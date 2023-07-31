https://ria.ru/20230731/diversii-1887378413.html
Патрушев сообщил о попытках Киева и Запада устроить диверсии в Карелии
Патрушев сообщил о попытках Киева и Запада устроить диверсии в Карелии - РИА Новости, 31.07.2023
Патрушев сообщил о попытках Киева и Запада устроить диверсии в Карелии
За последние полгода в Карелии пресекли 10 преступлений террористической направленности, задуманных западными и украинскими спецслужбами, останавливаться они не РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:25
2023-07-31T15:25
2023-07-31T15:25
россия
николай патрушев
безопасность
республика карелия
совет безопасности рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:0:3317:1867_1920x0_80_0_0_728ae8a6b0d92e07f8c647b30d28646d.jpg
ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. За последние полгода в Карелии пресекли 10 преступлений террористической направленности, задуманных западными и украинскими спецслужбами, останавливаться они не собираются, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Угрозы безопасности населению формируются также и вследствие диверсионно-террористических устремлений к региону зарубежных спецслужб. В республике Карелия только за последние полгода пресечено 10 преступлений террористической направленности, планируемых западными и украинскими спецслужбами", - констатировал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии. К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
https://ria.ru/20230202/shtraf-1849285475.html
россия
республика карелия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_ce430eff9fc55e09777c66f588155083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николай патрушев, безопасность, республика карелия, совет безопасности рф
Россия, Николай Патрушев, Безопасность, Республика Карелия, Совет Безопасности РФ
Патрушев сообщил о попытках Киева и Запада устроить диверсии в Карелии
Патрушев: за полгода в Карелии предотвратили десять терактов, планируемых Киевом и Западом