https://ria.ru/20230731/diplomatiya-1887331769.html

Кремль проследит за встречей по Украине в Саудовской Аравии, заявил Песков

Кремль проследит за встречей по Украине в Саудовской Аравии, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2023

Кремль проследит за встречей по Украине в Саудовской Аравии, заявил Песков

В Кремле будут наблюдать за встречей в Саудовской Аравии по Украине, нужно понять, какие цели у этого мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:34

2023-07-31T12:34

2023-07-31T16:15

украина

саудовская аравия

в мире

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Кремле будут наблюдать за встречей в Саудовской Аравии по Украине, нужно понять, какие цели у этого мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Безусловно, Россия будет следить за этой встречей. Еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся и о чем, собственно, планируют организаторы вести речь", — сказал представитель Кремля.Как напомнил Песков, в Кремле неоднократно говорили, что любые попытки способствовать мирному урегулированию достойны положительной оценки.В минувшие выходные газета The Wall Street Journal написала, что Саудовская Аравия хочет в августе провести в Джидде мирные переговоры по Украине: туда пригласили порядка 30 стран, но России среди них нет.Как заявил РИА Новости источник в Москве, комментируя инициативу, урегулирование кризиса невозможно без участия России и учета ее законных интересов.

https://ria.ru/20230731/ukraina-1887332573.html

https://ria.ru/20230730/peregovory-1887136793.html

украина

саудовская аравия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, саудовская аравия, в мире, дмитрий песков, россия