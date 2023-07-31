https://ria.ru/20230731/batumi-1887326537.html

СМИ: в Батуми закидали яйцами россиян с судна Astoria Grande

СМИ: в Батуми закидали яйцами россиян с судна Astoria Grande - РИА Новости, 31.07.2023

СМИ: в Батуми закидали яйцами россиян с судна Astoria Grande

Участники акции протеста в Батуми закидали яйцами автобус и микроавтобусы, на которых прибывших на круизном лайнере Astoria Grande российских туристов вывозили... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:16

2023-07-31T12:16

2023-07-31T12:16

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ТБИЛИСИ, 31 июл - РИА Новости. Участники акции протеста в Батуми закидали яйцами автобус и микроавтобусы, на которых прибывших на круизном лайнере Astoria Grande российских туристов вывозили из порта, сообщает местное агентство "Батумелеби". "Полиция организовала кордон и тем самым пропустила в город микроавтобус с прибывшими российскими туристами. Участники акции закидали автобус бутылками и яйцами", - сообщает агентство. На прошлой неделе грузинская оппозиция, недовольная заходом в Батуми Astoria Grande с россиянами на борту, устроила акцию протеста рядом с портом. Оппозиция посчитала это обходом международных санкций, хотя власти заявили, что судно, которое ходит под флагом Палау, под санкции не подпадает. Один из российских туристов лайнера рассказал ранее РИА Новости, что пассажиры Astoria Grande ответили протестующей оппозиции дружным исполнением песни "Катюша". В понедельник утром в Батуми вновь прибыл лайнер Astoria Grande со "Звездным круизом". Ранее сообщалось, что "Звездный круиз" в ходе своего маршрута будет заходить в Батуми, Амасру и Стамбул. В ночь на понедельник у порта собрались грузинские оппозиционеры и активисты, чтобы вновь выразить протест, однако полиция на этот раз усилила меры безопасности и железными баррикадами перекрыла все пути к кораблю.

https://ria.ru/20230731/batumi-1887303193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости - туризм, грузия, россия, батуми