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Байден выбрал Колорадо-Спрингс штаб-квартирой космического командования США - РИА Новости, 31.07.2023
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23:56 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/bayden-1887487538.html
Байден выбрал Колорадо-Спрингс штаб-квартирой космического командования США
Байден выбрал Колорадо-Спрингс штаб-квартирой космического командования США - РИА Новости, 31.07.2023
Байден выбрал Колорадо-Спрингс штаб-квартирой космического командования США
Президент США Джо Байден уведомил министерство обороны страны о решении выбрать город Колорадо-Спрингс в американском штате Колорадо в качестве постоянного... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T23:56
2023-07-31T23:56
в мире
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министерство обороны сша
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сша
колорадо
космос - риа наука
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден уведомил министерство обороны страны о решении выбрать город Колорадо-Спрингс в американском штате Колорадо в качестве постоянного места расположения штаб-квартиры космического командования, заявили в Пентагоне. "Президент Байден уведомил министерство обороны о том, что он выбрал Колорадо-Спрингс в качестве постоянного места для штаб-квартиры космического командования США", - указывается в сообщении. Отмечается, что решение главы Белого дома поддержали министр обороны США Ллойд Остин, глава ВВС страны Фрэнк Кендалл и командующий космическим командованием Джеймс Дикинсон.
https://ria.ru/20230731/podderzhka-1887487204.html
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в мире, колорадо-спрингс, джо байден, министерство обороны сша, ллойд остин, сша, колорадо, космос - риа наука
В мире, Колорадо-Спрингс, Джо Байден, Министерство обороны США, Ллойд Остин, США, Колорадо, Космос - РИА Наука
Байден выбрал Колорадо-Спрингс штаб-квартирой космического командования США

Байден выбрал Колорадо-Спрингс постоянной штаб-квартирой космического командования США

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден уведомил министерство обороны страны о решении выбрать город Колорадо-Спрингс в американском штате Колорадо в качестве постоянного места расположения штаб-квартиры космического командования, заявили в Пентагоне.
«
"Президент Байден уведомил министерство обороны о том, что он выбрал Колорадо-Спрингс в качестве постоянного места для штаб-квартиры космического командования США", - указывается в сообщении.
Отмечается, что решение главы Белого дома поддержали министр обороны США Ллойд Остин, глава ВВС страны Фрэнк Кендалл и командующий космическим командованием Джеймс Дикинсон.
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В миреКолорадо-СпрингсДжо БайденМинистерство обороны СШАЛлойд ОстинСШАКолорадоКосмос - РИА Наука
 
 
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