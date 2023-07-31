https://ria.ru/20230731/eksport-1887278470.html

В Хабаровском крае отметили рост экспорта рыбопродукции

В Хабаровском крае отметили рост экспорта рыбопродукции - РИА Новости, 31.07.2023

В Хабаровском крае отметили рост экспорта рыбопродукции

Экспорт рыбопродукции с начала года вырос в Хабаровском крае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,9%, сообщает управление Россельхознадзора по РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T07:01

2023-07-31T07:01

2023-07-31T07:01

хабаровский край

япония

магаданская область

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/35742/51/357425130_0:36:705:432_1920x0_80_0_0_405b0202205db0998c6f8a58eefacf8f.jpg

ХАБАРОВСК, 31 июл - РИА Новости. Экспорт рыбопродукции с начала года вырос в Хабаровском крае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,9%, сообщает управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям. "С начала 2023 года управлением проведен контроль экспортируемой рыбной продукции и морепродуктов в Китайскую Народную Республику более 3,4 тысячи тонн, в Республику Корея более 1,7 тысячи тонн, в Японию более 1,44 тысячи тонн. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года экспорт животноводческой продукции с территории Хабаровского края вырос на 7,9%", - говорится в сообщении. Отмечается, что в конце июля на экспорт в Японию рыболовецкой артелью из Охотского района отправлено 16 тонн краба синего мороженого и более 402 тонн тихоокеанской сельди. Продукция добыта в Северо-Охотоморской подзоне Охотского моря. Основными направлениями для экспорта водных биологических ресурсов с территории Хабаровского края по-прежнему остаются Япония, Китай и Корея.

https://ria.ru/20230728/eksport-1886996146.html

хабаровский край

япония

магаданская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хабаровский край, япония, магаданская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), экономика