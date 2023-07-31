https://ria.ru/20230731/britaniya-1887268276.html

Британия объявила о приостановке долгосрочной помощи Нигеру

Британия объявила о приостановке долгосрочной помощи Нигеру - РИА Новости, 31.07.2023

Британия объявила о приостановке долгосрочной помощи Нигеру

Великобритания, вновь осудив переворот в Нигере, объявила о приостановке долгосрочной помощи этой стране, за исключением критически важной гуманитарной помощи,... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T01:58

2023-07-31T01:58

2023-07-31T01:59

нигер

великобритания

франция

мохамед базум

евросоюз

африканский союз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564135207_0:123:2937:1775_1920x0_80_0_0_5ecd31b56ab304d2060b237e9d64e0f3.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Великобритания, вновь осудив переворот в Нигере, объявила о приостановке долгосрочной помощи этой стране, за исключением критически важной гуманитарной помощи, следует из релиза, опубликованного на сайте британского правительства. Ранее замминистра иностранных дел Великобритании Эндрю Митчелл осудил переворот в Нигере, призвав мятежников освободить свергнутого президента Мохамеда Базума. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), в свою очередь, сообщило о приостановке всей финансовой помощи Нигеру, а также коммерческих и финансовых транзакций между ним и остальными странами сообщества. Приостановить финансовую помощь Нигеру также решила Франция, аналогичным шагом пригрозил ЕС. "Великобритания полностью поддерживает немедленные политические и экономические меры, объявленные сегодня ЭКОВАС, и приостановит долгосрочную помощь Нигеру в целях развития", - говорится в заявлении, опубликованном от имени Митчелла. При этом в заявлении отмечается, что Великобритания продолжит оказывать Нигеру критически важную гуманитарную помощь. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230731/britaniya-1887267003.html

https://ria.ru/20230730/armiya-1887246584.html

нигер

великобритания

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нигер, великобритания, франция, мохамед базум, евросоюз, африканский союз, в мире