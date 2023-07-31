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Кремль проследит за встречей по Украине в Саудовской Аравии, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2023
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12:34 31.07.2023 (обновлено: 16:15 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/diplomatiya-1887331769.html
Кремль проследит за встречей по Украине в Саудовской Аравии, заявил Песков
Кремль проследит за встречей по Украине в Саудовской Аравии, заявил Песков - РИА Новости, 31.07.2023
Кремль проследит за встречей по Украине в Саудовской Аравии, заявил Песков
В Кремле будут наблюдать за встречей в Саудовской Аравии по Украине, нужно понять, какие цели у этого мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:34
2023-07-31T16:15
украина
саудовская аравия
в мире
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Кремле будут наблюдать за встречей в Саудовской Аравии по Украине, нужно понять, какие цели у этого мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Безусловно, Россия будет следить за этой встречей. Еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся и о чем, собственно, планируют организаторы вести речь", — сказал представитель Кремля.Как напомнил Песков, в Кремле неоднократно говорили, что любые попытки способствовать мирному урегулированию достойны положительной оценки.В минувшие выходные газета The Wall Street Journal написала, что Саудовская Аравия хочет в августе провести в Джидде мирные переговоры по Украине: туда пригласили порядка 30 стран, но России среди них нет.Как заявил РИА Новости источник в Москве, комментируя инициативу, урегулирование кризиса невозможно без участия России и учета ее законных интересов.
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887332573.html
https://ria.ru/20230730/peregovory-1887136793.html
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украина, саудовская аравия, в мире, дмитрий песков, россия
Украина, Саудовская Аравия, В мире, Дмитрий Песков, Россия
Кремль проследит за встречей по Украине в Саудовской Аравии, заявил Песков

Песков сообщил, что в Кремле будут следить за переговорами по Украине в Саудовской Аравии

© POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Кремле будут наблюдать за встречей в Саудовской Аравии по Украине, нужно понять, какие цели у этого мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Безусловно, Россия будет следить за этой встречей. Еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся и о чем, собственно, планируют организаторы вести речь", — сказал представитель Кремля.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Киевский режим не хочет мира, заявил Песков
12:37
Как напомнил Песков, в Кремле неоднократно говорили, что любые попытки способствовать мирному урегулированию достойны положительной оценки.
В минувшие выходные газета The Wall Street Journal написала, что Саудовская Аравия хочет в августе провести в Джидде мирные переговоры по Украине: туда пригласили порядка 30 стран, но России среди них нет.
Как заявил РИА Новости источник в Москве, комментируя инициативу, урегулирование кризиса невозможно без участия России и учета ее законных интересов.
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
СМИ: Саудовская Аравия проведет переговоры по Украине без России
Вчера, 01:33
 
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