https://ria.ru/20230731/bespilotniki-1887374966.html

Китай введет контроль за экспортом оборудования, связанного с дронами

Китай введет контроль за экспортом оборудования, связанного с дронами - РИА Новости, 31.07.2023

Китай введет контроль за экспортом оборудования, связанного с дронами

Китай с 1 сентября вводит экспортный контроль в отношении некоторого оборудования, связанного с беспилотными летательными аппаратами, сообщило в понедельник... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:13

2023-07-31T15:13

2023-07-31T15:13

в мире

технологии

китай

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ПЕКИН, 31 июл - РИА Новости. Китай с 1 сентября вводит экспортный контроль в отношении некоторого оборудования, связанного с беспилотными летательными аппаратами, сообщило в понедельник министерство коммерции КНР. Как уточнило минкоммерции, меры приняты с целью защиты государственной безопасности и интересов. В частности, без специального разрешения будет запрещено экспортировать двигатели для беспилотников, максимальная продолжительная мощность которых превышает 16 киловатт. Также под ограничения попали приборы для создания инфракрасных изображений, радиолокаторы с синтезированной апертурой, лазерные прицелы, а также оборудование связи, которые могут использоваться на БПЛА. Под ограничения также попало оборудование по созданию помех для дронов. Минкоммерции также опубликовало заявление официального представителя ведомства, в котором комментируются введенные ограничения. "В последние годы технологии беспилотных аппаратов постоянно развиваются, постоянно расширяется и сфера их применения, риск того, что некоторые беспилотники с высокими техническими характеристиками будут использованы в военных целях, постоянно растет", - говорится в заявлении. Отмечается, что расширение экспортного контроля в сфере беспилотных летательных аппаратов не направлено против каких либо стран и регионов.

https://ria.ru/20230627/tayvan-1880675465.html

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китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, китай