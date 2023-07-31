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В ДТП в Приморье погиб младенец, еще пять человек пострадали
В ДТП в Приморье погиб младенец, еще пять человек пострадали - РИА Новости, 31.07.2023
В ДТП в Приморье погиб младенец, еще пять человек пострадали
Пятимесячная девочка погибла при столкновении грузовика с легковой машиной в Приморском крае, еще трое детей и двое взрослых получили различные травмы, сообщили РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T07:40
2023-07-31T07:40
2023-07-31T07:40
приморский край
происшествия
владивосток
хабаровск
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл - РИА Новости. Пятимесячная девочка погибла при столкновении грузовика с легковой машиной в Приморском крае, еще трое детей и двое взрослых получили различные травмы, сообщили в пресс-службе УМВД по региону. По сообщению пресс-службы, авария произошла на автодороге "Уссури". Предварительно установлено, что оба автомобиля ехали со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, и водитель грузовика Sitrak C7H допустил столкновение с двигавшимся впереди него Nissan March. За рулем этой машины сидел 52-летний мужчина, в салоне были 50-летняя женщина и четверо их внуков: десятилетний и двухлетний мальчики, а также двойняшки пяти месяцев. Пятимесячного мальчика держали на руках, а девочка находилась на заднем сиденье. "В результате дорожно-транспортного происшествия погибла пятимесячная девочка. Водитель и четыре пассажира Nissan March госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении пресс-службы. По информации пресс-службы, водитель грузовика в текущем году к ответственности за неправильную езду не привлекался, состояние опьянения у него не установили. Его стаж за рулем составляет четыре года. Отмечается, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальный срок лишения свободы за нарушение указанной части статьи - пять лет.
https://ria.ru/20230731/operatsiya-1887279770.html
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приморский край, происшествия, владивосток, хабаровск
Приморский край, Происшествия, Владивосток, Хабаровск
В ДТП в Приморье погиб младенец, еще пять человек пострадали
В ДТП в Приморье погибла пятимесячная девочка, еще пять человек пострадали