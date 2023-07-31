СМИ: Бабченко* признался, что это он бросал яйца в российское посольство
Postimees: Бабченко признался в том, что забросал яйцами посольство России в Таллине
© AP Photo / Valentyn Ogirenko, Pool Журналист Аркадий Бабченко*
© AP Photo / Valentyn Ogirenko, Pool
Журналист Аркадий Бабченко*. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 31 июл — РИА Новости. Журналист Аркадий Бабченко* признался, что это он забросал яйцами здание российского посольства в Таллине, сообщила газета Postimees.
"Проживающий сейчас в Эстонии российский журналист Аркадий Бабченко* опубликовал на своей странице в соцсетях фотографию в полицейском автомобиле, а также подтвердил в комментариях, что действительно забросал посольство России яйцами", — говорится в публикации.
Как сообщила ранее пресс-служба эстонского департамента полиции, полицейский патруль задержал возле здания диппредставительства мужчину 1977 года рождения, против него возбуждено уголовное дело. Других подробностей происшествия не разгласили до окончания расследования.
Имевший российское гражданство Бабченко* с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018-го СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что публициста якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко* появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация о его убийстве была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Сам журналист заявил, что при подготовке инсценировки использовалась свиная кровь. В Киеве был задержан предприниматель — предполагаемый организатор покушения.
*Внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.