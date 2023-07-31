https://ria.ru/20230731/devushka-1887361967.html

В челябинском доме, где удерживали девушку, идут следственные действия

В челябинском доме, где удерживали девушку, идут следственные действия - РИА Новости, 31.07.2023

В челябинском доме, где удерживали девушку, идут следственные действия

Следственные действия проводятся в понедельник в частном жилом доме по улице Фестивальная в поселке Смолино Челябинска, в котором, по данным следствия, мужчина... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:19

2023-07-31T14:19

2023-07-31T14:19

происшествия

россия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. Следственные действия проводятся в понедельник в частном жилом доме по улице Фестивальная в поселке Смолино Челябинска, в котором, по данным следствия, мужчина с 2009 года до 30 июля 2023 года удерживал девушку, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщало СУСК, подозреваемый осенью 2009 года под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал в доме до настоящего времени. После обострения психического заболевания мужчина был доставлен в лечебное учреждение и женщина смогла покинуть домовладение. Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). В настоящее время мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении, поясняет СУСК. Источник в правоохранительных органах региона сообщал, что также стало известно, что в 2010-2011 годах мужчина убил неизвестную женщину - в ходе осмотра в надворных постройках нашли останки человека, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время около жилого дома номер 17 по улице Фестивальная – с виду обычного, небольшого, деревянного, с голубым забором - находятся два автомобиля правоохранительных органов, внутри дома проводятся следственные действия – сотрудники следственного управления заходят и выходят. Со слов одного из оперативных работников, территория земельного участка немаленькая, работы предстоит много. Также из приехавшего к дому автомобиля вышла пожилая худая женщина и вошла в дом – предположительно, с допроса привезли мать подозреваемого Валентину. Около дома всю первую половину дня находились сотрудники СМИ, но около часа назад следователи попросили СМИ удалиться, чтобы не мешать проведению следственных действий. Кроме того, по данным пресс-службы ГУМВД России по региону, полицейскими Челябинской области во взаимодействии с представителями следственных органов проводится комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств резонансного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). К работе подключены наиболее опытные оперативники подразделения уголовного розыска регионального ГУМВД России, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230713/podrostki-1883991552.html

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Дом, где подозреваемый 14 лет удерживал похищенную девушку Дом, где подозреваемый 14 лет удерживал похищенную девушку 2023-07-31T14:19 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)