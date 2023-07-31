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Байден выбрал Колорадо-Спрингс штаб-квартирой космического командования США

Байден выбрал Колорадо-Спрингс штаб-квартирой космического командования США - РИА Новости, 31.07.2023

Байден выбрал Колорадо-Спрингс штаб-квартирой космического командования США

Президент США Джо Байден уведомил министерство обороны страны о решении выбрать город Колорадо-Спрингс в американском штате Колорадо в качестве постоянного... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T23:56

2023-07-31T23:56

2023-07-31T23:56

в мире

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космос - риа наука

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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден уведомил министерство обороны страны о решении выбрать город Колорадо-Спрингс в американском штате Колорадо в качестве постоянного места расположения штаб-квартиры космического командования, заявили в Пентагоне. "Президент Байден уведомил министерство обороны о том, что он выбрал Колорадо-Спрингс в качестве постоянного места для штаб-квартиры космического командования США", - указывается в сообщении. Отмечается, что решение главы Белого дома поддержали министр обороны США Ллойд Остин, глава ВВС страны Фрэнк Кендалл и командующий космическим командованием Джеймс Дикинсон.

https://ria.ru/20230731/podderzhka-1887487204.html

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