https://ria.ru/20230731/dtp-1887264305.html
Водитель чудом избежал гибели при столкновении автомобилей на МКАД
Водитель чудом избежал гибели при столкновении автомобилей на МКАД - РИА Новости, 31.07.2023
Водитель чудом избежал гибели при столкновении автомобилей на МКАД
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 51-го километра МКАД, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T00:18
2023-07-31T00:18
2023-07-31T00:23
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885955065_0:131:3173:1916_1920x0_80_0_0_6e17e73b15a05e493b2f3417e0fb55e1.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 51-го километра МКАД, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "На внешней стороне 51-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - говорится в сообщении. На видео, опубликованном дептрансом, видно, как водитель легковушки остановился прямо посередине МКАД из-за поломки автомобиля, вышел и открыл капот. В это время в его машину врезалась сначала одна машина, а затем. Мужчине чудом дважды удалось увернуться, после чего он убежал на обочину.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885955065_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_52423d1f93164db5dfc9a3d775c531f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
Водитель чудом избежал гибели при столкновении автомобилей на МКАД
На внешней стороне 51-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 51-го километра МКАД, сообщается в телеграм-канале
столичного дептранса.
"На внешней стороне 51-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.
На видео, опубликованном дептрансом, видно, как водитель легковушки остановился прямо посередине МКАД из-за поломки автомобиля, вышел и открыл капот. В это время в его машину врезалась сначала одна машина, а затем. Мужчине чудом дважды удалось увернуться, после чего он убежал на обочину.