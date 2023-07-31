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Водитель чудом избежал гибели при столкновении автомобилей на МКАД

Водитель чудом избежал гибели при столкновении автомобилей на МКАД - РИА Новости, 31.07.2023

Водитель чудом избежал гибели при столкновении автомобилей на МКАД

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 51-го километра МКАД, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T00:18

2023-07-31T00:18

2023-07-31T00:23

происшествия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 51-го километра МКАД, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На внешней стороне 51-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - говорится в сообщении. На видео, опубликованном дептрансом, видно, как водитель легковушки остановился прямо посередине МКАД из-за поломки автомобиля, вышел и открыл капот. В это время в его машину врезалась сначала одна машина, а затем. Мужчине чудом дважды удалось увернуться, после чего он убежал на обочину.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия