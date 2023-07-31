https://ria.ru/20230731/fevral-1887272099.html
Москвичей предупредили о приближении эпохи холодных февралей
Москвичей предупредили о приближении эпохи холодных февралей - РИА Новости, 31.07.2023
Москвичей предупредили о приближении эпохи холодных февралей
Потепление в Арктике изменит там циркуляцию атмосферы, это вызовет локальное похолодание в Европе, а в Москве станут холоднее феврали, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T03:30
2023-07-31T03:30
2023-07-31T06:11
арктика
европа
москва
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Потепление в Арктике изменит там циркуляцию атмосферы, это вызовет локальное похолодание в Европе, а в Москве станут холоднее феврали, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.По словам эксперта, глобальное потепление и мощные потоки тепла в Арктику изменят там циркуляцию атмосферы, что будет приводить к "ультраполярным вторжениям" в Европу. Затоки холодного воздуха будут достигать и Центральной России."Арктика будет значительно теплеть, но, с другой стороны, из-за этого огромного потока там ближе к концу зимы будет стоять антициклон, и уже из-за этого, скажем, в феврале в Москве будет холоднее, то есть феврали в московском регионе будут холодать", - сказал Мухаметов.Таким образом, пояснил эксперт, как это ни парадоксально, глобальное потепление вызовет "локальное похолодание" в Западной Европе, которое также затронет европейскую часть России, но с меньшей силой.Ранее океанолог заявил, что Россия может лишиться незамерзающего порта в Мурманске, поскольку северная ветвь течения Гольфстрим к середине века может ослабнуть из-за "коллапса" Атлантической меридиональной оборотной циркуляции (АМОЦ).
https://ria.ru/20230730/blinken-1887236655.html
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арктика, европа, москва, мгу имени м. в. ломоносова
Арктика, Европа, Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова
Москвичей предупредили о приближении эпохи холодных февралей
Эксперт Мухаметов: феврали в Москве будут становиться холоднее из-за потепления в Арктике
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Потепление в Арктике изменит там циркуляцию атмосферы, это вызовет локальное похолодание в Европе, а в Москве станут холоднее феврали, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.
По словам эксперта, глобальное потепление и мощные потоки тепла в Арктику изменят там циркуляцию атмосферы, что будет приводить к "ультраполярным вторжениям" в Европу. Затоки холодного воздуха будут достигать и Центральной России.
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"Арктика будет значительно теплеть, но, с другой стороны, из-за этого огромного потока там ближе к концу зимы будет стоять антициклон, и уже из-за этого, скажем, в феврале в Москве будет холоднее, то есть феврали в московском регионе будут холодать", - сказал Мухаметов.
Таким образом, пояснил эксперт, как это ни парадоксально, глобальное потепление вызовет "локальное похолодание" в Западной Европе
, которое также затронет европейскую часть России
, но с меньшей силой.
Ранее океанолог заявил, что Россия может лишиться незамерзающего порта в Мурманске
, поскольку северная ветвь течения Гольфстрим к середине века может ослабнуть из-за "коллапса" Атлантической меридиональной оборотной циркуляции (АМОЦ).
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