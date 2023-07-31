https://ria.ru/20230731/derevo-1887269191.html

В Донецке дерево спасло многоквартирный дом от прямого попадания снаряда

В Донецке дерево спасло многоквартирный дом от прямого попадания снаряда - РИА Новости, 31.07.2023

В Донецке дерево спасло многоквартирный дом от прямого попадания снаряда

Украинские войска в ночь на понедельник в очередной раз обстреляли Куйбышевский район Донецка: артиллерийский снаряд попал в стоявшее перед многоквартирным... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T02:09

2023-07-31T02:09

2023-07-31T02:20

донецк

куйбышевский район

куйбышев

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник в очередной раз обстреляли Куйбышевский район Донецка: артиллерийский снаряд попал в стоявшее перед многоквартирным домом дерево, которое по сути спасло многих людей, передает корреспондент РИА Новости. Повреждена большая площадь фасада многоэтажки, стоящие рядом автомобили. Пострадавших нет, на месте работают службы по устранению последствий. "Почувствовала запах газа, вышла. Соседи сказали, что перебило трубу с этой стороны дома. На трех этажах окна повылетали. У меня все целое, слава богу. Как будто все живы, никто не ранен", - рассказала Нина Алексеевна, очевидец события. По ее словам, Куйбышевский район Донецка постоянно находится под огнем ВСУ: "Уже был прилет днем на улице Куйбышева чуть дальше, недалеко. Постоянно нас обстреливают, в день по несколько обстрелов". По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировано 60 фактов ведения огня со стороны украинских военных. Поступили сведения о ранении 8 мирных жителей, в том числе девочки 2019 года рождения, повреждены 8 жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20230731/obstrel-1887265367.html

донецк

куйбышевский район

куйбышев

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донецк, куйбышевский район, куйбышев, вооруженные силы украины, сцкк