https://ria.ru/20230731/batumi-1887326537.html
СМИ: в Батуми закидали яйцами россиян с судна Astoria Grande
СМИ: в Батуми закидали яйцами россиян с судна Astoria Grande - РИА Новости, 31.07.2023
СМИ: в Батуми закидали яйцами россиян с судна Astoria Grande
Участники акции протеста в Батуми закидали яйцами автобус и микроавтобусы, на которых прибывших на круизном лайнере Astoria Grande российских туристов вывозили... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:16
2023-07-31T12:16
2023-07-31T12:16
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ТБИЛИСИ, 31 июл - РИА Новости. Участники акции протеста в Батуми закидали яйцами автобус и микроавтобусы, на которых прибывших на круизном лайнере Astoria Grande российских туристов вывозили из порта, сообщает местное агентство "Батумелеби". "Полиция организовала кордон и тем самым пропустила в город микроавтобус с прибывшими российскими туристами. Участники акции закидали автобус бутылками и яйцами", - сообщает агентство. На прошлой неделе грузинская оппозиция, недовольная заходом в Батуми Astoria Grande с россиянами на борту, устроила акцию протеста рядом с портом. Оппозиция посчитала это обходом международных санкций, хотя власти заявили, что судно, которое ходит под флагом Палау, под санкции не подпадает. Один из российских туристов лайнера рассказал ранее РИА Новости, что пассажиры Astoria Grande ответили протестующей оппозиции дружным исполнением песни "Катюша". В понедельник утром в Батуми вновь прибыл лайнер Astoria Grande со "Звездным круизом". Ранее сообщалось, что "Звездный круиз" в ходе своего маршрута будет заходить в Батуми, Амасру и Стамбул. В ночь на понедельник у порта собрались грузинские оппозиционеры и активисты, чтобы вновь выразить протест, однако полиция на этот раз усилила меры безопасности и железными баррикадами перекрыла все пути к кораблю.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, грузия, россия, батуми
Туризм, Новости - Туризм, Грузия, Россия, Батуми
СМИ: в Батуми закидали яйцами россиян с судна Astoria Grande
"Батумелеби": в Батуми закидали яйцами автобус с россиянами с судна Astoria Grande
ТБИЛИСИ, 31 июл - РИА Новости. Участники акции протеста в Батуми закидали яйцами автобус и микроавтобусы, на которых прибывших на круизном лайнере Astoria Grande российских туристов вывозили из порта, сообщает местное агентство "Батумелеби".
"Полиция организовала кордон и тем самым пропустила в город микроавтобус с прибывшими российскими туристами. Участники акции закидали автобус бутылками и яйцами", - сообщает агентство.
На прошлой неделе грузинская оппозиция, недовольная заходом в Батуми Astoria Grande с россиянами на борту, устроила акцию протеста рядом с портом. Оппозиция посчитала это обходом международных санкций, хотя власти заявили, что судно, которое ходит под флагом Палау, под санкции не подпадает. Один из российских туристов лайнера рассказал ранее РИА Новости, что пассажиры Astoria Grande ответили протестующей оппозиции дружным исполнением песни "Катюша".
В понедельник утром в Батуми
вновь прибыл лайнер Astoria Grande со "Звездным круизом". Ранее сообщалось, что "Звездный круиз" в ходе своего маршрута будет заходить в Батуми, Амасру и Стамбул
. В ночь на понедельник у порта собрались грузинские оппозиционеры и активисты, чтобы вновь выразить протест, однако полиция на этот раз усилила меры безопасности и железными баррикадами перекрыла все пути к кораблю.
Лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в Батуми