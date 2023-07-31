Рейтинг@Mail.ru
В Киеве заявили, что освобожденные боевики "Азова"* вернутся на поле боя - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:54 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/azov-1887355275.html
В Киеве заявили, что освобожденные боевики "Азова"* вернутся на поле боя
В Киеве заявили, что освобожденные боевики "Азова"* вернутся на поле боя - РИА Новости, 31.07.2023
В Киеве заявили, что освобожденные боевики "Азова"* вернутся на поле боя
Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что вернувшиеся из Турции боевики батальона "Азов"* (признан... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:54
2023-07-31T13:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
национальная гвардия украины
россия
турция
батальон "азов"
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868339015_154:0:2917:1554_1920x0_80_0_0_b85c2e3043e94201905b814716ba761e.jpg
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что вернувшиеся из Турции боевики батальона "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ) снова будут принимать участие в боевых действиях - в нарушение договоренностей об их обмене в прошлом году. "Денис (Прокопенко, командир "Азова"* – ред.), он же занимает какую-то должность. Они обороняли Мариуполь, еще некоторые, у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальонной тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи как и все остальные", - сказал Пивненко, отвечая на вопрос об участии боевиков "Азова"* в военных действиях. Пивненко также добавил, что для него какого-то запрета на возвращение боевиков "Азова"* на поле боя нет. "Для меня такого какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те - нет, нет. Тем более, я не распределяю, кто воюет", – сообщил он. Отвечая на вопрос, когда Прокопенко снова примет участие в военных действиях, глава Нацгвардии сообщил, что это случится "в зависимости от обстановки, которая складывается на фронте, возможно, и в течение месяца". Владимир Зеленский 8 июля написал в своем Telegram-канале, что в Киев из Турции после его встречи с Тайипом Эрдоганом летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Как указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия считает нарушением договоренностей передачу главарей боевиков Киеву, будет это обсуждать с турецкой стороной. По его словам, указанные лица, по достигнутым ранее соглашениям, должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. При этом он отметил, что Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе. В сентябре прошлого года занимавший в тот период должность главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из которых 55 - военнослужащие. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари "Азова"*. Об обмене сообщал и Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники писала, что боевики до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России. После возвращения боевиков Киеву глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с турецким коллегой Хаканом Фиданом ситуацию с главарями "Азова" и деструктивность курса Анкары на продолжение военной помощи Украине.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230729/neonatsizm-1886985207.html
https://ria.ru/20230714/obyasneniya-1884104896.html
https://ria.ru/20230712/azov-1883676912.html
украина
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868339015_273:0:3002:2047_1920x0_80_0_0_9b841dc42283d48940ff8240646f77f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, национальная гвардия украины, россия, турция, батальон "азов", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Национальная гвардия Украины, Россия, Турция, Батальон "Азов", Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили, что освобожденные боевики "Азова"* вернутся на поле боя

Командир Нацгвардии Украины Пивненко: освобожденные боевики "Азова" вернутся на поле боя

© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Национальной гвардии Украины
Бойцы Национальной гвардии Украины - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Бойцы Национальной гвардии Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что вернувшиеся из Турции боевики батальона "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ) снова будут принимать участие в боевых действиях - в нарушение договоренностей об их обмене в прошлом году.
"Денис (Прокопенко, командир "Азова"* – ред.), он же занимает какую-то должность. Они обороняли Мариуполь, еще некоторые, у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальонной тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи как и все остальные", - сказал Пивненко, отвечая на вопрос об участии боевиков "Азова"* в военных действиях.
Бойцы националистического батальона Азов* в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Этот неонацизм кого надо неонацизм: в Европе поют оды Бандере и "Азову"*
29 июля, 08:00
Пивненко также добавил, что для него какого-то запрета на возвращение боевиков "Азова"* на поле боя нет. "Для меня такого какого-то запрета, чтобы мне кто-то говорил, что те воюют, а те - нет, нет. Тем более, я не распределяю, кто воюет", – сообщил он.
Отвечая на вопрос, когда Прокопенко снова примет участие в военных действиях, глава Нацгвардии сообщил, что это случится "в зависимости от обстановки, которая складывается на фронте, возможно, и в течение месяца".
Владимир Зеленский 8 июля написал в своем Telegram-канале, что в Киев из Турции после его встречи с Тайипом Эрдоганом летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Как указывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия считает нарушением договоренностей передачу главарей боевиков Киеву, будет это обсуждать с турецкой стороной. По его словам, указанные лица, по достигнутым ранее соглашениям, должны были находиться на территории Турции до окончания конфликта. При этом он отметил, что Анкара приняла это решение под давлением на фоне провалов ВСУ во время контрнаступления и саммита НАТО в Вильнюсе.
Сдавшиеся в плен украинские боевики в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Анкара заявила, что дала объяснения России по выдаче боевиков "Азова"*
14 июля, 04:26
В сентябре прошлого года занимавший в тот период должность главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из которых 55 - военнослужащие. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари "Азова"*. Об обмене сообщал и Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники писала, что боевики до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.
После возвращения боевиков Киеву глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону с турецким коллегой Хаканом Фиданом ситуацию с главарями "Азова" и деструктивность курса Анкары на продолжение военной помощи Украине.
* Запрещенная в России террористическая организация
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Пушилин прокомментировал выдачу Турцией боевиков "Азова"* Украине
12 июля, 10:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНациональная гвардия УкраиныРоссияТурцияБатальон "Азов"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала