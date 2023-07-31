https://ria.ru/20230731/babchenko-1887316326.html

СМИ: Бабченко* признался, что это он бросал яйца в российское посольство

СМИ: Бабченко* признался, что это он бросал яйца в российское посольство - РИА Новости, 31.07.2023

СМИ: Бабченко* признался, что это он бросал яйца в российское посольство

Журналист Аркадий Бабченко* признался, что это он забросал яйцами здание российского посольства в Таллине, сообщила газета Postimees. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T11:30

2023-07-31T11:30

2023-07-31T14:55

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аркадий бабченко

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ХЕЛЬСИНКИ, 31 июл — РИА Новости. Журналист Аркадий Бабченко* признался, что это он забросал яйцами здание российского посольства в Таллине, сообщила газета Postimees. "Проживающий сейчас в Эстонии российский журналист Аркадий Бабченко* опубликовал на своей странице в соцсетях фотографию в полицейском автомобиле, а также подтвердил в комментариях, что действительно забросал посольство России яйцами", — говорится в публикации.Как сообщила ранее пресс-служба эстонского департамента полиции, полицейский патруль задержал возле здания диппредставительства мужчину 1977 года рождения, против него возбуждено уголовное дело. Других подробностей происшествия не разгласили до окончания расследования.Аркадий Бабченко* неоднократно критиковал российские власти в соцсетях, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе. Уже уехав из России, журналист пообещал вернуться в Москву на американском танке Abrams под флагом НАТО. Имевший российское гражданство Бабченко* с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018-го СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что публициста якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко* появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация о его убийстве была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Сам журналист заявил, что при подготовке инсценировки использовалась свиная кровь. В Киеве был задержан предприниматель — предполагаемый организатор покушения.*Внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230403/pamyatnik-1862701226.html

https://ria.ru/20230508/natsizm-1870467868.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, таллин, эстония, аркадий бабченко