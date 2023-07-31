https://ria.ru/20230731/baykal-1887328309.html

На Байкале закрыли один из популярных туристических маршрутов

На Байкале закрыли один из популярных туристических маршрутов - РИА Новости, 31.07.2023

На Байкале закрыли один из популярных туристических маршрутов

Дирекция Прибайкальского национального парка временно закрыла для посещения туристов юг острова Ольхон на озере Байкал в Иркутской области, сообщает... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:06

2023-07-31T13:06

2023-07-31T13:06

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КРАСНОЯРСК, 31 июл – РИА Новости. Дирекция Прибайкальского национального парка временно закрыла для посещения туристов юг острова Ольхон на озере Байкал в Иркутской области, сообщает пресс-служба заповедника."Юг острова Ольхон в Прибайкальском национальном парке временно недоступен для туристов. Разрешения на посещение маршрута не выдаются из-за высокого (четвертого из пяти возможных) класса пожарной опасности, установленного на территории. Ограничение введено утром 31 июля, его длительность будет зависеть от погодных условий", – говорится в релизе.Отмечается, что классы пожарной опасности устанавливаются ежесуточно для всех турмаршрутов заказника.По данным правительства региона, на утро 31 июля в Приангарье действует два лесных пожара. Один – в Катангском районе на площади 0,02 гектара. Его планируют потушить в течение дня. Кроме того, стихия бушует на территории Витимского заповедника, площадь возгорания составляет 34 гектара, из которых три – нелесные.

https://ria.ru/20230722/baykal-1885506245.html

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