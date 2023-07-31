https://ria.ru/20230731/forum-1887316756.html

Московский урбанистический форум: развлечение, отдых, новые профессии

Московский урбанистический форум: развлечение, отдых, новые профессии - РИА Новости, 31.07.2023

Московский урбанистический форум: развлечение, отдых, новые профессии

Двенадцатый Московский урбанистический форум начнет свою работу в столице 1 августа. Уже сейчас ясно, что он станет самым грандиозным за всю свою историю: его... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T11:43

2023-07-31T11:43

2023-07-31T12:28

москва

московский урбанистический форум 2023 (муф 2023)

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

ано «развитие человеческого капитала»

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Двенадцатый Московский урбанистический форум начнет свою работу в столице 1 августа. Уже сейчас ясно, что он станет самым грандиозным за всю свою историю: его мероприятия развернутся в парке "Зарядье", Гостином дворе, центральном выставочном зале "Манеж" и спортивном комплексе "Лужники". Самая насыщенная и масштабная программа ждет посетителей в олимпийском комплексе, где расположатся локации городских департаментов и других учреждений столицы. Навыки XXI века Теме профессионального самоопределения и развития будут посвящены мероприятия в шатре "Траектория роста" в "Лужниках". "У москвичей будет возможность познакомиться с экосистемой профнавигации Москвы. Здесь и взрослые, и дети смогут открыть для себя что-то новое из мира профессий", - рассказывает руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. Для самых юных посетителей откроется "Примерочная профессий". Что это такое? Надо пройти к интерактивному стенду, ответить на вопросы профориентационного теста и понять, какое занятие по душе вам или вашему ребенку. В зоне для детей будут проходить мастер-классы от детских технопарков, где школьники смогут освоить самые востребованные навыки. Занятия – разной степени сложности и рассчитаны на различные возрастные категории. Ребята смогут сделать первые шаги в сборке, пайке, механике, схемотехнике, 3D-моделировании персонажа компьютерных игр, анимации, программировании, создании мобильных приложений и цифровых технологий современного города. Также можно будет научиться управлять роботом и познакомиться с технологией одорирования (насыщения запахами) кино. Кроме того, некоторые активности ориентированы на посещение всей семьей – например, мастер-класс с тренажером-симулятором "Глаша". С его помощью участники научатся правильно оценивать состояние пострадавшего при несчастных случаях и оказывать необходимую доврачебную помощь. При этом родители получат навыки для оказания первой помощи детям, а дети – своим сверстникам и родителям. Актуальное расписание представлено на сайте. Тайны карьеры и бизнеса Определиться с профессией на территории шатра "Траектория роста" смогут не только дети, но и взрослые. Для них в шатре предусмотрено две зоны. "Тем, кто строит карьеру или зашел в тупик, пригодится профтестирование и тренинги от Центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград". Молодые люди, интересующиеся предпринимательством, могут почерпнуть много полезной и практической информации на лекциях и мастер-классах проектов "Бизнес уикенд" и Business Update", - говорит Фурсин. Гостей форума ждут полезные лекции о законах построения карьеры, выборе профессии, секретах служебного роста. Предусмотрены и практические занятия – например, по составлению психологического профиля и написанию эффективного резюме. Мастер-классы будут посвящены управлению временем, ключевым стратегиям для повышения эффективности, инновационным подходам к успешному стартапу, монетизации базовых надстроек. Например, если вы считаете, что плохо говорите, профессионалы "поставят" вам голос. Также будущих предпринимателей научат "упаковывать" идеи стартапов для инвесторов и разрабатывать собственные бизнес-проекты. Выбрать подходящий воркшоп и зарегистрироваться можно по ссылке. Кроме того, и больших, и маленьких гостей приглашают на симуляторы. В формате мини-турниров "одни на один" или с другом все желающие смогут сразиться в игре на приставках Xbox. Еще здесь в виртуальном формате можно почувствовать себя человеком не самой простой профессии – например, пилотом самолета или профессиональным автогонщиком. Также с помощью симулятора можно будет разработать уникальное лекарство в качестве химика-лаборанта, научиться правильно тушить пожары и познакомиться с непростой сферой инновационного металлопроката, специалисты которого сегодня востребованы в машиностроении, строительстве, судостроении и других отраслях промышленности. Бизнес на районе Увлекательные мероприятия в августе и начале сентября ожидают не только посетителей четырех крупнейших площадок столицы. В рамках Московского урбанистического форума в столице также пройдет фестиваль "Неспальный район". На 18 из его площадок представят свои продукты и услуги выпускники проектов для начинающих предпринимателей – "Бизнес уикенд. Старт", "Бизнес уикенд" и Business Update. Самая юная возрастная группа среди бизнесменов – 14-18 лет. Это выпускники программы "Бизнес уикенд. Старт". Однако опыт презентации своих идей и даже продаж у ребят уже есть: все они участвовали в ярмарке-выставке "Предпринимай! Фабрика идей", проходившей на ВДНХ в мае этого года. "Мы считаем, что за молодыми предпринимателями – будущее нашей экономики, поэтому помогаем подрастающим москвичам осваивать азы предпринимательства уже со школьной скамьи", - отмечает руководитель департамента предпринимательства и инновационной политики. Начинающие бизнесмены предлагают достаточно широкую линейку товаров. Бренд ЛИМ (Любовь и мода) представит эксклюзивные футболки и толстовки, команда "Аполлон" специализируется на товарах для танцоров. Также на ярмарках будут кружки и шопперы с авторскими принтами от "ПринтПоинт", необычные ароматические свечи для дома Capet и "Огонь жизни", авторская настольная игра "Интеллектус". Выпускники проекта "Бизнес уикенд", которым от 18 до 35 лет, презентуют обувь ручной работы, эксклюзивные аксессуары для оргтехники и гаджетов, творческие наборы для детей Handi Art, соляные панно для декора дома и офиса. Молодые предприниматели из клуба Business Update тоже представят товарные линейки на любой вкус и запрос: детскую одежду, саженцы хвойных и лиственных растений, пищевой и косметический коллаген для красоты и здоровья, авторские куклы-раскраски в народных костюмах разных стран, учебные пособия для детей, предметы интерьера с использованием мха. Помимо знакомства с продукцией столичных предпринимателей, гостей фестивальных площадок ждет насыщенная программа мастер-классов для детей и взрослых. Их научат созданию съедобных букетов, преображению старых вещей в актуальные, 3D-моделированию, программированию в Minecraft, съемке видео по мотивам сказок. Предусмотрены и бизнес-тренинги по теории решений изобретательских задач, разработке бизнес-стратегий, неймингу и защите бренда. Полную программу мероприятий фестиваля можно увидеть на сайте.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, московский урбанистический форум 2023 (муф 2023), алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), ано «развитие человеческого капитала»