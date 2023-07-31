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В центре Донецка загорелся автобус из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 31.07.2023 (обновлено: 10:31 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/donetsk-1887300094.html
В центре Донецка загорелся автобус из-за обстрела со стороны ВСУ
В центре Донецка загорелся автобус из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023
В центре Донецка загорелся автобус из-за обстрела со стороны ВСУ
В результате обстрела центра Донецка есть как минимум один погибший, трое жителей города получили ранения, загорелся автобус, который в момент удара следовал по РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T10:25
2023-07-31T10:31
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. В результате обстрела центра Донецка есть как минимум один погибший, трое жителей города получили ранения, загорелся автобус, который в момент удара следовал по маршруту, передает корреспондент РИА Новости. Также полностью сгорели два легковых автомобиля. Артиллерия ВСУ нанесла удар по оживленному месту в центре Донецка. В шаговой доступности от места падения снарядов ВСУ находится здание торгового центра, магазины и транспортные развязки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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Кадры сгоревших автомобилей центре Донецка после обстрела ВСУ
Кадры корреспондента РИА Новости из центра Донецка, который с утра обстреляли ВСУ.
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донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
В центре Донецка загорелся автобус из-за обстрела со стороны ВСУ

В центре Донецка загорелся автобус из-за обстрела со стороны украинских войск

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. В результате обстрела центра Донецка есть как минимум один погибший, трое жителей города получили ранения, загорелся автобус, который в момент удара следовал по маршруту, передает корреспондент РИА Новости.
Также полностью сгорели два легковых автомобиля.
Артиллерия ВСУ нанесла удар по оживленному месту в центре Донецка. В шаговой доступности от места падения снарядов ВСУ находится здание торгового центра, магазины и транспортные развязки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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