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Патрушев сообщил о попытках Киева и Запада устроить диверсии в Карелии - РИА Новости, 31.07.2023
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15:25 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/diversii-1887378413.html
Патрушев сообщил о попытках Киева и Запада устроить диверсии в Карелии
Патрушев сообщил о попытках Киева и Запада устроить диверсии в Карелии - РИА Новости, 31.07.2023
Патрушев сообщил о попытках Киева и Запада устроить диверсии в Карелии
За последние полгода в Карелии пресекли 10 преступлений террористической направленности, задуманных западными и украинскими спецслужбами, останавливаться они не РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:25
2023-07-31T15:25
россия
николай патрушев
безопасность
республика карелия
совет безопасности рф
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ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. За последние полгода в Карелии пресекли 10 преступлений террористической направленности, задуманных западными и украинскими спецслужбами, останавливаться они не собираются, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Угрозы безопасности населению формируются также и вследствие диверсионно-террористических устремлений к региону зарубежных спецслужб. В республике Карелия только за последние полгода пресечено 10 преступлений террористической направленности, планируемых западными и украинскими спецслужбами", - констатировал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии. К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
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россия
республика карелия
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россия, николай патрушев, безопасность, республика карелия, совет безопасности рф
Россия, Николай Патрушев, Безопасность, Республика Карелия, Совет Безопасности РФ
Патрушев сообщил о попытках Киева и Запада устроить диверсии в Карелии

Патрушев: за полгода в Карелии предотвратили десять терактов, планируемых Киевом и Западом

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. За последние полгода в Карелии пресекли 10 преступлений террористической направленности, задуманных западными и украинскими спецслужбами, останавливаться они не собираются, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Угрозы безопасности населению формируются также и вследствие диверсионно-террористических устремлений к региону зарубежных спецслужб. В республике Карелия только за последние полгода пресечено 10 преступлений террористической направленности, планируемых западными и украинскими спецслужбами", - констатировал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.
К категории преступлений террористической направленности относятся не только факты подготовки терактов, но и вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее.
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РоссияНиколай ПатрушевБезопасностьРеспублика КарелияСовет Безопасности РФ
 
 
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