https://ria.ru/20230731/azov-1887355275.html

В Киеве заявили, что освобожденные боевики "Азова"* вернутся на поле боя

В Киеве заявили, что освобожденные боевики "Азова"* вернутся на поле боя - РИА Новости, 31.07.2023

В Киеве заявили, что освобожденные боевики "Азова"* вернутся на поле боя

Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что вернувшиеся из Турции боевики батальона "Азов"* (признан... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:54

2023-07-31T13:54

2023-07-31T13:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

национальная гвардия украины

россия

турция

батальон "азов"

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что вернувшиеся из Турции боевики батальона "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ) снова будут принимать участие в боевых действиях - в нарушение договоренностей об их обмене в прошлом году. "Денис (Прокопенко, командир "Азова"* – ред.), он же занимает какую-то должность. Они обороняли Мариуполь, еще некоторые, у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальонной тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи как и все остальные", - сказал Пивненко, отвечая на вопрос об участии боевиков "Азова"* в военных действиях. Пивненко также добавил, что для него какого-то запрета на возвращение боевиков "Азова"* на поле боя нет. "Для меня такого какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те - нет, нет. Тем более, я не распределяю, кто воюет", – сообщил он. Отвечая на вопрос, когда Прокопенко снова примет участие в военных действиях, глава Нацгвардии сообщил, что это случится "в зависимости от обстановки, которая складывается на фронте, возможно, и в течение месяца". Владимир Зеленский 8 июля написал в своем Telegram-канале, что в Киев из Турции после его встречи с Тайипом Эрдоганом летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Как указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия считает нарушением договоренностей передачу главарей боевиков Киеву, будет это обсуждать с турецкой стороной. По его словам, указанные лица, по достигнутым ранее соглашениям, должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. При этом он отметил, что Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе. В сентябре прошлого года занимавший в тот период должность главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из которых 55 - военнослужащие. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари "Азова"*. Об обмене сообщал и Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники писала, что боевики до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России. После возвращения боевиков Киеву глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с турецким коллегой Хаканом Фиданом ситуацию с главарями "Азова" и деструктивность курса Анкары на продолжение военной помощи Украине.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230729/neonatsizm-1886985207.html

https://ria.ru/20230714/obyasneniya-1884104896.html

https://ria.ru/20230712/azov-1883676912.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, национальная гвардия украины, россия, турция, батальон "азов", ситуация в днр и лнр