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Регистрацию на российских сайтах через зарубежный e-mail запретят с декабря - РИА Новости, 31.07.2023
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15:46 31.07.2023
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Регистрацию на российских сайтах через зарубежный e-mail запретят с декабря
Регистрацию на российских сайтах через зарубежный e-mail запретят с декабря - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрацию на российских сайтах через зарубежный e-mail запретят с декабря
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с декабря регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Соответствующий... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:46
2023-07-31T15:46
общество
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с декабря регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. На российских сайтах, где нужна регистрация, будет предполагаться только четыре способа регистрации: по номеру телефона оператора РФ, через "Госуслуги" или Единую биометрическую систему или через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российское юридическое лицо. Соответствующие требования вступают в силу с 1 декабря 2023 года.
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общество, технологии, россия, владимир путин
Общество, Технологии, Россия, Владимир Путин
Регистрацию на российских сайтах через зарубежный e-mail запретят с декабря

Путин запретил регистрацию на российских сайтах через зарубежный e-mail с 1 декабря

© iStock.com / Zephyr18Мужчина использует ноутбук и смартфон для работы
Мужчина использует ноутбук и смартфон для работы - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© iStock.com / Zephyr18
Мужчина использует ноутбук и смартфон для работы. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с декабря регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
На российских сайтах, где нужна регистрация, будет предполагаться только четыре способа регистрации: по номеру телефона оператора РФ, через "Госуслуги" или Единую биометрическую систему или через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российское юридическое лицо.
Соответствующие требования вступают в силу с 1 декабря 2023 года.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
ФСБ: иностранные спецслужбы собирают данные об СВО через электронную почту
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ОбществоТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
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