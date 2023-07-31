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В Большом театре готовы наращивать с Китаем обмен в области балета
В Большом театре готовы наращивать с Китаем обмен в области балета - РИА Новости, 31.07.2023
В Большом театре готовы наращивать с Китаем обмен в области балета
Большой театр будет приветствовать возможный приезд в Россию представителей балета Китая, соответствующие разговоры ведутся, заявил РИА Новости художественный... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T05:44
2023-07-31T05:44
2023-07-31T05:44
культура
махар вазиев
большой театр
китай
россия
пекин
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ПЕКИН, 31 июл - РИА Новости. Большой театр будет приветствовать возможный приезд в Россию представителей балета Китая, соответствующие разговоры ведутся, заявил РИА Новости художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев. "Конечно, нам хочется, и мы будем это только приветствовать, чтобы приезжали к нам представители Китая и представители балета Китая, поскольку они, действительно, сделали колоссальный скачок. И здесь, собственно, долго не нужно вспоминать, достаточно просто посмотреть все международные конкурсы, сколько представителей китайского балета и какие лидирующие места они занимают", - сказал Вазиев. По словам маэстро, это также и приятная часть российской истории, поскольку в создании китайского балета участвовал Советский Союз. "Так что в этом смысле я только приветствую и буду рад, не скрою, да, мы ведем такие разговоры и споры относительно того, чтобы пригласить их к нам, и, возможно, и наши солисты приедут, поучаствуют с ними вместе в их спектакле. Мне кажется, это замечательно, ценность не меняется, сотрудничать лучше, чем не сотрудничать", - подчеркнул он. Накануне балетная труппа Большого театра завершила свои первые после пятилетнего перерыва гастроли в Китае. С 25 по 30 июля артисты Большого театра выступали на сцене Оперного зала Национального центра исполнительских искусств в Пекине, дали четыре представления балета "Дон Кихот" и два гала-концерта. Выступления проходили в сопровождении Симфонического оркестра Национального балета Китая. Дирижер - маэстро Павел Клиничев.
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махар вазиев, большой театр, китай, россия, пекин
Культура, Махар Вазиев, Большой театр, Китай, Россия, Пекин
В Большом театре готовы наращивать с Китаем обмен в области балета
Худрук балета Большого театра приветствовал возможный приезд в Россию представителей Китая
ПЕКИН, 31 июл - РИА Новости. Большой театр будет приветствовать возможный приезд в Россию представителей балета Китая, соответствующие разговоры ведутся, заявил РИА Новости художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев.
«
"Конечно, нам хочется, и мы будем это только приветствовать, чтобы приезжали к нам представители Китая и представители балета Китая, поскольку они, действительно, сделали колоссальный скачок. И здесь, собственно, долго не нужно вспоминать, достаточно просто посмотреть все международные конкурсы, сколько представителей китайского балета и какие лидирующие места они занимают", - сказал Вазиев.
По словам маэстро, это также и приятная часть российской истории, поскольку в создании китайского балета участвовал Советский Союз.
"Так что в этом смысле я только приветствую и буду рад, не скрою, да, мы ведем такие разговоры и споры относительно того, чтобы пригласить их к нам, и, возможно, и наши солисты приедут, поучаствуют с ними вместе в их спектакле. Мне кажется, это замечательно, ценность не меняется, сотрудничать лучше, чем не сотрудничать", - подчеркнул он.
Накануне балетная труппа Большого театра завершила свои первые после пятилетнего перерыва гастроли в Китае. С 25 по 30 июля артисты Большого театра выступали на сцене Оперного зала Национального центра исполнительских искусств в Пекине
, дали четыре представления балета "Дон Кихот" и два гала-концерта. Выступления проходили в сопровождении Симфонического оркестра Национального балета Китая. Дирижер - маэстро Павел Клиничев.
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