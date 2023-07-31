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Байден выбрал Колорадо-Спрингс штаб-квартирой космического командования США
Байден выбрал Колорадо-Спрингс штаб-квартирой космического командования США - РИА Новости, 31.07.2023
Байден выбрал Колорадо-Спрингс штаб-квартирой космического командования США
Президент США Джо Байден уведомил министерство обороны страны о решении выбрать город Колорадо-Спрингс в американском штате Колорадо в качестве постоянного... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T23:56
2023-07-31T23:56
2023-07-31T23:56
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден уведомил министерство обороны страны о решении выбрать город Колорадо-Спрингс в американском штате Колорадо в качестве постоянного места расположения штаб-квартиры космического командования, заявили в Пентагоне. "Президент Байден уведомил министерство обороны о том, что он выбрал Колорадо-Спрингс в качестве постоянного места для штаб-квартиры космического командования США", - указывается в сообщении. Отмечается, что решение главы Белого дома поддержали министр обороны США Ллойд Остин, глава ВВС страны Фрэнк Кендалл и командующий космическим командованием Джеймс Дикинсон.
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В мире, Колорадо-Спрингс, Джо Байден, Министерство обороны США, Ллойд Остин, США, Колорадо, Космос - РИА Наука
Байден выбрал Колорадо-Спрингс штаб-квартирой космического командования США
Байден выбрал Колорадо-Спрингс постоянной штаб-квартирой космического командования США