https://ria.ru/20230731/ataki-1887381563.html

Киев компенсирует неудачи ВСУ атаками по объектам России, считает эксперт

Киев компенсирует неудачи ВСУ атаками по объектам России, считает эксперт - РИА Новости, 31.07.2023

Киев компенсирует неудачи ВСУ атаками по объектам России, считает эксперт

Украина своими атаками БПЛА по российским объектам компенсирует неудачи на фронте, удары по Москве - эмоциональная победа, которую Киев транслирует для граждан... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:38

2023-07-31T15:38

2023-07-31T15:38

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сергей собянин

георгий федоров

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украина своими атаками БПЛА по российским объектам компенсирует неудачи на фронте, удары по Москве - эмоциональная победа, которую Киев транслирует для граждан своей страны и западных благодетелей, заявил в понедельник РИА Новости политолог, президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров. "Ситуация на фронте складывается не в пользу противника. Недавно российской армией были нанесены удары по некоторым значимым для Киева объектам, поэтому им необходимы хотя бы эмоциональные победы. В связи с этим, удар по Москве - символическая и эмоциональная победа, которую Киев преподносит внутри своей страны как скорую перемогу", - сказал Федоров. Он добавил, что атаки беспилотников на объекты в российской столице и в Московской области с военной точки зрения не имеют никакого смысла, но с символической будут использованы в "пропагандистских целях для западных благодетелей". Отвечая на вопрос агентства, почему официальный Киев не комментирует атаки по российским объектам и не берет за это ответственность, эксперт подчеркнул, что такие атаки воспринимаются негативно в любом сообществе, в том числе и в западном. "В данном случае они будут отрицать либо стыдливо умалчивать факты своей организации этих террористических актов и ударов по мирным объектам", - заключил Федоров. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье заявлял, что ночью была совершена атака украинских беспилотников, были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Москва-Сити, жертв и пострадавших нет. В Министерстве обороны РФ позже уточнили, что террористическая атака была выполнена киевским режимом, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий "Москва-Сити".

https://ria.ru/20230728/ataka-1886866094.html

https://ria.ru/20230730/informirovanie-1887226508.html

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в мире, киев, москва, украина, сергей собянин, георгий федоров