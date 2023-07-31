Рейтинг@Mail.ru
"Его не станет". Поступок Зеленского в отношении России шокировал китайцев - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/ataka-1887422458.html
"Его не станет". Поступок Зеленского в отношении России шокировал китайцев
"Его не станет". Поступок Зеленского в отношении России шокировал китайцев - РИА Новости, 31.07.2023
"Его не станет". Поступок Зеленского в отношении России шокировал китайцев
Читатели китайского портала "Гуанча" жестко раскритиковали атаку украинских БПЛА в районе "Москва-сити", произошедшую в воскресенье. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T17:21
2023-07-31T17:21
россия
москва
владимир зеленский
киев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863118201_0:27:1143:670_1920x0_80_0_0_98e84bbab7367f0f03f7add99ea9e523.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" жестко раскритиковали атаку украинских БПЛА в районе "Москва-сити", произошедшую в воскресенье.Комментаторы обвинили Киев в причастности к атаке, а также предположили, что такими действиями президент Владимир Зеленский предопределил свою судьбу."Этот марионеточный режим, уже давно превращающийся в террористический, теперь занимается какими-то подлыми уловками и мелкими пакостями", — написал один из читателей."Этот парень, должно быть, в конце концов умрет насильственной смертью", — указал второй. &quot;Зеленский использовал уловки и бессильные угрозы, чтобы скрыть безобразный провал контрнаступления&quot;, — прокомментировал третий."Для Москвы жизнь Зеленского все же имеет определенное значение, может быть, он лучший кандидат для будущих мирных переговоров, потому что хотя бы знает сопутствующие детали. Если однажды существование этого президента потеряет смысл для России, его тут же не станет", — подытожил другой читатель.Киевский режим попытался рано утром в воскресенье организовать в Москве террористическую атаку с помощью трех беспилотников, один дрон сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ, сообщили в Минобороны России. Один БПЛА был сбит ПВО в Одинцовском районе Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, разбились на территории комплекса "Москва-Сити", уточнили в ведомстве.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230731/revolyutsiya-1887372430.html
https://ria.ru/20230731/putin-1887348913.html
россия
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863118201_108:0:1035:695_1920x0_80_0_0_347c4a23c2bca94dc72b8192dd649974.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир зеленский, киев, в мире
Россия, Москва, Владимир Зеленский, Киев, В мире
"Его не станет". Поступок Зеленского в отношении России шокировал китайцев

Читатели "Гуанча" раскритиковали атаку украинских БПЛА на Москву

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" жестко раскритиковали атаку украинских БПЛА в районе "Москва-сити", произошедшую в воскресенье.
Комментаторы обвинили Киев в причастности к атаке, а также предположили, что такими действиями президент Владимир Зеленский предопределил свою судьбу.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Добром не кончится. Зеленского предупредили о зреющей на Украине революции
Вчера, 15:00
"Этот марионеточный режим, уже давно превращающийся в террористический, теперь занимается какими-то подлыми уловками и мелкими пакостями", — написал один из читателей.
"Этот парень, должно быть, в конце концов умрет насильственной смертью", — указал второй.
«

"Зеленский использовал уловки и бессильные угрозы, чтобы скрыть безобразный провал контрнаступления", — прокомментировал третий.

"Для Москвы жизнь Зеленского все же имеет определенное значение, может быть, он лучший кандидат для будущих мирных переговоров, потому что хотя бы знает сопутствующие детали. Если однажды существование этого президента потеряет смысл для России, его тут же не станет", — подытожил другой читатель.

Киевский режим попытался рано утром в воскресенье организовать в Москве террористическую атаку с помощью трех беспилотников, один дрон сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ, сообщили в Минобороны России. Один БПЛА был сбит ПВО в Одинцовском районе Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, разбились на территории комплекса "Москва-Сити", уточнили в ведомстве.

Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Рабочий обед В. Путина с группой лидеров африканских государств по украинской проблематике - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
"До Днепра". В США указали следующий шаг Путина после краха наступления ВСУ
Вчера, 13:29
 
РоссияМоскваВладимир ЗеленскийКиевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала