https://ria.ru/20230731/balet-1887276099.html

В Большом театре готовы наращивать с Китаем обмен в области балета

В Большом театре готовы наращивать с Китаем обмен в области балета - РИА Новости, 31.07.2023

В Большом театре готовы наращивать с Китаем обмен в области балета

Большой театр будет приветствовать возможный приезд в Россию представителей балета Китая, соответствующие разговоры ведутся, заявил РИА Новости художественный... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T05:44

2023-07-31T05:44

2023-07-31T05:44

культура

махар вазиев

большой театр

китай

россия

пекин

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ПЕКИН, 31 июл - РИА Новости. Большой театр будет приветствовать возможный приезд в Россию представителей балета Китая, соответствующие разговоры ведутся, заявил РИА Новости художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев. "Конечно, нам хочется, и мы будем это только приветствовать, чтобы приезжали к нам представители Китая и представители балета Китая, поскольку они, действительно, сделали колоссальный скачок. И здесь, собственно, долго не нужно вспоминать, достаточно просто посмотреть все международные конкурсы, сколько представителей китайского балета и какие лидирующие места они занимают", - сказал Вазиев. По словам маэстро, это также и приятная часть российской истории, поскольку в создании китайского балета участвовал Советский Союз. "Так что в этом смысле я только приветствую и буду рад, не скрою, да, мы ведем такие разговоры и споры относительно того, чтобы пригласить их к нам, и, возможно, и наши солисты приедут, поучаствуют с ними вместе в их спектакле. Мне кажется, это замечательно, ценность не меняется, сотрудничать лучше, чем не сотрудничать", - подчеркнул он. Накануне балетная труппа Большого театра завершила свои первые после пятилетнего перерыва гастроли в Китае. С 25 по 30 июля артисты Большого театра выступали на сцене Оперного зала Национального центра исполнительских искусств в Пекине, дали четыре представления балета "Дон Кихот" и два гала-концерта. Выступления проходили в сопровождении Симфонического оркестра Национального балета Китая. Дирижер - маэстро Павел Клиничев.

https://ria.ru/20230701/teatr-1881469005.html

китай

россия

пекин

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махар вазиев, большой театр, китай, россия, пекин