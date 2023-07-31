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На Краснолиманском направлении отразили две атаки противника - РИА Новости, 31.07.2023
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15:15 31.07.2023 (обновлено: 15:25 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/ataki-1887375458.html
На Краснолиманском направлении отразили две атаки противника
На Краснолиманском направлении отразили две атаки противника - РИА Новости, 31.07.2023
На Краснолиманском направлении отразили две атаки противника
На краснолиманском направлении отражены две атаки противника, уничтожены до 140 украинских военнослужащих, бронемашины, самоходка "Гвоздика", сообщили в... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:15
2023-07-31T15:25
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. На краснолиманском направлении отражены две атаки противника, уничтожены до 140 украинских военнослужащих, бронемашины, самоходка "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ."На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Кременная и Кузьмино Луганской народной республики", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным Минобороны, нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское ДНР, Кузьмино и Кармазиновка ЛНР."За сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в российском военном ведомстве.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
На Краснолиманском направлении отразили две атаки противника

Минобороны: на Краснолиманском направлении отразили две атаки противника

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. На краснолиманском направлении отражены две атаки противника, уничтожены до 140 украинских военнослужащих, бронемашины, самоходка "Гвоздика", сообщили в Минобороны РФ.
"На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Кременная и Кузьмино Луганской народной республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным Минобороны, нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское ДНР, Кузьмино и Кармазиновка ЛНР.
"За сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в российском военном ведомстве.
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