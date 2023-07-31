Рейтинг@Mail.ru
В Батуми задержали девять участников акции против российских туристов - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 31.07.2023 (обновлено: 11:30 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/batumi-1887294265.html
В Батуми задержали девять участников акции против российских туристов
В Батуми задержали девять участников акции против российских туристов - РИА Новости, 31.07.2023
В Батуми задержали девять участников акции против российских туристов
Полиция Грузии в порту Батуми задержала девять человек на акции протеста против захода круизного лайнера с российскими туристами, сообщило МВД страны. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T09:45
2023-07-31T11:30
в мире
батуми
стамбул
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887313309_0:30:1359:794_1920x0_80_0_0_2113aeb32cf707853ba174ece61b0f6e.jpg
ТБИЛИСИ, 31 июл — РИА Новости. Полиция Грузии в порту Батуми задержала девять человек на акции протеста против захода круизного лайнера с российскими туристами, сообщило МВД страны."Несмотря на многочисленные обращения сотрудников правоохранительных органов, участники митинга не подчинились их законным требованиям, в результате чего были задержаны девять человек", — говорится в релизе пресс-службы.Акции грузинской оппозиции, недовольной заходом в Батуми лайнера Astoria Grande с российскими туристами, начались на минувшей неделе. Протестующие посчитали это обходом международных санкций, хотя власти настаивают, что судно ходит под флагом Палау и под санкции не попадает.Один из российских туристов рассказал ранее РИА Новости, что пассажиры Astoria Grande ответили оппозиции дружным исполнением песни "Катюша".Утром в понедельник лайнер вновь прибыл в Батуми. У порта собрались грузинские оппозиционеры и активисты, чтобы вновь выразить протест, однако полиция на этот раз усилила меры безопасности и железными ограждениями перекрыла подходы к кораблю.
батуми
стамбул
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887313309_156:0:1356:900_1920x0_80_0_0_db71d63630fdcc7e616755461b79dcf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, батуми, стамбул, грузия
В мире, Батуми, Стамбул, Грузия
В Батуми задержали девять участников акции против российских туристов

В Батуми на ночной акции против захода лайнера с россиянами задержали девять человек

© Sputnik / StringerАкция протеста у круизного лайнера Astoria Grande в порту Батуми
Акция протеста у круизного лайнера Astoria Grande в порту Батуми - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Sputnik / Stringer
Акция протеста у круизного лайнера Astoria Grande в порту Батуми
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 31 июл — РИА Новости. Полиция Грузии в порту Батуми задержала девять человек на акции протеста против захода круизного лайнера с российскими туристами, сообщило МВД страны.
"Несмотря на многочисленные обращения сотрудников правоохранительных органов, участники митинга не подчинились их законным требованиям, в результате чего были задержаны девять человек", — говорится в релизе пресс-службы.
Акции грузинской оппозиции, недовольной заходом в Батуми лайнера Astoria Grande с российскими туристами, начались на минувшей неделе. Протестующие посчитали это обходом международных санкций, хотя власти настаивают, что судно ходит под флагом Палау и под санкции не попадает.
Один из российских туристов рассказал ранее РИА Новости, что пассажиры Astoria Grande ответили оппозиции дружным исполнением песни "Катюша".
Утром в понедельник лайнер вновь прибыл в Батуми. У порта собрались грузинские оппозиционеры и активисты, чтобы вновь выразить протест, однако полиция на этот раз усилила меры безопасности и железными ограждениями перекрыла подходы к кораблю.
 
В миреБатумиСтамбулГрузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала