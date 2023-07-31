https://ria.ru/20230731/ekonomika-1887269528.html

Патриарх Кирилл заявил, что не согласен с Марксом в экономическом вопросе

Патриарх Кирилл заявил, что не согласен с Марксом в экономическом вопросе - РИА Новости, 31.07.2023

Патриарх Кирилл заявил, что не согласен с Марксом в экономическом вопросе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что, в отличие от Карла Маркса, не считает человеческие убеждения надстройкой над экономикой. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T02:33

2023-07-31T02:33

2023-07-31T02:40

религия

карл маркс

патриарх кирилл (владимир гундяев)

серафим саровский (прохор мошнин)

саров

нижегородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847300609_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ca619709ab726cfd4c020fb254cacbe9.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что, в отличие от Карла Маркса, не считает человеческие убеждения надстройкой над экономикой. "Конечно, очень важны экономические параметры, и обычно судят по ним. Но я отношусь к числу тех, кто, в отличие от Маркса, считает экономику надстроечным явлением, а фундаментальное, базисное явление – это убеждения людей. Потому что базис - это традиции, культура и, конечно, вера", – сказал он на встрече в воскресенье с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием (Даниловым). В субботу патриарх начал первосвятительский визит в Нижегородскую митрополию. В 2023 году отмечается 120-летие прославления преподобного Серафима Саровского. 19 июля (1 августа по н.с.) 1903 года в Сарове состоялись торжества, посвященные прославлению в лике святых преподобного Серафима Саровского.

https://ria.ru/20230728/sssr-1886854948.html

саров

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

карл маркс, патриарх кирилл (владимир гундяев), серафим саровский (прохор мошнин), саров, нижегородская область