https://ria.ru/20230731/estoniya-1887405157.html

В посольстве России в Эстонии рассказали, кто совершил акт вандализма

В посольстве России в Эстонии рассказали, кто совершил акт вандализма - РИА Новости, 31.07.2023

В посольстве России в Эстонии рассказали, кто совершил акт вандализма

Посольство РФ в Эстонии подтвердили РИА Новости, что акт вандализма в отношении российской дипмиссии совершил гражданин РФ Аркадий Бабченко*. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T16:56

2023-07-31T16:56

2023-07-31T17:04

россия

эстония

в мире

аркадий бабченко

служба безопасности украины

таллин

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Посольство РФ в Эстонии подтвердили РИА Новости, что акт вандализма в отношении российской дипмиссии совершил гражданин РФ Аркадий Бабченко*.Ранее пресс-служба эстонского департамента полиции и погранохраны сообщила, что в ночь на воскресенье мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену здания посольства Российской Федерации в Таллине. Полицейский патруль на месте задержал мужчину, против него было возбуждено уголовное дело. Газета Postimees сообщила в понедельник, что журналист Аркадий Бабченко*, который ранее был включен Минюстом РФ в реестр иноагентов и известен в прошлом работой на СБУ, признался, что это он забросал яйцами здание посольства России в Таллине."Из полиции поступила информация, подтверждающая, что хулиганом, совершившим акт вандализма в отношении российской дипмиссии, является гражданин РФ Аркадий Бабченко*, 1977 года рождения", - сообщили в пресс-службе посольства.Ранее в посольстве сообщили, что рассматриваем данный инцидент как результат "развязанной в Эстонии антироссийской кампании" и призвали полицию к "должному наказанию виновного".Российские дипломаты отмечают, что это далеко не первая хулиганская выходка в отношении российского диппредставительства. "К сожалению, наши неоднократные обращения в МИД республики с требованиями проведения расследований и привлечения виновных к ответственности к субстантивным результатам не привели. До сих пор не возмещен причиненный посольству материальный ущерб", - подчеркнули в посольстве.Дипломаты напомнили, что в соответствии со взятыми на себя обязательствами Эстония обязана соблюдать положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и принимать все надлежащие меры для защиты помещений посольства от нанесения ущерба.*Внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230112/babchenko-1844287041.html

https://ria.ru/20230714/konoshenok-1884273011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, эстония, в мире, аркадий бабченко, служба безопасности украины, таллин