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Число погибших при обстреле Донецка и Горловки увеличилось до четырех - РИА Новости, 31.07.2023
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12:13 31.07.2023 (обновлено: 15:32 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/donetsk-1887325422.html
Число погибших при обстреле Донецка и Горловки увеличилось до четырех
Число погибших при обстреле Донецка и Горловки увеличилось до четырех - РИА Новости, 31.07.2023
Число погибших при обстреле Донецка и Горловки увеличилось до четырех
Число погибших при обстреле Донецка и Горловки увеличилось до четырех, десять человек пострадали, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:13
2023-07-31T15:32
донецк
горловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Число погибших при обстреле Донецка и Горловки увеличилось до четырех, десять человек пострадали, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале."По состоянию на 12:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. Город Донецк, Ворошиловский район: по предварительным данным, по улице Челюскинцев, дом 49, погибли два человека. &lt;...&gt; Ранения получили еще десять человек. &lt;...&gt; Куйбышевский район: по улице Терриконной, дом 13, погибла женщина", — говорится в публикации.Кроме того, при обстреле Горловки погиб мужчина.Донецк находится под огнем с раннего утра. Начиная с 6:15 ВСУ выпустили по городу более 30 различных снарядов, в том числе из реактивных систем залпового огня.Есть попадание около Дворца бракосочетаний, в шаговой доступности находятся торговый центр, магазины и транспортные развязки.В результате обстрела загорелись две легковые машины и автобус.
донецк
горловка
донецкая народная республика
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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60
353
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Кадры сгоревших автомобилей центре Донецка после обстрела ВСУ
Кадры корреспондента РИА Новости из центра Донецка, который с утра обстреляли ВСУ.
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донецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
Число погибших при обстреле Донецка и Горловки увеличилось до четырех

Число погибших при обстреле Донецка и Горловки достигло четырех, десять человек пострадали

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Число погибших при обстреле Донецка и Горловки увеличилось до четырех, десять человек пострадали, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"По состоянию на 12:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. Город Донецк, Ворошиловский район: по предварительным данным, по улице Челюскинцев, дом 49, погибли два человека. <...> Ранения получили еще десять человек. <...> Куйбышевский район: по улице Терриконной, дом 13, погибла женщина", — говорится в публикации.
© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Кроме того, при обстреле Горловки погиб мужчина.
Донецк находится под огнем с раннего утра. Начиная с 6:15 ВСУ выпустили по городу более 30 различных снарядов, в том числе из реактивных систем залпового огня.
Есть попадание около Дворца бракосочетаний, в шаговой доступности находятся торговый центр, магазины и транспортные развязки.
В результате обстрела загорелись две легковые машины и автобус.
© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
 
ДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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