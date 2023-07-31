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Регистрацию на российских сайтах через зарубежный e-mail запретят с декабря

Регистрацию на российских сайтах через зарубежный e-mail запретят с декабря - РИА Новости, 31.07.2023

Регистрацию на российских сайтах через зарубежный e-mail запретят с декабря

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с декабря регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Соответствующий... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:46

2023-07-31T15:46

2023-07-31T15:46

общество

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с декабря регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. На российских сайтах, где нужна регистрация, будет предполагаться только четыре способа регистрации: по номеру телефона оператора РФ, через "Госуслуги" или Единую биометрическую систему или через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российское юридическое лицо. Соответствующие требования вступают в силу с 1 декабря 2023 года.

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, технологии, россия, владимир путин