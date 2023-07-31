https://ria.ru/20230731/galustyan-1887319314.html

Михаил Галустян объяснил, почему перестал общаться с Гариком Харламовым

Михаил Галустян объяснил, почему перестал общаться с Гариком Харламовым - РИА Новости, 31.07.2023

Михаил Галустян объяснил, почему перестал общаться с Гариком Харламовым

Юморист и телеведущий Михаил Галустян в интервью Надежде Стрелец объяснил, почему перестал общаться со своим коллегой Гариком Харламовым. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:06

2023-07-31T12:06

2023-07-31T12:32

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Юморист и телеведущий Михаил Галустян в интервью Надежде Стрелец объяснил, почему перестал общаться со своим коллегой Гариком Харламовым. По словам Галустяна, Харламов, с которым он ранее работал над серией комедийных лент "Самый лучший фильм" и рядом других проектов, полностью погрузился в свою жизнь и работу. "Мне не хочется проводить время с теми, кто не хочет проводить время со мной. Но это нормально. Так бывает. — отметил Галустян. — Я не хочу навязываться ему. У него своя жизнь, и я с пониманием к этому отношусь. У нас хорошие отношения, которых нет".Михаил Галустян рассказал, что из бывших коллег по КВН и Comedy Club находится в хороших отношениях с Демисом Карибидисом, Александром Реввой и Вадимом Галыгиным.

https://ria.ru/20230525/tnt-1874093855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, михаил галустян, гарик харламов (игорь), знаменитости