртуальном формате на уровне заместителей помощников глав внешнеполитических ведомств.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на дипломатов, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной - Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Свое участие подтвердили Великобритания, ЮАР, Польша и Евросоюз.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
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Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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