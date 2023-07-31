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Песков переадресовал специальным службам вопрос о БПЛА, атаковавших Москву

Песков переадресовал специальным службам вопрос о БПЛА, атаковавших Москву - РИА Новости, 31.07.2023

Песков переадресовал специальным службам вопрос о БПЛА, атаковавших Москву

В Кремле не знают, откуда были запущены беспилотники, атаковавшие Москву, вопрос об их типе и направлении относится к компетенции специальных служб, тех, кто... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:21

2023-07-31T13:21

2023-07-31T13:21

дмитрий песков

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В Кремле не знают, откуда были запущены беспилотники, атаковавшие Москву, вопрос об их типе и направлении относится к компетенции специальных служб, тех, кто занимается вопросами противовоздушной обороны и расследованием подобных преступлений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, не знаю (откуда были запущены беспилотники - ред.), потому что это относится к компетенции специальных служб, которые занимаются противовоздушной обороной и расследованием этого преступления... Я не могу вам в данном случае ответить. Это должны именно информацию предоставлять специальные службы", - заявил Песков, отвечая на вопрос о направлении и типе БПЛА, атаковавших Москву. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье заявлял, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Москва-Сити, жертв и пострадавших нет. В Министерстве обороны РФ позже уточнили, что террористическая атака была выполнена киевским режимом, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".

москва

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дмитрий песков, москва, сергей собянин