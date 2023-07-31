https://ria.ru/20230731/donetsk-1887297884.html

Украинские войска вновь обстреляли Донецк

Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 31.07.2023

Украинские войска вновь обстреляли Донецк

Украинские войска в 9.50 мск выпустили еще 3 ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T10:11

2023-07-31T10:11

2023-07-31T10:49

донецк

украина

донецкая народная республика

происшествия

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 31 июл – РИА Новости. Украинские войска в 9.50 мск выпустили еще 3 ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк: выпущено 3 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщило, что по городу в 9.35 было выпущено четыре ракеты из РСЗО.

https://ria.ru/20230731/obstrel-1887294654.html

донецк

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, украина, донецкая народная республика, происшествия