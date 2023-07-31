https://ria.ru/20230731/donetsk-1887300094.html

В центре Донецка загорелся автобус из-за обстрела со стороны ВСУ

В центре Донецка загорелся автобус из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023

В центре Донецка загорелся автобус из-за обстрела со стороны ВСУ

В результате обстрела центра Донецка есть как минимум один погибший, трое жителей города получили ранения, загорелся автобус, который в момент удара следовал по РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T10:25

2023-07-31T10:25

2023-07-31T10:31

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. В результате обстрела центра Донецка есть как минимум один погибший, трое жителей города получили ранения, загорелся автобус, который в момент удара следовал по маршруту, передает корреспондент РИА Новости. Также полностью сгорели два легковых автомобиля. Артиллерия ВСУ нанесла удар по оживленному месту в центре Донецка. В шаговой доступности от места падения снарядов ВСУ находится здание торгового центра, магазины и транспортные развязки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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Кадры сгоревших автомобилей центре Донецка после обстрела ВСУ Кадры корреспондента РИА Новости из центра Донецка, который с утра обстреляли ВСУ. 2023-07-31T10:25 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика