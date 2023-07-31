https://ria.ru/20230731/detsad-1887533559.html

На Кубани одномоментно строят 31 детский сад, сообщил губернатор региона

На Кубани одномоментно строят 31 детский сад, сообщил губернатор региона - РИА Новости, 01.08.2023

На Кубани одномоментно строят 31 детский сад, сообщил губернатор региона

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в телеграм-канале, что на данный момент в разных районах края строится 31 детский сад, включая самый большой на... РИА Новости, 01.08.2023

2023-07-31T23:30

2023-07-31T23:30

2023-08-01T10:44

краснодарский край

вениамин кондратьев

сочи

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КРАСНОДАР, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в телеграм-канале, что на данный момент в разных районах края строится 31 детский сад, включая самый большой на Юге России - детсад в микрорайоне Кудепста в Сочи. "Сейчас в разных районах края возводят 31 детский сад. Комплексное развитие территорий новых микрорайонов должно полностью закрывать потребности в социальной инфраструктуре – параллельно с жильем необходимо строить детские сады и школы, поликлиники и медицинские учреждения, досуговые и спортивные центры", - написал Кондратьев. Он также отметил, что в микрорайоне Кудепста города Сочи продолжают строить самый большой детский сад на Юге России. На площадке выполняют работы по устройству фундаментов. Учреждение сможет принимать 550 воспитанников одновременно, его планируют открыть в начале 2025 года. Ранее глава региона заявил, что в Краснодарском крае темпы социального строительства превосходят олимпийские. По его словам, в 2023 году планируется открыть 20 школ, 23 детских сада, 23 офиса врача общей практики и фельдшерско-акушерских пункта, дворец самбо в Краснодаре и еще 11 центров единоборств.

https://ria.ru/20230731/kondratev-1887302573.html

сочи

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вениамин кондратьев, сочи