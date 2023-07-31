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Байден говорил с партнерами сына не о делах, а о погоде, заявили в США - РИА Новости, 31.07.2023
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21:53 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/bayden-1887478195.html
Байден говорил с партнерами сына не о делах, а о погоде, заявили в США
Байден говорил с партнерами сына не о делах, а о погоде, заявили в США - РИА Новости, 31.07.2023
Байден говорил с партнерами сына не о делах, а о погоде, заявили в США
Президент США Джо Байден говорил с бизнес-партнерами своего сына Хантера не о делах, а на повседневные темы, в том числе о погоде, заявил член палаты... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T21:53
2023-07-31T21:53
в мире
сша
джо байден
хантер байден
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден говорил с бизнес-партнерами своего сына Хантера не о делах, а на повседневные темы, в том числе о погоде, заявил член палаты представителей Дэн Голдман по итогам комитетских слушаний с участием свидетеля в расследовании возможной коррупции в семье американского лидера. "Было прояснено, что это было частью ежедневных разговоров, которые были у Хантера Байдена с отцом. И звучало так, будто большую часть времени нынешний президент Байден не знал, с какими людьми он на связи, его просто просили сказать "привет". Он (свидетель - ред.) описал это несколько раз, он описал, какая погода, что происходит на его конце. Свидетель был очень последователен о том, что никогда эти разговоры не имели никакого отношения к бизнесу, это были исключительно праздные разговоры", - сказал Голдман журналистам. Комитет палаты представителей в понедельник заслушал в закрытом режиме бизнес-партнера Хантера Байдена Девона Арчера. Арчер, как и Хантер Байден, состоял в руководстве украинской газовой компании Burisma. В 2018 году он был признан присяжными виновным за участие в мошеннической схеме, связанной с продажей племенных облигаций, ему назначили год в тюрьме, однако он пока не отбыл это наказание. По словам Голдмана, Арчер заявил законодателям, что Хантер Байден общался с отцом ежедневно, и за 10 лет дружбы с сыном президента сам свидетель около 20 раз подключался к их разговорам по громкой связи. "Нет указаний на то, что он (Джо Байден) знал, кто ужинает с ним (Хантером Байденом). Это просто было для того, чтобы сказать: "Привет, я ужинаю". Это не касалось бизнеса", - сказал Голдман. Комитет по надзору палаты представителей американского конгресса утверждает, что Хантер Байден не менее дюжины раз связывал по телефону отца, нынешнего президента США Джо Байдена, со своими зарубежными партнерами, в том числе с топ-менеджерами украинской энергетической компании Burisma. В Белом доме подчеркивают, что Байден-старший в бизнес сына вовлечен никогда не был.
https://ria.ru/20230726/biden-1886487845.html
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в мире, сша, джо байден, хантер байден
В мире, США, Джо Байден, Хантер Байден
Байден говорил с партнерами сына не о делах, а о погоде, заявили в США

Голдман: Байден говорил с бизнес-партнерами сына не о делах, а на повседневные темы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден говорил с бизнес-партнерами своего сына Хантера не о делах, а на повседневные темы, в том числе о погоде, заявил член палаты представителей Дэн Голдман по итогам комитетских слушаний с участием свидетеля в расследовании возможной коррупции в семье американского лидера.
«
"Было прояснено, что это было частью ежедневных разговоров, которые были у Хантера Байдена с отцом. И звучало так, будто большую часть времени нынешний президент Байден не знал, с какими людьми он на связи, его просто просили сказать "привет". Он (свидетель - ред.) описал это несколько раз, он описал, какая погода, что происходит на его конце. Свидетель был очень последователен о том, что никогда эти разговоры не имели никакого отношения к бизнесу, это были исключительно праздные разговоры", - сказал Голдман журналистам.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Белый дом отказался комментировать дело Хантера Байдена
26 июля, 21:02
Комитет палаты представителей в понедельник заслушал в закрытом режиме бизнес-партнера Хантера Байдена Девона Арчера. Арчер, как и Хантер Байден, состоял в руководстве украинской газовой компании Burisma. В 2018 году он был признан присяжными виновным за участие в мошеннической схеме, связанной с продажей племенных облигаций, ему назначили год в тюрьме, однако он пока не отбыл это наказание.
По словам Голдмана, Арчер заявил законодателям, что Хантер Байден общался с отцом ежедневно, и за 10 лет дружбы с сыном президента сам свидетель около 20 раз подключался к их разговорам по громкой связи. "Нет указаний на то, что он (Джо Байден) знал, кто ужинает с ним (Хантером Байденом). Это просто было для того, чтобы сказать: "Привет, я ужинаю". Это не касалось бизнеса", - сказал Голдман.
Комитет по надзору палаты представителей американского конгресса утверждает, что Хантер Байден не менее дюжины раз связывал по телефону отца, нынешнего президента США Джо Байдена, со своими зарубежными партнерами, в том числе с топ-менеджерами украинской энергетической компании Burisma. В Белом доме подчеркивают, что Байден-старший в бизнес сына вовлечен никогда не был.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
СМИ раскрыли подробности о продаже картин Хантера Байдена
25 июля, 16:48
 
В миреСШАДжо БайденХантер Байден
 
 
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