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Регистрацию на российских сайтах через зарубежный e-mail запретят с декабря
Регистрацию на российских сайтах через зарубежный e-mail запретят с декабря - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрацию на российских сайтах через зарубежный e-mail запретят с декабря
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с декабря регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Соответствующий... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:46
2023-07-31T15:46
2023-07-31T15:46
общество
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с декабря регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. На российских сайтах, где нужна регистрация, будет предполагаться только четыре способа регистрации: по номеру телефона оператора РФ, через "Госуслуги" или Единую биометрическую систему или через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российское юридическое лицо. Соответствующие требования вступают в силу с 1 декабря 2023 года.
https://ria.ru/20230210/spetssluzhby-1851039226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, россия, владимир путин
Общество, Технологии, Россия, Владимир Путин
Регистрацию на российских сайтах через зарубежный e-mail запретят с декабря
Путин запретил регистрацию на российских сайтах через зарубежный e-mail с 1 декабря
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с декабря регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
На российских сайтах, где нужна регистрация, будет предполагаться только четыре способа регистрации: по номеру телефона оператора РФ, через "Госуслуги" или Единую биометрическую систему или через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российское юридическое лицо.
Соответствующие требования вступают в силу с 1 декабря 2023 года.
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