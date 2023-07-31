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Михаил Галустян объяснил, почему перестал общаться с Гариком Харламовым - РИА Новости, 31.07.2023
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Шоубиз
 
12:06 31.07.2023 (обновлено: 12:32 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/galustyan-1887319314.html
Михаил Галустян объяснил, почему перестал общаться с Гариком Харламовым
Михаил Галустян объяснил, почему перестал общаться с Гариком Харламовым - РИА Новости, 31.07.2023
Михаил Галустян объяснил, почему перестал общаться с Гариком Харламовым
Юморист и телеведущий Михаил Галустян в интервью Надежде Стрелец объяснил, почему перестал общаться со своим коллегой Гариком Харламовым. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:06
2023-07-31T12:32
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Юморист и телеведущий Михаил Галустян в интервью Надежде Стрелец объяснил, почему перестал общаться со своим коллегой Гариком Харламовым. По словам Галустяна, Харламов, с которым он ранее работал над серией комедийных лент "Самый лучший фильм" и рядом других проектов, полностью погрузился в свою жизнь и работу. &quot;Мне не хочется проводить время с теми, кто не хочет проводить время со мной. Но это нормально. Так бывает. — отметил Галустян. — Я не хочу навязываться ему. У него своя жизнь, и я с пониманием к этому отношусь. У нас хорошие отношения, которых нет&quot;.Михаил Галустян рассказал, что из бывших коллег по КВН и Comedy Club находится в хороших отношениях с Демисом Карибидисом, Александром Реввой и Вадимом Галыгиным.
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новости шоу-бизнеса, михаил галустян, гарик харламов (игорь), знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Михаил Галустян, Гарик Харламов (Игорь), Знаменитости
Михаил Галустян объяснил, почему перестал общаться с Гариком Харламовым

Михаил Галустян рассказал, что Гарик Харламов отдалился и занялся своей жизнью

© РИА Новости / Евгений Одиноков, Екатерина ЧесноковаГарик Харламов и Михаил Галустян
Гарик Харламов и Михаил Галустян - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков, Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Юморист и телеведущий Михаил Галустян в интервью Надежде Стрелец объяснил, почему перестал общаться со своим коллегой Гариком Харламовым.
По словам Галустяна, Харламов, с которым он ранее работал над серией комедийных лент "Самый лучший фильм" и рядом других проектов, полностью погрузился в свою жизнь и работу.
«

"Мне не хочется проводить время с теми, кто не хочет проводить время со мной. Но это нормально. Так бывает. — отметил Галустян. — Я не хочу навязываться ему. У него своя жизнь, и я с пониманием к этому отношусь. У нас хорошие отношения, которых нет".

Михаил Галустян рассказал, что из бывших коллег по КВН и Comedy Club находится в хороших отношениях с Демисом Карибидисом, Александром Реввой и Вадимом Галыгиным.
Михаил Галустян и Демис Карибидис - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
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ШоубизНовости шоу-бизнесаМихаил ГалустянГарик Харламов (Игорь)Знаменитости
 
 
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