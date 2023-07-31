Рейтинг@Mail.ru
В посольстве России в Эстонии рассказали, кто совершил акт вандализма - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 31.07.2023 (обновлено: 17:04 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/estoniya-1887405157.html
В посольстве России в Эстонии рассказали, кто совершил акт вандализма
В посольстве России в Эстонии рассказали, кто совершил акт вандализма - РИА Новости, 31.07.2023
В посольстве России в Эстонии рассказали, кто совершил акт вандализма
Посольство РФ в Эстонии подтвердили РИА Новости, что акт вандализма в отношении российской дипмиссии совершил гражданин РФ Аркадий Бабченко*. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T16:56
2023-07-31T17:04
россия
эстония
в мире
аркадий бабченко
служба безопасности украины
таллин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152476/81/1524768136_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_1c868e6669c17e774560eeb0094cd2f6.jpg
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Посольство РФ в Эстонии подтвердили РИА Новости, что акт вандализма в отношении российской дипмиссии совершил гражданин РФ Аркадий Бабченко*.Ранее пресс-служба эстонского департамента полиции и погранохраны сообщила, что в ночь на воскресенье мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену здания посольства Российской Федерации в Таллине. Полицейский патруль на месте задержал мужчину, против него было возбуждено уголовное дело. Газета Postimees сообщила в понедельник, что журналист Аркадий Бабченко*, который ранее был включен Минюстом РФ в реестр иноагентов и известен в прошлом работой на СБУ, признался, что это он забросал яйцами здание посольства России в Таллине."Из полиции поступила информация, подтверждающая, что хулиганом, совершившим акт вандализма в отношении российской дипмиссии, является гражданин РФ Аркадий Бабченко*, 1977 года рождения", - сообщили в пресс-службе посольства.Ранее в посольстве сообщили, что рассматриваем данный инцидент как результат "развязанной в Эстонии антироссийской кампании" и призвали полицию к "должному наказанию виновного".Российские дипломаты отмечают, что это далеко не первая хулиганская выходка в отношении российского диппредставительства. "К сожалению, наши неоднократные обращения в МИД республики с требованиями проведения расследований и привлечения виновных к ответственности к субстантивным результатам не привели. До сих пор не возмещен причиненный посольству материальный ущерб", - подчеркнули в посольстве.Дипломаты напомнили, что в соответствии со взятыми на себя обязательствами Эстония обязана соблюдать положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и принимать все надлежащие меры для защиты помещений посольства от нанесения ущерба.*Внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230112/babchenko-1844287041.html
https://ria.ru/20230714/konoshenok-1884273011.html
россия
эстония
таллин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152476/81/1524768136_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_342f2db5642521ffc9073dcbb8ca62f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, эстония, в мире, аркадий бабченко, служба безопасности украины, таллин
Россия, Эстония, В мире, Аркадий Бабченко, Служба безопасности Украины, Таллин
В посольстве России в Эстонии рассказали, кто совершил акт вандализма

Посольство России в Эстонии: акт вандализма в отношении дипмиссии совершил Бабченко

© Фото : Посольство России в Эстонии в FacebookЗдание посольства РФ в Эстонии
Здание посольства РФ в Эстонии - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : Посольство России в Эстонии в Facebook
Здание посольства РФ в Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Посольство РФ в Эстонии подтвердили РИА Новости, что акт вандализма в отношении российской дипмиссии совершил гражданин РФ Аркадий Бабченко*.
Ранее пресс-служба эстонского департамента полиции и погранохраны сообщила, что в ночь на воскресенье мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену здания посольства Российской Федерации в Таллине. Полицейский патруль на месте задержал мужчину, против него было возбуждено уголовное дело. Газета Postimees сообщила в понедельник, что журналист Аркадий Бабченко*, который ранее был включен Минюстом РФ в реестр иноагентов и известен в прошлом работой на СБУ, признался, что это он забросал яйцами здание посольства России в Таллине.
Журналист Аркадий Бабченко - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко
12 января, 08:47
"Из полиции поступила информация, подтверждающая, что хулиганом, совершившим акт вандализма в отношении российской дипмиссии, является гражданин РФ Аркадий Бабченко*, 1977 года рождения", - сообщили в пресс-службе посольства.
Ранее в посольстве сообщили, что рассматриваем данный инцидент как результат "развязанной в Эстонии антироссийской кампании" и призвали полицию к "должному наказанию виновного".
Российские дипломаты отмечают, что это далеко не первая хулиганская выходка в отношении российского диппредставительства. "К сожалению, наши неоднократные обращения в МИД республики с требованиями проведения расследований и привлечения виновных к ответственности к субстантивным результатам не привели. До сих пор не возмещен причиненный посольству материальный ущерб", - подчеркнули в посольстве.
Дипломаты напомнили, что в соответствии со взятыми на себя обязательствами Эстония обязана соблюдать положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и принимать все надлежащие меры для защиты помещений посольства от нанесения ущерба.
*Внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Россиянина Конощенка экстрадировали из Эстонии в США
14 июля, 18:15
 
РоссияЭстонияВ миреАркадий БабченкоСлужба безопасности УкраиныТаллин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала