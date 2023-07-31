https://ria.ru/20230731/donetsk-1887297884.html
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 31.07.2023
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска в 9.50 мск выпустили еще 3 ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T10:11
2023-07-31T10:11
2023-07-31T10:49
донецк
украина
донецкая народная республика
происшествия
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 31 июл – РИА Новости. Украинские войска в 9.50 мск выпустили еще 3 ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк: выпущено 3 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении. Ранее ведомство сообщило, что по городу в 9.35 было выпущено четыре ракеты из РСЗО.
https://ria.ru/20230731/obstrel-1887294654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, украина, донецкая народная республика, происшествия
Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили еще три ракеты из РСЗО по Донецку