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СМИ: Бабченко* признался, что это он бросал яйца в российское посольство - РИА Новости, 31.07.2023
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11:30 31.07.2023 (обновлено: 14:55 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/babchenko-1887316326.html
СМИ: Бабченко* признался, что это он бросал яйца в российское посольство
СМИ: Бабченко* признался, что это он бросал яйца в российское посольство - РИА Новости, 31.07.2023
СМИ: Бабченко* признался, что это он бросал яйца в российское посольство
Журналист Аркадий Бабченко* признался, что это он забросал яйцами здание российского посольства в Таллине, сообщила газета Postimees. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T11:30
2023-07-31T14:55
в мире
россия
таллин
эстония
аркадий бабченко
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 июл — РИА Новости. Журналист Аркадий Бабченко* признался, что это он забросал яйцами здание российского посольства в Таллине, сообщила газета Postimees. "Проживающий сейчас в Эстонии российский журналист Аркадий Бабченко* опубликовал на своей странице в соцсетях фотографию в полицейском автомобиле, а также подтвердил в комментариях, что действительно забросал посольство России яйцами", — говорится в публикации.Как сообщила ранее пресс-служба эстонского департамента полиции, полицейский патруль задержал возле здания диппредставительства мужчину 1977 года рождения, против него возбуждено уголовное дело. Других подробностей происшествия не разгласили до окончания расследования.Аркадий Бабченко* неоднократно критиковал российские власти в соцсетях, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе. Уже уехав из России, журналист пообещал вернуться в Москву на американском танке Abrams под флагом НАТО. Имевший российское гражданство Бабченко* с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018-го СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что публициста якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко* появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация о его убийстве была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Сам журналист заявил, что при подготовке инсценировки использовалась свиная кровь. В Киеве был задержан предприниматель — предполагаемый организатор покушения.*Внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230403/pamyatnik-1862701226.html
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в мире, россия, таллин, эстония, аркадий бабченко
В мире, Россия, Таллин, Эстония, Аркадий Бабченко
СМИ: Бабченко* признался, что это он бросал яйца в российское посольство

Postimees: Бабченко признался в том, что забросал яйцами посольство России в Таллине

© AP Photo / Valentyn Ogirenko, Pool Журналист Аркадий Бабченко*
Журналист Аркадий Бабченко* - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Valentyn Ogirenko, Pool
Журналист Аркадий Бабченко*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 31 июл — РИА Новости. Журналист Аркадий Бабченко* признался, что это он забросал яйцами здание российского посольства в Таллине, сообщила газета Postimees.
"Проживающий сейчас в Эстонии российский журналист Аркадий Бабченко* опубликовал на своей странице в соцсетях фотографию в полицейском автомобиле, а также подтвердил в комментариях, что действительно забросал посольство России яйцами", — говорится в публикации.
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Как сообщила ранее пресс-служба эстонского департамента полиции, полицейский патруль задержал возле здания диппредставительства мужчину 1977 года рождения, против него возбуждено уголовное дело. Других подробностей происшествия не разгласили до окончания расследования.
Аркадий Бабченко* неоднократно критиковал российские власти в соцсетях, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе. Уже уехав из России, журналист пообещал вернуться в Москву на американском танке Abrams под флагом НАТО.
Имевший российское гражданство Бабченко* с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018-го СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что публициста якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко* появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация о его убийстве была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Сам журналист заявил, что при подготовке инсценировки использовалась свиная кровь. В Киеве был задержан предприниматель — предполагаемый организатор покушения.
*Внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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