https://ria.ru/20230731/estoniya-1887405157.html
В посольстве России в Эстонии рассказали, кто совершил акт вандализма
В посольстве России в Эстонии рассказали, кто совершил акт вандализма - РИА Новости, 31.07.2023
В посольстве России в Эстонии рассказали, кто совершил акт вандализма
Посольство РФ в Эстонии подтвердили РИА Новости, что акт вандализма в отношении российской дипмиссии совершил гражданин РФ Аркадий Бабченко*. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T16:56
2023-07-31T16:56
2023-07-31T17:04
россия
эстония
в мире
аркадий бабченко
служба безопасности украины
таллин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152476/81/1524768136_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_1c868e6669c17e774560eeb0094cd2f6.jpg
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Посольство РФ в Эстонии подтвердили РИА Новости, что акт вандализма в отношении российской дипмиссии совершил гражданин РФ Аркадий Бабченко*.Ранее пресс-служба эстонского департамента полиции и погранохраны сообщила, что в ночь на воскресенье мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену здания посольства Российской Федерации в Таллине. Полицейский патруль на месте задержал мужчину, против него было возбуждено уголовное дело. Газета Postimees сообщила в понедельник, что журналист Аркадий Бабченко*, который ранее был включен Минюстом РФ в реестр иноагентов и известен в прошлом работой на СБУ, признался, что это он забросал яйцами здание посольства России в Таллине."Из полиции поступила информация, подтверждающая, что хулиганом, совершившим акт вандализма в отношении российской дипмиссии, является гражданин РФ Аркадий Бабченко*, 1977 года рождения", - сообщили в пресс-службе посольства.Ранее в посольстве сообщили, что рассматриваем данный инцидент как результат "развязанной в Эстонии антироссийской кампании" и призвали полицию к "должному наказанию виновного".Российские дипломаты отмечают, что это далеко не первая хулиганская выходка в отношении российского диппредставительства. "К сожалению, наши неоднократные обращения в МИД республики с требованиями проведения расследований и привлечения виновных к ответственности к субстантивным результатам не привели. До сих пор не возмещен причиненный посольству материальный ущерб", - подчеркнули в посольстве.Дипломаты напомнили, что в соответствии со взятыми на себя обязательствами Эстония обязана соблюдать положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и принимать все надлежащие меры для защиты помещений посольства от нанесения ущерба.*Внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230112/babchenko-1844287041.html
https://ria.ru/20230714/konoshenok-1884273011.html
россия
эстония
таллин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152476/81/1524768136_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_342f2db5642521ffc9073dcbb8ca62f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эстония, в мире, аркадий бабченко, служба безопасности украины, таллин
Россия, Эстония, В мире, Аркадий Бабченко, Служба безопасности Украины, Таллин
В посольстве России в Эстонии рассказали, кто совершил акт вандализма
Посольство России в Эстонии: акт вандализма в отношении дипмиссии совершил Бабченко
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Посольство РФ в Эстонии подтвердили РИА Новости, что акт вандализма в отношении российской дипмиссии совершил гражданин РФ Аркадий Бабченко*.
Ранее пресс-служба эстонского департамента полиции и погранохраны сообщила, что в ночь на воскресенье мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену здания посольства Российской Федерации в Таллине
. Полицейский патруль на месте задержал мужчину, против него было возбуждено уголовное дело. Газета Postimees сообщила в понедельник, что журналист Аркадий Бабченко*, который ранее был включен Минюстом РФ в реестр иноагентов и известен в прошлом работой на СБУ
, признался, что это он забросал яйцами здание посольства России в Таллине.
МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко
"Из полиции поступила информация, подтверждающая, что хулиганом, совершившим акт вандализма в отношении российской дипмиссии, является гражданин РФ Аркадий Бабченко*, 1977 года рождения", - сообщили в пресс-службе посольства.
Ранее в посольстве сообщили, что рассматриваем данный инцидент как результат "развязанной в Эстонии антироссийской кампании" и призвали полицию к "должному наказанию виновного".
Российские дипломаты отмечают, что это далеко не первая хулиганская выходка в отношении российского диппредставительства. "К сожалению, наши неоднократные обращения в МИД республики с требованиями проведения расследований и привлечения виновных к ответственности к субстантивным результатам не привели. До сих пор не возмещен причиненный посольству материальный ущерб", - подчеркнули в посольстве.
Дипломаты напомнили, что в соответствии со взятыми на себя обязательствами Эстония обязана соблюдать положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и принимать все надлежащие меры для защиты помещений посольства от нанесения ущерба.
*Внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Россиянина Конощенка экстрадировали из Эстонии в США