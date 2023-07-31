https://ria.ru/20230731/ataki-1887375458.html

На Краснолиманском направлении отразили две атаки противника

На Краснолиманском направлении отразили две атаки противника - РИА Новости, 31.07.2023

На Краснолиманском направлении отразили две атаки противника

На краснолиманском направлении отражены две атаки противника, уничтожены до 140 украинских военнослужащих, бронемашины, самоходка "Гвоздика", сообщили в... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:15

2023-07-31T15:15

2023-07-31T15:25

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. На краснолиманском направлении отражены две атаки противника, уничтожены до 140 украинских военнослужащих, бронемашины, самоходка "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ."На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Кременная и Кузьмино Луганской народной республики", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным Минобороны, нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское ДНР, Кузьмино и Кармазиновка ЛНР."За сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в российском военном ведомстве.

https://ria.ru/20230731/prevoskhodstvo-1887367109.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность