https://ria.ru/20230731/ekonomika-1887269528.html
Патриарх Кирилл заявил, что не согласен с Марксом в экономическом вопросе
Патриарх Кирилл заявил, что не согласен с Марксом в экономическом вопросе - РИА Новости, 31.07.2023
Патриарх Кирилл заявил, что не согласен с Марксом в экономическом вопросе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что, в отличие от Карла Маркса, не считает человеческие убеждения надстройкой над экономикой. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T02:33
2023-07-31T02:33
2023-07-31T02:40
религия
карл маркс
патриарх кирилл (владимир гундяев)
серафим саровский (прохор мошнин)
саров
нижегородская область
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что, в отличие от Карла Маркса, не считает человеческие убеждения надстройкой над экономикой. "Конечно, очень важны экономические параметры, и обычно судят по ним. Но я отношусь к числу тех, кто, в отличие от Маркса, считает экономику надстроечным явлением, а фундаментальное, базисное явление – это убеждения людей. Потому что базис - это традиции, культура и, конечно, вера", – сказал он на встрече в воскресенье с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием (Даниловым). В субботу патриарх начал первосвятительский визит в Нижегородскую митрополию. В 2023 году отмечается 120-летие прославления преподобного Серафима Саровского. 19 июля (1 августа по н.с.) 1903 года в Сарове состоялись торжества, посвященные прославлению в лике святых преподобного Серафима Саровского.
https://ria.ru/20230728/sssr-1886854948.html
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карл маркс, патриарх кирилл (владимир гундяев), серафим саровский (прохор мошнин), саров, нижегородская область
Религия, Карл Маркс, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Серафим Саровский (Прохор Мошнин), Саров, Нижегородская область
Патриарх Кирилл заявил, что не согласен с Марксом в экономическом вопросе
Патриарх Кирилл не согласился с Марксом, считавшим убеждения надстройкой над экономикой