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СМИ: Лондон закрыл глаза на экспорт оборудования в Россию в обход санкций - РИА Новости, 31.07.2023
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05:21 31.07.2023 (обновлено: 15:58 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/eksport-1887275488.html
СМИ: Лондон закрыл глаза на экспорт оборудования в Россию в обход санкций
СМИ: Лондон закрыл глаза на экспорт оборудования в Россию в обход санкций - РИА Новости, 31.07.2023
СМИ: Лондон закрыл глаза на экспорт оборудования в Россию в обход санкций
Британское правительство, несмотря на западные санкции и публичные заявления о прекращении деятельности в России, не запрещает местным производителям обходными... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T05:21
2023-07-31T15:58
россия
великобритания
украина
владимир путин
арктик спг - 2
экономика
ямал спг
новатэк
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Британское правительство, несмотря на западные санкции и публичные заявления о прекращении деятельности в России, не запрещает местным производителям обходными путями экспортировать в Россию необходимое оборудование для горнодобывающей промышленности и добычи ископаемого топлива, пишет газета The Times со ссылкой на полученные торговые данные.&quot;Несмотря на заявления правительства о том, что эти санкции являются самыми суровыми экономическими санкциями, когда-либо наложенными на крупную экономику, &lt;...&gt; британским компаниям по-прежнему позволено экспортировать оборудование, важное для российской добычи ископаемого топлива и горнодобывающей промышленности&quot;, — пишет издание со ссылкой на анализ торговых данных.Газета приводит в пример строительную компанию Hill &amp; Smith, которая в своей отчетности за 2022 год заявила, что у нее "нет прямых российских клиентов или поставщиков". Однако экспортные данные показывают, что одна из дочерних фирм Bergen Pipe Supports (India) Private Limited продолжает поставлять российской ООО "Арктик СПГ 2" трубные опоры для крепления газопроводов. Представитель Hill &amp; Smith заявил, что компания не имеет прямого контакта с клиентами в России, но также не предоставил официального комментария относительно торговых взаимоотношений их дочерней компании с РФ.Отмечается, что и другие компании, базирующиеся в Великобритании, могут также поставлять в Россию оборудование, необходимое для поддержания ключевых добывающие отраслей."Арктик СПГ 2" — второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, великобритания, украина, владимир путин, арктик спг - 2, экономика, ямал спг, новатэк
Россия, Великобритания, Украина, Владимир Путин, Арктик СПГ - 2, Экономика, Ямал СПГ, Новатэк
СМИ: Лондон закрыл глаза на экспорт оборудования в Россию в обход санкций

Times: британские власти позволяют экспортировать оборудование в Россию в обход санкций

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне
Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вид с противоположного берега реки Темза на Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Британское правительство, несмотря на западные санкции и публичные заявления о прекращении деятельности в России, не запрещает местным производителям обходными путями экспортировать в Россию необходимое оборудование для горнодобывающей промышленности и добычи ископаемого топлива, пишет газета The Times со ссылкой на полученные торговые данные.
«

"Несмотря на заявления правительства о том, что эти санкции являются самыми суровыми экономическими санкциями, когда-либо наложенными на крупную экономику, <...> британским компаниям по-прежнему позволено экспортировать оборудование, важное для российской добычи ископаемого топлива и горнодобывающей промышленности", — пишет издание со ссылкой на анализ торговых данных.

Газета приводит в пример строительную компанию Hill & Smith, которая в своей отчетности за 2022 год заявила, что у нее "нет прямых российских клиентов или поставщиков". Однако экспортные данные показывают, что одна из дочерних фирм Bergen Pipe Supports (India) Private Limited продолжает поставлять российской ООО "Арктик СПГ 2" трубные опоры для крепления газопроводов. Представитель Hill & Smith заявил, что компания не имеет прямого контакта с клиентами в России, но также не предоставил официального комментария относительно торговых взаимоотношений их дочерней компании с РФ.
Отмечается, что и другие компании, базирующиеся в Великобритании, могут также поставлять в Россию оборудование, необходимое для поддержания ключевых добывающие отраслей.
"Арктик СПГ 2" — второй после "Ямала СПГ" крупнотоннажный проект производства сжиженного природного газа "Новатэка". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияВеликобританияУкраинаВладимир ПутинАрктик СПГ - 2ЭкономикаЯмал СПГНоватэк
 
 
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