https://ria.ru/20230731/dvizhenie-1887483242.html
На Крымском мосту восстановили движение транспорта
На Крымском мосту восстановили движение транспорта - РИА Новости, 31.07.2023
На Крымском мосту восстановили движение транспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T22:58
2023-07-31T22:58
2023-07-31T23:03
чп на крымском мосту
республика крым
крымский мост
россия
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КРАСНОДАР, 31 июл – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.Автомобильное движение было временно перекрыто в понедельник в 21.32(мск). Причины не назывались."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
https://ria.ru/20230730/dron-1887167628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чп на крымском мосту, республика крым, крымский мост, россия
ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Крымский мост, Россия
На Крымском мосту восстановили движение транспорта
Временно перекрывавшееся движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили