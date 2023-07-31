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На Кубани одномоментно строят 31 детский сад, сообщил губернатор региона - РИА Новости, 01.08.2023
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Краснодарский край
 
23:30 31.07.2023 (обновлено: 10:44 01.08.2023)
https://ria.ru/20230731/detsad-1887533559.html
На Кубани одномоментно строят 31 детский сад, сообщил губернатор региона
На Кубани одномоментно строят 31 детский сад, сообщил губернатор региона - РИА Новости, 01.08.2023
На Кубани одномоментно строят 31 детский сад, сообщил губернатор региона
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в телеграм-канале, что на данный момент в разных районах края строится 31 детский сад, включая самый большой на... РИА Новости, 01.08.2023
2023-07-31T23:30
2023-08-01T10:44
краснодарский край
вениамин кондратьев
сочи
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КРАСНОДАР, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в телеграм-канале, что на данный момент в разных районах края строится 31 детский сад, включая самый большой на Юге России - детсад в микрорайоне Кудепста в Сочи. "Сейчас в разных районах края возводят 31 детский сад. Комплексное развитие территорий новых микрорайонов должно полностью закрывать потребности в социальной инфраструктуре – параллельно с жильем необходимо строить детские сады и школы, поликлиники и медицинские учреждения, досуговые и спортивные центры", - написал Кондратьев. Он также отметил, что в микрорайоне Кудепста города Сочи продолжают строить самый большой детский сад на Юге России. На площадке выполняют работы по устройству фундаментов. Учреждение сможет принимать 550 воспитанников одновременно, его планируют открыть в начале 2025 года. Ранее глава региона заявил, что в Краснодарском крае темпы социального строительства превосходят олимпийские. По его словам, в 2023 году планируется открыть 20 школ, 23 детских сада, 23 офиса врача общей практики и фельдшерско-акушерских пункта, дворец самбо в Краснодаре и еще 11 центров единоборств.
https://ria.ru/20230731/kondratev-1887302573.html
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вениамин кондратьев, сочи
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Сочи
На Кубани одномоментно строят 31 детский сад, сообщил губернатор региона

Губернатор Кондратьев сообщил, что на Кубани одномоментно строят 31 детский сад

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Ремонт школы - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Владимир Горовых
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КРАСНОДАР, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в телеграм-канале, что на данный момент в разных районах края строится 31 детский сад, включая самый большой на Юге России - детсад в микрорайоне Кудепста в Сочи.
«
"Сейчас в разных районах края возводят 31 детский сад. Комплексное развитие территорий новых микрорайонов должно полностью закрывать потребности в социальной инфраструктуре – параллельно с жильем необходимо строить детские сады и школы, поликлиники и медицинские учреждения, досуговые и спортивные центры", - написал Кондратьев.
Он также отметил, что в микрорайоне Кудепста города Сочи продолжают строить самый большой детский сад на Юге России. На площадке выполняют работы по устройству фундаментов. Учреждение сможет принимать 550 воспитанников одновременно, его планируют открыть в начале 2025 года.
Ранее глава региона заявил, что в Краснодарском крае темпы социального строительства превосходят олимпийские. По его словам, в 2023 году планируется открыть 20 школ, 23 детских сада, 23 офиса врача общей практики и фельдшерско-акушерских пункта, дворец самбо в Краснодаре и еще 11 центров единоборств.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев
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