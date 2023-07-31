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На Алтае семь туристов пострадали в ДТП - РИА Новости, 31.07.2023
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Туризм
 
11:21 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/altay-1887312976.html
На Алтае семь туристов пострадали в ДТП
На Алтае семь туристов пострадали в ДТП - РИА Новости, 31.07.2023
На Алтае семь туристов пострадали в ДТП
Микроавтрбус с туристами столкнулся с ассенизаторской машиной в Республике Алтай, один человек погиб и еще семеро пострадали, сообщает пресс-служба главка МВД... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T11:21
2023-07-31T11:21
туризм
новости - туризм
республика алтай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
туризм
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БАРНАУЛ, 31 июл – РИА Новости. Микроавтрбус с туристами столкнулся с ассенизаторской машиной в Республике Алтай, один человек погиб и еще семеро пострадали, сообщает пресс-служба главка МВД по региону. "Вблизи села Чемал произошло крупное ДТП. Предварительно установлено, что водитель ассенизаторской машины Hino Ranger выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz, который перевозил туристов. По предварительным данным, в происшествии погибла женщина – пассажир микроавтобуса. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили семь человек, находящиеся в автомобиле Mercedes-Benz", – говорится в сообщении. В главке МЧС по региону уточняют, что всего в микроавтобусе находилось 20 человек, из них двое детей. Для оказания помощи на место происшествия прибыли шесть пожарных Чемальской пожарно-спасательной части №5, там работает две единицы техники. Огнеборцы оказали первую и психологическую помощь пострадавшим, помогли транспортировать их до машины скорой помощи, отключили аккумулятор у авто.
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новости - туризм, республика алтай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Республика Алтай, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Туризм
На Алтае семь туристов пострадали в ДТП

На Алтае семь туристов пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком

© РИА Новости / Андрей Каспришин | Перейти в медиабанкЧуйская степь
Чуйская степь - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Андрей Каспришин
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БАРНАУЛ, 31 июл – РИА Новости. Микроавтрбус с туристами столкнулся с ассенизаторской машиной в Республике Алтай, один человек погиб и еще семеро пострадали, сообщает пресс-служба главка МВД по региону.
"Вблизи села Чемал произошло крупное ДТП. Предварительно установлено, что водитель ассенизаторской машины Hino Ranger выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz, который перевозил туристов. По предварительным данным, в происшествии погибла женщина – пассажир микроавтобуса. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили семь человек, находящиеся в автомобиле Mercedes-Benz", – говорится в сообщении.
В главке МЧС по региону уточняют, что всего в микроавтобусе находилось 20 человек, из них двое детей.
Для оказания помощи на место происшествия прибыли шесть пожарных Чемальской пожарно-спасательной части №5, там работает две единицы техники. Огнеборцы оказали первую и психологическую помощь пострадавшим, помогли транспортировать их до машины скорой помощи, отключили аккумулятор у авто.
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