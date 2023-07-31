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Китай введет контроль за экспортом оборудования, связанного с дронами - РИА Новости, 31.07.2023
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15:13 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/bespilotniki-1887374966.html
Китай введет контроль за экспортом оборудования, связанного с дронами
Китай введет контроль за экспортом оборудования, связанного с дронами - РИА Новости, 31.07.2023
Китай введет контроль за экспортом оборудования, связанного с дронами
Китай с 1 сентября вводит экспортный контроль в отношении некоторого оборудования, связанного с беспилотными летательными аппаратами, сообщило в понедельник... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:13
2023-07-31T15:13
в мире
технологии
китай
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ПЕКИН, 31 июл - РИА Новости. Китай с 1 сентября вводит экспортный контроль в отношении некоторого оборудования, связанного с беспилотными летательными аппаратами, сообщило в понедельник министерство коммерции КНР. Как уточнило минкоммерции, меры приняты с целью защиты государственной безопасности и интересов. В частности, без специального разрешения будет запрещено экспортировать двигатели для беспилотников, максимальная продолжительная мощность которых превышает 16 киловатт. Также под ограничения попали приборы для создания инфракрасных изображений, радиолокаторы с синтезированной апертурой, лазерные прицелы, а также оборудование связи, которые могут использоваться на БПЛА. Под ограничения также попало оборудование по созданию помех для дронов. Минкоммерции также опубликовало заявление официального представителя ведомства, в котором комментируются введенные ограничения. "В последние годы технологии беспилотных аппаратов постоянно развиваются, постоянно расширяется и сфера их применения, риск того, что некоторые беспилотники с высокими техническими характеристиками будут использованы в военных целях, постоянно растет", - говорится в заявлении. Отмечается, что расширение экспортного контроля в сфере беспилотных летательных аппаратов не направлено против каких либо стран и регионов.
https://ria.ru/20230627/tayvan-1880675465.html
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в мире, технологии, китай
В мире, Технологии, Китай
Китай введет контроль за экспортом оборудования, связанного с дронами

Китай с 1 сентября введет контроль за экспортом оборудования, связанного с беспилотниками

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкКитайский беспилотник Wing Loong на параде в Пекине
Китайский беспилотник Wing Loong на параде в Пекине - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Китайский беспилотник Wing Loong на параде в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 31 июл - РИА Новости. Китай с 1 сентября вводит экспортный контроль в отношении некоторого оборудования, связанного с беспилотными летательными аппаратами, сообщило в понедельник министерство коммерции КНР.
Как уточнило минкоммерции, меры приняты с целью защиты государственной безопасности и интересов.
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В частности, без специального разрешения будет запрещено экспортировать двигатели для беспилотников, максимальная продолжительная мощность которых превышает 16 киловатт. Также под ограничения попали приборы для создания инфракрасных изображений, радиолокаторы с синтезированной апертурой, лазерные прицелы, а также оборудование связи, которые могут использоваться на БПЛА. Под ограничения также попало оборудование по созданию помех для дронов.
Минкоммерции также опубликовало заявление официального представителя ведомства, в котором комментируются введенные ограничения.
«
"В последние годы технологии беспилотных аппаратов постоянно развиваются, постоянно расширяется и сфера их применения, риск того, что некоторые беспилотники с высокими техническими характеристиками будут использованы в военных целях, постоянно растет", - говорится в заявлении.
Отмечается, что расширение экспортного контроля в сфере беспилотных летательных аппаратов не направлено против каких либо стран и регионов.
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