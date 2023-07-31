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Соседи охарактеризовали подозреваемого в похищении девушки в Челябинске - РИА Новости, 31.07.2023
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14:53 31.07.2023 (обновлено: 15:21 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/chelyabinsk-1887371010.html
Соседи охарактеризовали подозреваемого в похищении девушки в Челябинске
Соседи охарактеризовали подозреваемого в похищении девушки в Челябинске - РИА Новости, 31.07.2023
Соседи охарактеризовали подозреваемого в похищении девушки в Челябинске
Соседи охарактеризовали проживающих в жилом доме в поселке Смолино Челябинска мужчины, подозреваемого в похищении в 2009 году девушки, а также его матери, как... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:53
2023-07-31T15:21
происшествия
россия
челябинск
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
следственный комитет россии (ск рф)
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. Соседи охарактеризовали проживающих в жилом доме в поселке Смолино Челябинска мужчины, подозреваемого в похищении в 2009 году девушки, а также его матери, как тихих и спокойных людей, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщало СУСК, подозреваемый осенью 2009 года под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал в доме до настоящего времени (30 июля 2023 года). После обострения психического заболевания мужчина был доставлен в лечебное учреждение и женщина смогла покинуть домовладение. Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). В настоящее время мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении, поясняет СУСК. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснял, что также было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) – за хозпостройками были найдены останки человека. "Мать и сын (подозреваемый, проживают совместно в доме). Они тихие, спокойные. Я за хлебом схожу, иногда их вижу. Мать пенсионерка. На улице ее не видно. С улицы они сразу шмыг и в дом. Сын ее тоже тихий. Не видела, чтобы он был пьяный или что… И живут они тут очень давно, больше 30 лет точно, а я сама около 10 лет здесь", - рассказала РИА Новости соседка Тамара. Она уточнила, что вчера вечером приезжало много машин, приходили оперативники, спрашивали про эту семью. "Ничего подозрительного, мы, соседи, не замечали", - добавила она, пояснив, что никого проживающего в доме, кроме матери и сына, она не видела. Сосед Алексей рассказал, что учился с Владимиром, подозреваемым, в одном классе. "Владимир был нормальный, как казалось, по сравнению с многими. Полгода назад я его видел, когда приезжали к его дому бочки к выгребной яме. С его мамой общались: ну как, только здоровались и все. Они не были общительными. Что с ними кто-то еще живет, я не знал", - пояснил он. Мужчина добавил, что мать работала ранее в психиатрической больнице. По данным источника в правоохранительных органах, мать подозреваемого – пенсионерка 1951 года рождения. На сайте ГУМВД России по региону в числе без вести пропавших числится девушка 1990 года рождения, жительница Челябинска. Ее, предположительно, и похитил подозреваемый. На момент похищения ей было 19 лет.
https://ria.ru/20230730/pokhischenie-1887160712.html
https://ria.ru/20230731/devushka-1887361967.html
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Соседка челябинца, который 14 лет удерживал похищенную девушку
Соседка челябинского маньяка, который 14 лет удерживал похищенную девушку и мог убить еще одну, рассказала РИА Новости, что он жил с матерью-пенсионеркой.
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происшествия, россия, челябинск, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), следственный комитет россии (ск рф), челябинская область
Происшествия, Россия, Челябинск, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Следственный комитет России (СК РФ), Челябинская область
Соседи охарактеризовали подозреваемого в похищении девушки в Челябинске

Соседи назвали подозреваемого в похищении девушки в Челябинске тихим и спокойным

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. Соседи охарактеризовали проживающих в жилом доме в поселке Смолино Челябинска мужчины, подозреваемого в похищении в 2009 году девушки, а также его матери, как тихих и спокойных людей, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщало СУСК, подозреваемый осенью 2009 года под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал в доме до настоящего времени (30 июля 2023 года). После обострения психического заболевания мужчина был доставлен в лечебное учреждение и женщина смогла покинуть домовладение. Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). В настоящее время мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении, поясняет СУСК.
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Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснял, что также было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) – за хозпостройками были найдены останки человека.
«
"Мать и сын (подозреваемый, проживают совместно в доме). Они тихие, спокойные. Я за хлебом схожу, иногда их вижу. Мать пенсионерка. На улице ее не видно. С улицы они сразу шмыг и в дом. Сын ее тоже тихий. Не видела, чтобы он был пьяный или что… И живут они тут очень давно, больше 30 лет точно, а я сама около 10 лет здесь", - рассказала РИА Новости соседка Тамара.
Она уточнила, что вчера вечером приезжало много машин, приходили оперативники, спрашивали про эту семью. "Ничего подозрительного, мы, соседи, не замечали", - добавила она, пояснив, что никого проживающего в доме, кроме матери и сына, она не видела.
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Сосед Алексей рассказал, что учился с Владимиром, подозреваемым, в одном классе. "Владимир был нормальный, как казалось, по сравнению с многими. Полгода назад я его видел, когда приезжали к его дому бочки к выгребной яме. С его мамой общались: ну как, только здоровались и все. Они не были общительными. Что с ними кто-то еще живет, я не знал", - пояснил он. Мужчина добавил, что мать работала ранее в психиатрической больнице.
По данным источника в правоохранительных органах, мать подозреваемого – пенсионерка 1951 года рождения.
На сайте ГУМВД России по региону в числе без вести пропавших числится девушка 1990 года рождения, жительница Челябинска. Ее, предположительно, и похитил подозреваемый. На момент похищения ей было 19 лет.
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ПроисшествияРоссияЧелябинскВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Следственный комитет России (СК РФ)Челябинская область
 
 
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