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Число погибших при обстреле Донецка и Горловки увеличилось до четырех

Число погибших при обстреле Донецка и Горловки увеличилось до четырех - РИА Новости, 31.07.2023

Число погибших при обстреле Донецка и Горловки увеличилось до четырех

Число погибших при обстреле Донецка и Горловки увеличилось до четырех, десять человек пострадали, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 31.07.2023

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2023-07-31T12:13

2023-07-31T15:32

донецк

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Число погибших при обстреле Донецка и Горловки увеличилось до четырех, десять человек пострадали, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале."По состоянию на 12:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. Город Донецк, Ворошиловский район: по предварительным данным, по улице Челюскинцев, дом 49, погибли два человека. <...> Ранения получили еще десять человек. <...> Куйбышевский район: по улице Терриконной, дом 13, погибла женщина", — говорится в публикации.Кроме того, при обстреле Горловки погиб мужчина.Донецк находится под огнем с раннего утра. Начиная с 6:15 ВСУ выпустили по городу более 30 различных снарядов, в том числе из реактивных систем залпового огня.Есть попадание около Дворца бракосочетаний, в шаговой доступности находятся торговый центр, магазины и транспортные развязки.В результате обстрела загорелись две легковые машины и автобус.

донецк

горловка

донецкая народная республика

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Кадры сгоревших автомобилей центре Донецка после обстрела ВСУ Кадры корреспондента РИА Новости из центра Донецка, который с утра обстреляли ВСУ. 2023-07-31T12:13 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия