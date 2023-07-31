https://ria.ru/20230731/donetsk-1887325422.html
Число погибших при обстреле Донецка и Горловки увеличилось до четырех
Число погибших при обстреле Донецка и Горловки увеличилось до четырех - РИА Новости, 31.07.2023
Число погибших при обстреле Донецка и Горловки увеличилось до четырех
Число погибших при обстреле Донецка и Горловки увеличилось до четырех, десять человек пострадали, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:13
2023-07-31T12:13
2023-07-31T15:32
донецк
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Число погибших при обстреле Донецка и Горловки увеличилось до четырех, десять человек пострадали, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале."По состоянию на 12:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. Город Донецк, Ворошиловский район: по предварительным данным, по улице Челюскинцев, дом 49, погибли два человека. <...> Ранения получили еще десять человек. <...> Куйбышевский район: по улице Терриконной, дом 13, погибла женщина", — говорится в публикации.Кроме того, при обстреле Горловки погиб мужчина.Донецк находится под огнем с раннего утра. Начиная с 6:15 ВСУ выпустили по городу более 30 различных снарядов, в том числе из реактивных систем залпового огня.Есть попадание около Дворца бракосочетаний, в шаговой доступности находятся торговый центр, магазины и транспортные развязки.В результате обстрела загорелись две легковые машины и автобус.
донецк
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры сгоревших автомобилей центре Донецка после обстрела ВСУ
Кадры корреспондента РИА Новости из центра Донецка, который с утра обстреляли ВСУ.
2023-07-31T12:13
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
Число погибших при обстреле Донецка и Горловки увеличилось до четырех
Число погибших при обстреле Донецка и Горловки достигло четырех, десять человек пострадали