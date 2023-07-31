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Атаки дронов ВСУ на российские города курирует Запад, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.07.2023
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14:26 31.07.2023 (обновлено: 14:28 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/bespilotniki-1887363320.html
Атаки дронов ВСУ на российские города курирует Запад, заявил Патрушев
Атаки дронов ВСУ на российские города курирует Запад, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.07.2023
Атаки дронов ВСУ на российские города курирует Запад, заявил Патрушев
Украинские спецслужбы ведут многочисленные атаки беспилотников на разные регионы России, их курирует Запад во главе с США, понимающий, что РФ невозможно... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:26
2023-07-31T14:28
украина
москва
россия
вооруженные силы украины
николай патрушев
сша
петрозаводск
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ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Украинские спецслужбы ведут многочисленные атаки беспилотников на разные регионы России, их курирует Запад во главе с США, понимающий, что РФ невозможно победить военными действиями и потому начавший активно применять методы террора, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.&quot;США и их сателлиты, понимая, что только военными действиями нанести поражение России невозможно, начали активно использовать и террористические методы&quot;, - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии."При координации западных кураторов украинскими спецслужбами осуществляются многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и иные регионы страны. Две недели назад совершен еще один теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли мирные граждане", - добавил секретарь СБ.
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украина
москва
россия
сша
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украина, москва, россия, вооруженные силы украины, николай патрушев, сша, петрозаводск
Украина, Москва, Россия, Вооруженные силы Украины, Николай Патрушев, США, Петрозаводск
Атаки дронов ВСУ на российские города курирует Запад, заявил Патрушев

Патрушев: атаки украинских дронов на российские регионы курирует Запад во главе с США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание делового центра "Москва-сити", поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников
Здание делового центра Москва-сити, поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание делового центра "Москва-сити", поврежденное в результате попытки атаки украинских беспилотников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Украинские спецслужбы ведут многочисленные атаки беспилотников на разные регионы России, их курирует Запад во главе с США, понимающий, что РФ невозможно победить военными действиями и потому начавший активно применять методы террора, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«

"США и их сателлиты, понимая, что только военными действиями нанести поражение России невозможно, начали активно использовать и террористические методы", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии.

«
"При координации западных кураторов украинскими спецслужбами осуществляются многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и иные регионы страны. Две недели назад совершен еще один теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли мирные граждане", - добавил секретарь СБ.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
США де-факто стали спонсорами терроризма, заявил Патрушев
14:25
 
УкраинаМоскваРоссияВооруженные силы УкраиныНиколай ПатрушевСШАПетрозаводск
 
 
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