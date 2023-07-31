https://ria.ru/20230731/bespilotnik-1887286442.html
В Брянской области беспилотник повредил здание УВД
В Брянской области беспилотник повредил здание УВД - РИА Новости, 31.07.2023
В Брянской области беспилотник повредил здание УВД
Здание управления полиции получило повреждения в Брянской области при ночной атаке беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T08:34
2023-07-31T08:34
2023-07-31T08:56
происшествия
брянская область
трубчевский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
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РЯЗАНЬ, 31 июл — РИА Новости. Здание управления полиции получило повреждения в Брянской области при ночной атаке беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале. "Ночью ВСУ совершена атака на Трубчевский район. БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД. Пострадавших нет", — говорится в публикации. Богомаз уточнил, что повреждены окна и кровля, на месте работают оперативные службы.В Брянской области с 3 февраля 2023 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Гражданам рекомендуется проявлять бдительность, сообщать в полицию о подозрительных людях, автомобилях и бесхозных предметах.
https://ria.ru/20230730/bespilotnik-1887254621.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, трубчевский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Брянская область, Трубчевский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области беспилотник повредил здание УВД
В Брянской области здание УВД повреждено при атаке украинского беспилотника