https://ria.ru/20230731/dvizhenie-1887483242.html

На Крымском мосту восстановили движение транспорта

На Крымском мосту восстановили движение транспорта - РИА Новости, 31.07.2023

На Крымском мосту восстановили движение транспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T22:58

2023-07-31T22:58

2023-07-31T23:03

чп на крымском мосту

республика крым

крымский мост

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853962498_0:95:3471:2047_1920x0_80_0_0_672b3417f944e3a51aa35951e7e94f07.jpg

КРАСНОДАР, 31 июл – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.Автомобильное движение было временно перекрыто в понедельник в 21.32(мск). Причины не назывались."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.

https://ria.ru/20230730/dron-1887167628.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

чп на крымском мосту, республика крым, крымский мост, россия