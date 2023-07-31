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Водитель чудом избежал гибели при столкновении автомобилей на МКАД - РИА Новости, 31.07.2023
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00:18 31.07.2023 (обновлено: 00:23 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/dtp-1887264305.html
Водитель чудом избежал гибели при столкновении автомобилей на МКАД
Водитель чудом избежал гибели при столкновении автомобилей на МКАД - РИА Новости, 31.07.2023
Водитель чудом избежал гибели при столкновении автомобилей на МКАД
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 51-го километра МКАД, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T00:18
2023-07-31T00:23
происшествия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 51-го километра МКАД, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На внешней стороне 51-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - говорится в сообщении. На видео, опубликованном дептрансом, видно, как водитель легковушки остановился прямо посередине МКАД из-за поломки автомобиля, вышел и открыл капот. В это время в его машину врезалась сначала одна машина, а затем. Мужчине чудом дважды удалось увернуться, после чего он убежал на обочину.
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происшествия
Происшествия
Водитель чудом избежал гибели при столкновении автомобилей на МКАД

На внешней стороне 51-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСветофор на перекрестке
Светофор на перекрестке - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Светофор на перекрестке. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 51-го километра МКАД, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
"На внешней стороне 51-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.
На видео, опубликованном дептрансом, видно, как водитель легковушки остановился прямо посередине МКАД из-за поломки автомобиля, вышел и открыл капот. В это время в его машину врезалась сначала одна машина, а затем. Мужчине чудом дважды удалось увернуться, после чего он убежал на обочину.
 
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