https://ria.ru/20230731/altay-1887312976.html

На Алтае семь туристов пострадали в ДТП

На Алтае семь туристов пострадали в ДТП - РИА Новости, 31.07.2023

На Алтае семь туристов пострадали в ДТП

Микроавтрбус с туристами столкнулся с ассенизаторской машиной в Республике Алтай, один человек погиб и еще семеро пострадали, сообщает пресс-служба главка МВД... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T11:21

2023-07-31T11:21

2023-07-31T11:21

туризм

новости - туризм

республика алтай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

туризм

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БАРНАУЛ, 31 июл – РИА Новости. Микроавтрбус с туристами столкнулся с ассенизаторской машиной в Республике Алтай, один человек погиб и еще семеро пострадали, сообщает пресс-служба главка МВД по региону. "Вблизи села Чемал произошло крупное ДТП. Предварительно установлено, что водитель ассенизаторской машины Hino Ranger выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz, который перевозил туристов. По предварительным данным, в происшествии погибла женщина – пассажир микроавтобуса. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили семь человек, находящиеся в автомобиле Mercedes-Benz", – говорится в сообщении. В главке МЧС по региону уточняют, что всего в микроавтобусе находилось 20 человек, из них двое детей. Для оказания помощи на место происшествия прибыли шесть пожарных Чемальской пожарно-спасательной части №5, там работает две единицы техники. Огнеборцы оказали первую и психологическую помощь пострадавшим, помогли транспортировать их до машины скорой помощи, отключили аккумулятор у авто.

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республика алтай

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, республика алтай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, туризм