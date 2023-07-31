https://ria.ru/20230731/bayden-1887478195.html

Байден говорил с партнерами сына не о делах, а о погоде, заявили в США

Байден говорил с партнерами сына не о делах, а о погоде, заявили в США - РИА Новости, 31.07.2023

Байден говорил с партнерами сына не о делах, а о погоде, заявили в США

Президент США Джо Байден говорил с бизнес-партнерами своего сына Хантера не о делах, а на повседневные темы, в том числе о погоде, заявил член палаты... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T21:53

2023-07-31T21:53

2023-07-31T21:53

в мире

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джо байден

хантер байден

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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден говорил с бизнес-партнерами своего сына Хантера не о делах, а на повседневные темы, в том числе о погоде, заявил член палаты представителей Дэн Голдман по итогам комитетских слушаний с участием свидетеля в расследовании возможной коррупции в семье американского лидера. "Было прояснено, что это было частью ежедневных разговоров, которые были у Хантера Байдена с отцом. И звучало так, будто большую часть времени нынешний президент Байден не знал, с какими людьми он на связи, его просто просили сказать "привет". Он (свидетель - ред.) описал это несколько раз, он описал, какая погода, что происходит на его конце. Свидетель был очень последователен о том, что никогда эти разговоры не имели никакого отношения к бизнесу, это были исключительно праздные разговоры", - сказал Голдман журналистам. Комитет палаты представителей в понедельник заслушал в закрытом режиме бизнес-партнера Хантера Байдена Девона Арчера. Арчер, как и Хантер Байден, состоял в руководстве украинской газовой компании Burisma. В 2018 году он был признан присяжными виновным за участие в мошеннической схеме, связанной с продажей племенных облигаций, ему назначили год в тюрьме, однако он пока не отбыл это наказание. По словам Голдмана, Арчер заявил законодателям, что Хантер Байден общался с отцом ежедневно, и за 10 лет дружбы с сыном президента сам свидетель около 20 раз подключался к их разговорам по громкой связи. "Нет указаний на то, что он (Джо Байден) знал, кто ужинает с ним (Хантером Байденом). Это просто было для того, чтобы сказать: "Привет, я ужинаю". Это не касалось бизнеса", - сказал Голдман. Комитет по надзору палаты представителей американского конгресса утверждает, что Хантер Байден не менее дюжины раз связывал по телефону отца, нынешнего президента США Джо Байдена, со своими зарубежными партнерами, в том числе с топ-менеджерами украинской энергетической компании Burisma. В Белом доме подчеркивают, что Байден-старший в бизнес сына вовлечен никогда не был.

https://ria.ru/20230726/biden-1886487845.html

https://ria.ru/20230725/bayden-1886213826.html

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в мире, сша, джо байден, хантер байден