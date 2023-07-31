Песков переадресовал специальным службам вопрос о БПЛА, атаковавших Москву

Песков переадресовал спецслужбам вопрос о типе и направлении БПЛА, атаковавших Москву
Украинские беспилотники ночью совершили атаку на комплекс офисных зданий "Москва-Сити". Жертв и пострадавших нет.
Украинские беспилотники ночью совершили атаку на комплекс офисных зданий "Москва-Сити". Жертв и пострадавших нет.
Попытку атаковать башни "Москва-Сити" пресекли российские военные.
Попытку атаковать башни "Москва-Сити" пресекли российские военные.
Один дрон сбили силы ПВО в Одинцовском районе Московской области, еще два беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы.
Один дрон сбили силы ПВО в Одинцовском районе Московской области, еще два беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы.
Потеряв управление, они разбились на территории комплекса "Москва-Сити". Упавшие БПЛА незначительно повредили фасады на двух офисных башнях комплекса
Потеряв управление, они разбились на территории комплекса "Москва-Сити". Упавшие БПЛА незначительно повредили фасады на двух офисных башнях комплекса
После атаки дронов было перекрыто движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити.
После атаки дронов было перекрыто движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити.
После попытки теракта согласно данным онлайн-табло, задерживалась часть рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту "Внуково".
После попытки теракта согласно данным онлайн-табло, задерживалась часть рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту "Внуково".
В результате падения БПЛА было повреждено здание IQ-квартала в Москва-Сити, в котором расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.
В результате падения БПЛА было повреждено здание IQ-квартала в Москва-Сити, в котором расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.
На место падения БПЛА сразу прибыли экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.
На место падения БПЛА сразу прибыли экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.
Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА.
Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА.
Украинские беспилотники ночью совершили атаку на комплекс офисных зданий "Москва-Сити". Жертв и пострадавших нет.
Попытку атаковать башни "Москва-Сити" пресекли российские военные.
Один дрон сбили силы ПВО в Одинцовском районе Московской области, еще два беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы.
Потеряв управление, они разбились на территории комплекса "Москва-Сити". Упавшие БПЛА незначительно повредили фасады на двух офисных башнях комплекса
После атаки дронов было перекрыто движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити.
После попытки теракта согласно данным онлайн-табло, задерживалась часть рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту "Внуково".
В результате падения БПЛА было повреждено здание IQ-квартала в Москва-Сити, в котором расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.
На место падения БПЛА сразу прибыли экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.
Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА.