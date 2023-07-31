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Лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в Батуми - РИА Новости, 31.07.2023
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Туризм
 
10:43 31.07.2023 (обновлено: 15:52 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/batumi-1887303193.html
Лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в Батуми
Лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в Батуми - РИА Новости, 31.07.2023
Лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в Батуми
Грузинский город Батуми больше не числится в списке остановок в маршрутах круизного лайнера Astoria Grande, свидетельствуют данные на официальном сайте... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T10:43
2023-07-31T15:52
туризм
батуми
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ТБИЛИСИ, 31 июл — РИА Новости. Грузинский город Батуми больше не числится в списке остановок в маршрутах круизного лайнера Astoria Grande, свидетельствуют данные на официальном сайте генерального агентства по продаже круизов. Официального подтверждения у организаторов и в офисе продаж билетов пока не удалось получить. Также неизвестно, являются ли причиной этому митинги грузинских оппозиционеров, которые протестуют против захода лайнера с российскими туристами в Батуми. Грузинские телекомпании сообщают, что, согласно прежним данным маршрутов, остановки в Батуми в ходе круизов из Сочи в Турцию планировались каждые две недели. На прошлой неделе грузинская оппозиция, недовольная заходом в Батуми Astoria Grande с россиянами на борту, устроила акцию протеста рядом с портом. Оппозиция посчитала это обходом международных санкций, хотя власти заявили, что судно, которое ходит под флагом Палау, под санкции не подпадает. Один из российских туристов лайнера рассказал ранее РИА Новости, что пассажиры Astoria Grande ответили протестующей оппозиции дружным исполнением песни "Катюша". В понедельник утром в Батуми вновь прибыл лайнер Astoria Grande со "Звездным круизом". Ранее сообщалось, что "Звездный круиз" в ходе своего маршрута будет заходить в Батуми, Амасру и Стамбул. В ночь на понедельник у порта собрались грузинские оппозиционеры и активисты, чтобы вновь выразить протест, однако полиция на этот раз усилила меры безопасности и железными баррикадами перекрыла все пути к кораблю.
https://ria.ru/20230726/gruziya-1886280828.html
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батуми, в мире, грузия, россия, новости - туризм
Туризм, Батуми, В мире, Грузия, Россия, Новости - Туризм
Лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в Батуми

Батуми вычеркнули из списка остановок маршрутов круизного лайнера Astoria Grande

© Sputnik / StringerКруизный лайнер Astoria Grande в порту Батуми
Круизный лайнер Astoria Grande в порту Батуми - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Sputnik / Stringer
Круизный лайнер Astoria Grande в порту Батуми
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 31 июл — РИА Новости. Грузинский город Батуми больше не числится в списке остановок в маршрутах круизного лайнера Astoria Grande, свидетельствуют данные на официальном сайте генерального агентства по продаже круизов.
Официального подтверждения у организаторов и в офисе продаж билетов пока не удалось получить. Также неизвестно, являются ли причиной этому митинги грузинских оппозиционеров, которые протестуют против захода лайнера с российскими туристами в Батуми. Грузинские телекомпании сообщают, что, согласно прежним данным маршрутов, остановки в Батуми в ходе круизов из Сочи в Турцию планировались каждые две недели.
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На прошлой неделе грузинская оппозиция, недовольная заходом в Батуми Astoria Grande с россиянами на борту, устроила акцию протеста рядом с портом. Оппозиция посчитала это обходом международных санкций, хотя власти заявили, что судно, которое ходит под флагом Палау, под санкции не подпадает. Один из российских туристов лайнера рассказал ранее РИА Новости, что пассажиры Astoria Grande ответили протестующей оппозиции дружным исполнением песни "Катюша".
В понедельник утром в Батуми вновь прибыл лайнер Astoria Grande со "Звездным круизом". Ранее сообщалось, что "Звездный круиз" в ходе своего маршрута будет заходить в Батуми, Амасру и Стамбул. В ночь на понедельник у порта собрались грузинские оппозиционеры и активисты, чтобы вновь выразить протест, однако полиция на этот раз усилила меры безопасности и железными баррикадами перекрыла все пути к кораблю.
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