Британия объявила о приостановке долгосрочной помощи Нигеру
Британия вновь осудила переворот в Нигере и объявила о приостановке помощи этой стране
Британский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Великобритания, вновь осудив переворот в Нигере, объявила о приостановке долгосрочной помощи этой стране, за исключением критически важной гуманитарной помощи, следует из релиза, опубликованного на сайте британского правительства.
Ранее замминистра иностранных дел Великобритании Эндрю Митчелл осудил переворот в Нигере, призвав мятежников освободить свергнутого президента Мохамеда Базума. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), в свою очередь, сообщило о приостановке всей финансовой помощи Нигеру, а также коммерческих и финансовых транзакций между ним и остальными странами сообщества. Приостановить финансовую помощь Нигеру также решила Франция, аналогичным шагом пригрозил ЕС.
"Великобритания полностью поддерживает немедленные политические и экономические меры, объявленные сегодня ЭКОВАС, и приостановит долгосрочную помощь Нигеру в целях развития", - говорится в заявлении, опубликованном от имени Митчелла.
При этом в заявлении отмечается, что Великобритания продолжит оказывать Нигеру критически важную гуманитарную помощь.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".