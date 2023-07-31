https://ria.ru/20230731/bespilotniki-1887363320.html

Атаки дронов ВСУ на российские города курирует Запад, заявил Патрушев

Атаки дронов ВСУ на российские города курирует Запад, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.07.2023

Атаки дронов ВСУ на российские города курирует Запад, заявил Патрушев

Украинские спецслужбы ведут многочисленные атаки беспилотников на разные регионы России, их курирует Запад во главе с США, понимающий, что РФ невозможно... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:26

2023-07-31T14:26

2023-07-31T14:28

украина

москва

россия

вооруженные силы украины

николай патрушев

сша

петрозаводск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887173771_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_090a051423aa2ad811a2ffcd6efeb7a0.jpg

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Украинские спецслужбы ведут многочисленные атаки беспилотников на разные регионы России, их курирует Запад во главе с США, понимающий, что РФ невозможно победить военными действиями и потому начавший активно применять методы террора, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."США и их сателлиты, понимая, что только военными действиями нанести поражение России невозможно, начали активно использовать и террористические методы", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии."При координации западных кураторов украинскими спецслужбами осуществляются многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и иные регионы страны. Две недели назад совершен еще один теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли мирные граждане", - добавил секретарь СБ.

https://ria.ru/20230731/ssha-1887363600.html

украина

москва

россия

сша

петрозаводск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, москва, россия, вооруженные силы украины, николай патрушев, сша, петрозаводск