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Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 31.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:11 31.07.2023 (обновлено: 10:49 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/donetsk-1887297884.html
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 31.07.2023
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска в 9.50 мск выпустили еще 3 ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T10:11
2023-07-31T10:49
донецк
украина
донецкая народная республика
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 31 июл – РИА Новости. Украинские войска в 9.50 мск выпустили еще 3 ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк: выпущено 3 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщило, что по городу в 9.35 было выпущено четыре ракеты из РСЗО.
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донецк
украина
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донецк, украина, донецкая народная республика, происшествия
Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска вновь обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили еще три ракеты из РСЗО по Донецку

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. 31 июля 2023
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. 31 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. 31 июля 2023
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 июл – РИА Новости. Украинские войска в 9.50 мск выпустили еще 3 ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк: выпущено 3 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщило, что по городу в 9.35 было выпущено четыре ракеты из РСЗО.
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. 31 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Три автомобиля загорелись после обстрела центра Донецка
09:53
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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