Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Батуми закидали яйцами россиян с судна Astoria Grande - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:16 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/batumi-1887326537.html
СМИ: в Батуми закидали яйцами россиян с судна Astoria Grande
СМИ: в Батуми закидали яйцами россиян с судна Astoria Grande - РИА Новости, 31.07.2023
СМИ: в Батуми закидали яйцами россиян с судна Astoria Grande
Участники акции протеста в Батуми закидали яйцами автобус и микроавтобусы, на которых прибывших на круизном лайнере Astoria Grande российских туристов вывозили... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:16
2023-07-31T12:16
туризм
новости - туризм
грузия
россия
батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887313309_0:30:1359:794_1920x0_80_0_0_2113aeb32cf707853ba174ece61b0f6e.jpg
ТБИЛИСИ, 31 июл - РИА Новости. Участники акции протеста в Батуми закидали яйцами автобус и микроавтобусы, на которых прибывших на круизном лайнере Astoria Grande российских туристов вывозили из порта, сообщает местное агентство "Батумелеби". "Полиция организовала кордон и тем самым пропустила в город микроавтобус с прибывшими российскими туристами. Участники акции закидали автобус бутылками и яйцами", - сообщает агентство. На прошлой неделе грузинская оппозиция, недовольная заходом в Батуми Astoria Grande с россиянами на борту, устроила акцию протеста рядом с портом. Оппозиция посчитала это обходом международных санкций, хотя власти заявили, что судно, которое ходит под флагом Палау, под санкции не подпадает. Один из российских туристов лайнера рассказал ранее РИА Новости, что пассажиры Astoria Grande ответили протестующей оппозиции дружным исполнением песни "Катюша". В понедельник утром в Батуми вновь прибыл лайнер Astoria Grande со "Звездным круизом". Ранее сообщалось, что "Звездный круиз" в ходе своего маршрута будет заходить в Батуми, Амасру и Стамбул. В ночь на понедельник у порта собрались грузинские оппозиционеры и активисты, чтобы вновь выразить протест, однако полиция на этот раз усилила меры безопасности и железными баррикадами перекрыла все пути к кораблю.
https://ria.ru/20230731/batumi-1887303193.html
грузия
россия
батуми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887313309_156:0:1356:900_1920x0_80_0_0_db71d63630fdcc7e616755461b79dcf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, грузия, россия, батуми
Туризм, Новости - Туризм, Грузия, Россия, Батуми
СМИ: в Батуми закидали яйцами россиян с судна Astoria Grande

"Батумелеби": в Батуми закидали яйцами автобус с россиянами с судна Astoria Grande

© Sputnik / StringerАкция протеста у круизного лайнера Astoria Grande в порту Батуми
Акция протеста у круизного лайнера Astoria Grande в порту Батуми - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Sputnik / Stringer
Акция протеста у круизного лайнера Astoria Grande в порту Батуми
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 31 июл - РИА Новости. Участники акции протеста в Батуми закидали яйцами автобус и микроавтобусы, на которых прибывших на круизном лайнере Astoria Grande российских туристов вывозили из порта, сообщает местное агентство "Батумелеби".
"Полиция организовала кордон и тем самым пропустила в город микроавтобус с прибывшими российскими туристами. Участники акции закидали автобус бутылками и яйцами", - сообщает агентство.
На прошлой неделе грузинская оппозиция, недовольная заходом в Батуми Astoria Grande с россиянами на борту, устроила акцию протеста рядом с портом. Оппозиция посчитала это обходом международных санкций, хотя власти заявили, что судно, которое ходит под флагом Палау, под санкции не подпадает. Один из российских туристов лайнера рассказал ранее РИА Новости, что пассажиры Astoria Grande ответили протестующей оппозиции дружным исполнением песни "Катюша".
В понедельник утром в Батуми вновь прибыл лайнер Astoria Grande со "Звездным круизом". Ранее сообщалось, что "Звездный круиз" в ходе своего маршрута будет заходить в Батуми, Амасру и Стамбул. В ночь на понедельник у порта собрались грузинские оппозиционеры и активисты, чтобы вновь выразить протест, однако полиция на этот раз усилила меры безопасности и железными баррикадами перекрыла все пути к кораблю.
Круизный лайнер Astoria Grande в порту Батуми - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в Батуми
10:43
 
ТуризмНовости - ТуризмГрузияРоссияБатуми
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала