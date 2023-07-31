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Михаил Галустян объяснил, почему перестал общаться с Гариком Харламовым
Михаил Галустян объяснил, почему перестал общаться с Гариком Харламовым - РИА Новости, 31.07.2023
Михаил Галустян объяснил, почему перестал общаться с Гариком Харламовым
Юморист и телеведущий Михаил Галустян в интервью Надежде Стрелец объяснил, почему перестал общаться со своим коллегой Гариком Харламовым. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:06
2023-07-31T12:06
2023-07-31T12:32
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Юморист и телеведущий Михаил Галустян в интервью Надежде Стрелец объяснил, почему перестал общаться со своим коллегой Гариком Харламовым. По словам Галустяна, Харламов, с которым он ранее работал над серией комедийных лент "Самый лучший фильм" и рядом других проектов, полностью погрузился в свою жизнь и работу. "Мне не хочется проводить время с теми, кто не хочет проводить время со мной. Но это нормально. Так бывает. — отметил Галустян. — Я не хочу навязываться ему. У него своя жизнь, и я с пониманием к этому отношусь. У нас хорошие отношения, которых нет".Михаил Галустян рассказал, что из бывших коллег по КВН и Comedy Club находится в хороших отношениях с Демисом Карибидисом, Александром Реввой и Вадимом Галыгиным.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, михаил галустян, гарик харламов (игорь), знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Михаил Галустян, Гарик Харламов (Игорь), Знаменитости
Михаил Галустян объяснил, почему перестал общаться с Гариком Харламовым
Михаил Галустян рассказал, что Гарик Харламов отдалился и занялся своей жизнью