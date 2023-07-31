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В Батуми задержали девять участников акции против российских туристов

В Батуми задержали девять участников акции против российских туристов - РИА Новости, 31.07.2023

В Батуми задержали девять участников акции против российских туристов

Полиция Грузии в порту Батуми задержала девять человек на акции протеста против захода круизного лайнера с российскими туристами, сообщило МВД страны. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T09:45

2023-07-31T09:45

2023-07-31T11:30

в мире

батуми

стамбул

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ТБИЛИСИ, 31 июл — РИА Новости. Полиция Грузии в порту Батуми задержала девять человек на акции протеста против захода круизного лайнера с российскими туристами, сообщило МВД страны."Несмотря на многочисленные обращения сотрудников правоохранительных органов, участники митинга не подчинились их законным требованиям, в результате чего были задержаны девять человек", — говорится в релизе пресс-службы.Акции грузинской оппозиции, недовольной заходом в Батуми лайнера Astoria Grande с российскими туристами, начались на минувшей неделе. Протестующие посчитали это обходом международных санкций, хотя власти настаивают, что судно ходит под флагом Палау и под санкции не попадает.Один из российских туристов рассказал ранее РИА Новости, что пассажиры Astoria Grande ответили оппозиции дружным исполнением песни "Катюша".Утром в понедельник лайнер вновь прибыл в Батуми. У порта собрались грузинские оппозиционеры и активисты, чтобы вновь выразить протест, однако полиция на этот раз усилила меры безопасности и железными ограждениями перекрыла подходы к кораблю.

батуми

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, батуми, стамбул, грузия