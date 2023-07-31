"Его не станет". Поступок Зеленского в отношении России шокировал китайцев
Читатели "Гуанча" раскритиковали атаку украинских БПЛА на Москву
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" жестко раскритиковали атаку украинских БПЛА в районе "Москва-сити", произошедшую в воскресенье.
Комментаторы обвинили Киев в причастности к атаке, а также предположили, что такими действиями президент Владимир Зеленский предопределил свою судьбу.
"Этот марионеточный режим, уже давно превращающийся в террористический, теперь занимается какими-то подлыми уловками и мелкими пакостями", — написал один из читателей.
"Этот парень, должно быть, в конце концов умрет насильственной смертью", — указал второй.
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"Зеленский использовал уловки и бессильные угрозы, чтобы скрыть безобразный провал контрнаступления", — прокомментировал третий.
"Для Москвы жизнь Зеленского все же имеет определенное значение, может быть, он лучший кандидат для будущих мирных переговоров, потому что хотя бы знает сопутствующие детали. Если однажды существование этого президента потеряет смысл для России, его тут же не станет", — подытожил другой читатель.
Киевский режим попытался рано утром в воскресенье организовать в Москве террористическую атаку с помощью трех беспилотников, один дрон сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ, сообщили в Минобороны России. Один БПЛА был сбит ПВО в Одинцовском районе Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, разбились на территории комплекса "Москва-Сити", уточнили в ведомстве.
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Киевский режим попытался рано утром в воскресенье организовать в Москве террористическую атаку с помощью трех беспилотников, один дрон сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ, сообщили в Минобороны России. Один БПЛА был сбит ПВО в Одинцовском районе Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, разбились на территории комплекса "Москва-Сити", уточнили в ведомстве.
Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>