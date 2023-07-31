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СМИ: мятежники в Нигере прекратили поставки урана и золота Франции
СМИ: мятежники в Нигере прекратили поставки урана и золота Франции - РИА Новости, 31.07.2023
СМИ: мятежники в Нигере прекратили поставки урана и золота Франции
Военные в Нигере, сместившие президента страны Мохаммеда Базума, объявили о прекращении поставок золота и урана во Францию, пишет издание Mehr News. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T18:27
2023-07-31T18:27
2023-07-31T18:41
политика
франция
ниамей
нигер
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Военные в Нигере, сместившие президента страны Мохаммеда Базума, объявили о прекращении поставок золота и урана во Францию, пишет издание Mehr News."У нас есть уран, алмазы, золото, нефть, а мы живем как рабы? Нам не нужны французы, чтобы обеспечивать нашу безопасность", — заявил один из мятежников.Африканская страна располагает большими запасами урана, от которых сильно зависит Франция. Ниамей обеспечивает 15-17 процентов поставок этого сырья для французских атомных электростанций.В минувшую среду военные в Нигере устроили мятеж, выступили по национальному телевидению и объявили о смещении президента Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим бойцы президентской гвардии заблокировали дворец главы государства в столице Ниамее. Базума по-прежнему удерживают в резиденции. Как сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат, с главой Нигера все в порядке, он чувствует себя хорошо.В прошлую пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота Национального совета по защите отечества.
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политика, франция, ниамей, нигер, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
Политика, Франция, Ниамей, Нигер, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
СМИ: мятежники в Нигере прекратили поставки урана и золота Франции
Mehr News: мятежники в Нигере прекратили экспорт урана и золота во Францию