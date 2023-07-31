Рейтинг@Mail.ru
Песков переадресовал специальным службам вопрос о БПЛА, атаковавших Москву - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/bpla-1887346473.html
Песков переадресовал специальным службам вопрос о БПЛА, атаковавших Москву
Песков переадресовал специальным службам вопрос о БПЛА, атаковавших Москву - РИА Новости, 31.07.2023
Песков переадресовал специальным службам вопрос о БПЛА, атаковавших Москву
В Кремле не знают, откуда были запущены беспилотники, атаковавшие Москву, вопрос об их типе и направлении относится к компетенции специальных служб, тех, кто... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:21
2023-07-31T13:21
дмитрий песков
москва
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887172785_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c30e098103660c2eebd7b6c36ccf8c26.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В Кремле не знают, откуда были запущены беспилотники, атаковавшие Москву, вопрос об их типе и направлении относится к компетенции специальных служб, тех, кто занимается вопросами противовоздушной обороны и расследованием подобных преступлений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, не знаю (откуда были запущены беспилотники - ред.), потому что это относится к компетенции специальных служб, которые занимаются противовоздушной обороной и расследованием этого преступления... Я не могу вам в данном случае ответить. Это должны именно информацию предоставлять специальные службы", - заявил Песков, отвечая на вопрос о направлении и типе БПЛА, атаковавших Москву. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье заявлял, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Москва-Сити, жертв и пострадавших нет. В Министерстве обороны РФ позже уточнили, что террористическая атака была выполнена киевским режимом, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887172785_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ccdcd90558878b3f0bfc31ce17c457c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, москва, сергей собянин
Дмитрий Песков, Москва, Сергей Собянин
Песков переадресовал специальным службам вопрос о БПЛА, атаковавших Москву

Песков переадресовал спецслужбам вопрос о типе и направлении БПЛА, атаковавших Москву

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание "Москва-сити", поврежденное в результате попытки атаки украинских БПЛА
Здание Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Здание "Москва-сити", поврежденное в результате попытки атаки украинских БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В Кремле не знают, откуда были запущены беспилотники, атаковавшие Москву, вопрос об их типе и направлении относится к компетенции специальных служб, тех, кто занимается вопросами противовоздушной обороны и расследованием подобных преступлений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Нет, не знаю (откуда были запущены беспилотники - ред.), потому что это относится к компетенции специальных служб, которые занимаются противовоздушной обороной и расследованием этого преступления... Я не могу вам в данном случае ответить. Это должны именно информацию предоставлять специальные службы", - заявил Песков, отвечая на вопрос о направлении и типе БПЛА, атаковавших Москву.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье заявлял, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Москва-Сити, жертв и пострадавших нет. В Министерстве обороны РФ позже уточнили, что террористическая атака была выполнена киевским режимом, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".
Последствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Украинские беспилотники ночью совершили атаку на комплекс офисных зданий "Москва-Сити". Жертв и пострадавших нет.

Сотрудники полиции у поврежденного здания делового центра Москва-сити

Украинские беспилотники ночью совершили атаку на комплекс офисных зданий "Москва-Сити". Жертв и пострадавших нет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Попытку атаковать башни "Москва-Сити" пресекли российские военные.

Здание делового центра Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников

Попытку атаковать башни "Москва-Сити" пресекли российские военные.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Один дрон сбили силы ПВО в Одинцовском районе Московской области, еще два беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы.

Разбитые стекла у здания делового центра Москва-сити, поврежденного в результате попытки атаки украинских беспилотников

Один дрон сбили силы ПВО в Одинцовском районе Московской области, еще два беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Потеряв управление, они разбились на территории комплекса "Москва-Сити". Упавшие БПЛА незначительно повредили фасады на двух офисных башнях комплекса

Сотрудник Следственного комитета РФ у поврежденного здания делового центра Москва-сити

Потеряв управление, они разбились на территории комплекса "Москва-Сити". Упавшие БПЛА незначительно повредили фасады на двух офисных башнях комплекса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 9
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV

После атаки дронов было перекрыто движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити.

Здание делового центра Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников

После атаки дронов было перекрыто движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити.

© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV
5 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

После попытки теракта согласно данным онлайн-табло, задерживалась часть рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту "Внуково".

Здание делового центра Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников

После попытки теракта согласно данным онлайн-табло, задерживалась часть рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту "Внуково".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В результате падения БПЛА было повреждено здание IQ-квартала в Москва-Сити, в котором расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.

Работники следственных органов осматривают повреждения в здании делового центра Москва-сити

В результате падения БПЛА было повреждено здание IQ-квартала в Москва-Сити, в котором расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На место падения БПЛА сразу прибыли экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.

Сотрудник полиции у здания делового центра Москва-сити, поврежденного в результате попытки атаки украинских беспилотников

На место падения БПЛА сразу прибыли экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА.

Здание делового центра Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников

Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 9

Украинские беспилотники ночью совершили атаку на комплекс офисных зданий "Москва-Сити". Жертв и пострадавших нет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 9

Попытку атаковать башни "Москва-Сити" пресекли российские военные.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 9

Один дрон сбили силы ПВО в Одинцовском районе Московской области, еще два беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 9

Потеряв управление, они разбились на территории комплекса "Москва-Сити". Упавшие БПЛА незначительно повредили фасады на двух офисных башнях комплекса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 9

После атаки дронов было перекрыто движение по Тестовской улице в районе Москва-Сити.

© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV
5 из 9

После попытки теракта согласно данным онлайн-табло, задерживалась часть рейсов на вылет и прилет в столичном аэропорту "Внуково".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 9

В результате падения БПЛА было повреждено здание IQ-квартала в Москва-Сити, в котором расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
7 из 9

На место падения БПЛА сразу прибыли экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
8 из 9

Украина регулярно пытается атаковать беспилотниками столичный регион. Так, в начале июля в Москве и области сбили и нейтрализовали пять украинских БПЛА.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
Дмитрий ПесковМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала