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Патрушев сообщил о попытках Киева и Запада устроить диверсии в Карелии

Патрушев сообщил о попытках Киева и Запада устроить диверсии в Карелии - РИА Новости, 31.07.2023

Патрушев сообщил о попытках Киева и Запада устроить диверсии в Карелии

За последние полгода в Карелии пресекли 10 преступлений террористической направленности, задуманных западными и украинскими спецслужбами, останавливаться они не РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:25

2023-07-31T15:25

2023-07-31T15:25

россия

николай патрушев

безопасность

республика карелия

совет безопасности рф

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ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. За последние полгода в Карелии пресекли 10 преступлений террористической направленности, задуманных западными и украинскими спецслужбами, останавливаться они не собираются, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Угрозы безопасности населению формируются также и вследствие диверсионно-террористических устремлений к региону зарубежных спецслужб. В республике Карелия только за последние полгода пресечено 10 преступлений террористической направленности, планируемых западными и украинскими спецслужбами", - констатировал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии. К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.

https://ria.ru/20230202/shtraf-1849285475.html

россия

республика карелия

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Кирилл Волков

россия, николай патрушев, безопасность, республика карелия, совет безопасности рф