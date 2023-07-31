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В Хабаровском крае отметили рост экспорта рыбопродукции - РИА Новости, 31.07.2023
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07:01 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/eksport-1887278470.html
В Хабаровском крае отметили рост экспорта рыбопродукции
В Хабаровском крае отметили рост экспорта рыбопродукции - РИА Новости, 31.07.2023
В Хабаровском крае отметили рост экспорта рыбопродукции
Экспорт рыбопродукции с начала года вырос в Хабаровском крае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,9%, сообщает управление Россельхознадзора по РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T07:01
2023-07-31T07:01
хабаровский край
япония
магаданская область
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
экономика
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ХАБАРОВСК, 31 июл - РИА Новости. Экспорт рыбопродукции с начала года вырос в Хабаровском крае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,9%, сообщает управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям. "С начала 2023 года управлением проведен контроль экспортируемой рыбной продукции и морепродуктов в Китайскую Народную Республику более 3,4 тысячи тонн, в Республику Корея более 1,7 тысячи тонн, в Японию более 1,44 тысячи тонн. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года экспорт животноводческой продукции с территории Хабаровского края вырос на 7,9%", - говорится в сообщении. Отмечается, что в конце июля на экспорт в Японию рыболовецкой артелью из Охотского района отправлено 16 тонн краба синего мороженого и более 402 тонн тихоокеанской сельди. Продукция добыта в Северо-Охотоморской подзоне Охотского моря. Основными направлениями для экспорта водных биологических ресурсов с территории Хабаровского края по-прежнему остаются Япония, Китай и Корея.
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хабаровский край
япония
магаданская область
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хабаровский край, япония, магаданская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика
Хабаровский край, Япония, Магаданская область, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Экономика
В Хабаровском крае отметили рост экспорта рыбопродукции

Экспорта рыбопродукции в Хабаровском крае с начала года вырос на 7,9 процента

© Фото : Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»Суда в хабаровском порту "Ванино"
Суда в хабаровском порту Ванино - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт»
Суда в хабаровском порту "Ванино". Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 31 июл - РИА Новости. Экспорт рыбопродукции с начала года вырос в Хабаровском крае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,9%, сообщает управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.
«
"С начала 2023 года управлением проведен контроль экспортируемой рыбной продукции и морепродуктов в Китайскую Народную Республику более 3,4 тысячи тонн, в Республику Корея более 1,7 тысячи тонн, в Японию более 1,44 тысячи тонн. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года экспорт животноводческой продукции с территории Хабаровского края вырос на 7,9%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в конце июля на экспорт в Японию рыболовецкой артелью из Охотского района отправлено 16 тонн краба синего мороженого и более 402 тонн тихоокеанской сельди. Продукция добыта в Северо-Охотоморской подзоне Охотского моря.
Основными направлениями для экспорта водных биологических ресурсов с территории Хабаровского края по-прежнему остаются Япония, Китай и Корея.
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Экспорт АПК России в Африку в I полугодии удвоился, заявил Патрушев
28 июля, 21:25
 
Хабаровский крайЯпонияМагаданская областьФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Экономика
 
 
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