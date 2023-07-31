https://ria.ru/20230731/ataka-1887422458.html

"Его не станет". Поступок Зеленского в отношении России шокировал китайцев

"Его не станет". Поступок Зеленского в отношении России шокировал китайцев - РИА Новости, 31.07.2023

"Его не станет". Поступок Зеленского в отношении России шокировал китайцев

Читатели китайского портала "Гуанча" жестко раскритиковали атаку украинских БПЛА в районе "Москва-сити", произошедшую в воскресенье. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T17:21

2023-07-31T17:21

2023-07-31T17:21

россия

москва

владимир зеленский

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863118201_0:27:1143:670_1920x0_80_0_0_98e84bbab7367f0f03f7add99ea9e523.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" жестко раскритиковали атаку украинских БПЛА в районе "Москва-сити", произошедшую в воскресенье.Комментаторы обвинили Киев в причастности к атаке, а также предположили, что такими действиями президент Владимир Зеленский предопределил свою судьбу."Этот марионеточный режим, уже давно превращающийся в террористический, теперь занимается какими-то подлыми уловками и мелкими пакостями", — написал один из читателей."Этот парень, должно быть, в конце концов умрет насильственной смертью", — указал второй. "Зеленский использовал уловки и бессильные угрозы, чтобы скрыть безобразный провал контрнаступления", — прокомментировал третий."Для Москвы жизнь Зеленского все же имеет определенное значение, может быть, он лучший кандидат для будущих мирных переговоров, потому что хотя бы знает сопутствующие детали. Если однажды существование этого президента потеряет смысл для России, его тут же не станет", — подытожил другой читатель.Киевский режим попытался рано утром в воскресенье организовать в Москве террористическую атаку с помощью трех беспилотников, один дрон сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ, сообщили в Минобороны России. Один БПЛА был сбит ПВО в Одинцовском районе Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, разбились на территории комплекса "Москва-Сити", уточнили в ведомстве.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230731/revolyutsiya-1887372430.html

https://ria.ru/20230731/putin-1887348913.html

россия

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, владимир зеленский, киев, в мире