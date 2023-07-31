https://ria.ru/20230731/daniya-1887360004.html

В Дании предложили запретить акции с сожжением Корана

В Дании предложили запретить акции с сожжением Корана - РИА Новости, 31.07.2023

В Дании предложили запретить акции с сожжением Корана

Один из организаторов прошедшей ранее в столице Дании демонстрации против сожжения Корана Муртада Алшави заявил о необходимости введения законопроекта,... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:10

2023-07-31T14:10

2023-07-31T14:10

дания

копенгаген

турция

в мире

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Один из организаторов прошедшей ранее в столице Дании демонстрации против сожжения Корана Муртада Алшави заявил о необходимости введения законопроекта, подразумевающего "полный запрет" на подобные акции в стране. Его слова приводит датский телеканал TV2.Сама демонстрация прошла 28 июля под лозунгами "против сожжения священного Корана" перед зданием королевского дворца Кристиансборгом в Копенгагене. "Я бы предпочел, чтобы был внесен законопроект о полном запрете (акций с сожжением Корана - ред.), чтобы можно было положить конец насмешкам и ненависти к определенной группе датского населения", - приводит слова организатора датский телеканал TV2. В воскресенье правительство Дании заявило, что рассмотрит вопрос о введении ограничений относительно акций с сожжением Корана и других подобных мероприятий, оскорбляющих религию, культуру, другие страны и угрожающих безопасности королевства. За последнюю неделю радикальная группировка "Датские патриоты" провела несколько акций с сожжением Корана у посольств Турции, Египта и Пакистана в Копенгагене. Трижды радикалы сжигали копии священной книги мусульман у дипмиссии Ирака.

https://ria.ru/20230730/koran-1887258000.html

https://ria.ru/20230722/koran-1885694786.html

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копенгаген

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дания, копенгаген, турция, в мире