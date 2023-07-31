https://ria.ru/20230731/ekonomika-1887472204.html

В ЦБ заявили об уменьшении риска резкого замедления мировой экономики

В ЦБ заявили об уменьшении риска резкого замедления мировой экономики - РИА Новости, 31.07.2023

В ЦБ заявили об уменьшении риска резкого замедления мировой экономики

Вероятность того, что мировая экономика резко замедлится, уменьшилась, при этом прогнозы роста мировой экономики на 2023–2024 годы были повышены до 3% и 2,9%... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T20:44

2023-07-31T20:44

2023-07-31T20:58

экономика

сша

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вероятность того, что мировая экономика резко замедлится, уменьшилась, при этом прогнозы роста мировой экономики на 2023–2024 годы были повышены до 3% и 2,9% соответственно, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России. "Риск резкого замедления мировой экономики уменьшился", - считают в Банке России. ЦБ отмечает, что с учетом "сильных данных за первый квартал 2023 года и хороших оперативных данных за второй квартал прогнозы роста мировой экономики на 2023–2024 гг. были повышены на 0,1 процентного пункта, до 3,0 и 2,9% соответственно". При этом большая инерционность инфляционных ожиданий и инфляции в основных развитых экономиках и, как следствие, более высокие траектории ставок в США и еврозоне обусловливают более сильное влияние ДКП на рост на среднесрочном горизонте, отметили в Банке России. "Прогноз роста на 2025 год понижен на 0,3 процентного пункта, до 2,7%, что сохраняет среднесрочную траекторию практически неизменной", - добавили в регуляторе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, центральный банк рф (цб рф), россия