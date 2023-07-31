Рейтинг@Mail.ru
В Донецке дерево спасло многоквартирный дом от прямого попадания снаряда - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:09 31.07.2023 (обновлено: 02:20 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/derevo-1887269191.html
В Донецке дерево спасло многоквартирный дом от прямого попадания снаряда
В Донецке дерево спасло многоквартирный дом от прямого попадания снаряда - РИА Новости, 31.07.2023
В Донецке дерево спасло многоквартирный дом от прямого попадания снаряда
Украинские войска в ночь на понедельник в очередной раз обстреляли Куйбышевский район Донецка: артиллерийский снаряд попал в стоявшее перед многоквартирным... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T02:09
2023-07-31T02:20
донецк
куйбышевский район
куйбышев
вооруженные силы украины
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884931147_0:432:2871:2047_1920x0_80_0_0_162b95ff4be23b495f2b93394549598e.jpg
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник в очередной раз обстреляли Куйбышевский район Донецка: артиллерийский снаряд попал в стоявшее перед многоквартирным домом дерево, которое по сути спасло многих людей, передает корреспондент РИА Новости. Повреждена большая площадь фасада многоэтажки, стоящие рядом автомобили. Пострадавших нет, на месте работают службы по устранению последствий. "Почувствовала запах газа, вышла. Соседи сказали, что перебило трубу с этой стороны дома. На трех этажах окна повылетали. У меня все целое, слава богу. Как будто все живы, никто не ранен", - рассказала Нина Алексеевна, очевидец события. По ее словам, Куйбышевский район Донецка постоянно находится под огнем ВСУ: "Уже был прилет днем на улице Куйбышева чуть дальше, недалеко. Постоянно нас обстреливают, в день по несколько обстрелов". По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано 60 фактов ведения огня со стороны украинских военных. Поступили сведения о ранении 8 мирных жителей, в том числе девочки 2019 года рождения, повреждены 8 жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20230731/obstrel-1887265367.html
донецк
куйбышевский район
куйбышев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884931147_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_107fe38a2d5f8199acd33c55bf0656f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, куйбышевский район, куйбышев, вооруженные силы украины, сцкк
Донецк, Куйбышевский район, Куйбышев, Вооруженные силы Украины, СЦКК
В Донецке дерево спасло многоквартирный дом от прямого попадания снаряда

В Донецке украинский снаряд попал в дерево, спасшее многоквартирный дом от разрушения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка из турецкой РСЗО
Последствия обстрела Донецка из турецкой РСЗО - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела Донецка из турецкой РСЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник в очередной раз обстреляли Куйбышевский район Донецка: артиллерийский снаряд попал в стоявшее перед многоквартирным домом дерево, которое по сути спасло многих людей, передает корреспондент РИА Новости.
Повреждена большая площадь фасада многоэтажки, стоящие рядом автомобили. Пострадавших нет, на месте работают службы по устранению последствий.
"Почувствовала запах газа, вышла. Соседи сказали, что перебило трубу с этой стороны дома. На трех этажах окна повылетали. У меня все целое, слава богу. Как будто все живы, никто не ранен", - рассказала Нина Алексеевна, очевидец события.
По ее словам, Куйбышевский район Донецка постоянно находится под огнем ВСУ: "Уже был прилет днем на улице Куйбышева чуть дальше, недалеко. Постоянно нас обстреливают, в день по несколько обстрелов".
По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано 60 фактов ведения огня со стороны украинских военных. Поступили сведения о ранении 8 мирных жителей, в том числе девочки 2019 года рождения, повреждены 8 жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка, где погиб мирный житель - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель
00:36
 
ДонецкКуйбышевский районКуйбышевВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала