https://ria.ru/20230731/bespilotniki-1887363320.html
Атаки дронов ВСУ на российские города курирует Запад, заявил Патрушев
Атаки дронов ВСУ на российские города курирует Запад, заявил Патрушев - РИА Новости, 31.07.2023
Атаки дронов ВСУ на российские города курирует Запад, заявил Патрушев
Украинские спецслужбы ведут многочисленные атаки беспилотников на разные регионы России, их курирует Запад во главе с США, понимающий, что РФ невозможно... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:26
2023-07-31T14:26
2023-07-31T14:28
украина
москва
россия
вооруженные силы украины
николай патрушев
сша
петрозаводск
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ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июл – РИА Новости. Украинские спецслужбы ведут многочисленные атаки беспилотников на разные регионы России, их курирует Запад во главе с США, понимающий, что РФ невозможно победить военными действиями и потому начавший активно применять методы террора, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."США и их сателлиты, понимая, что только военными действиями нанести поражение России невозможно, начали активно использовать и террористические методы", - сказал Патрушев в Петрозаводске на совещании по вопросам обеспечения безопасности Карелии."При координации западных кураторов украинскими спецслужбами осуществляются многочисленные атаки воздушных и морских беспилотных аппаратов на Москву, Крым, приграничные и иные регионы страны. Две недели назад совершен еще один теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли мирные граждане", - добавил секретарь СБ.
https://ria.ru/20230731/ssha-1887363600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, москва, россия, вооруженные силы украины, николай патрушев, сша, петрозаводск
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Атаки дронов ВСУ на российские города курирует Запад, заявил Патрушев
Патрушев: атаки украинских дронов на российские регионы курирует Запад во главе с США