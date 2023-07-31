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Путин подписал закон об индексации акцизов - РИА Новости, 31.07.2023
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12:57 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/aktsizy-1887337206.html
Путин подписал закон об индексации акцизов
Путин подписал закон об индексации акцизов - РИА Новости, 31.07.2023
Путин подписал закон об индексации акцизов
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ставки акцизов на 2024-2026 годы. В следующем году акцизы на большинство подакцизных товаров... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:57
2023-07-31T12:57
экономика
россия
владимир путин
алексей сазанов
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ставки акцизов на 2024-2026 годы. В следующем году акцизы на большинство подакцизных товаров будут проиндексированы на 5% вместо ранее запланированных 4%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в целях реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. При этом он предусматривает индексацию ставок акцизов на 5% в 2024 году, на 4% - в 2025 году и на 4% - в 2026 году. Ставки индексируются в соответствии с ожидаемыми уровнями инфляции на эти годы, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. В итоге акциз на крепкий алкоголь в 2024 году составит 643 рубля за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре. В результате дальнейшей индексации на 4% в 2025 году акциз увеличится до 669 рублей, в 2026 году - до 696 рублей. На алкогольную продукцию крепостью до 9% акциз в 2024 году составит 514 рублей за литр безводного этилового спирта, в 2025 году увеличится до 535 рублей, в 2026 году – до 556 рублей. На вино, сусло и виноматериалы акциз вырастет до 36 рублей, 37 рублей и 38 рублей за литр соответственно; на винные напитки и игристые вина, включая шампанское – до 47 рублей, 49 рублей и 51 рубля. Для пива крепостью свыше 0,5% и до 8,6%, сидра, пуаре, медовухи акциз в 2024 году составит 26 рублей за литр, в 2025 году – 27 рублей, в 2026 году – 28 рублей. Для более крепкого пива акциз на 2024 год предусмотрен в размере 49 рублей, на 2025 год – 51 рубль, на 2026 год – 53 рубля за литр. Ставки акцизов на сигареты и папиросы в 2024 году составят 2731 рубль за 1 тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3709 рублей; в 2025 году - 2840 рублей плюс 16%, но не менее 3857 рублей; в 2026 году - 2954 тысячи рублей плюс 16%, но не менее 4011 рублей. Акциз на сигары в 2024 году вырастет до 292 рублей за штуку, в 2025 году – до 304 рублей, в 2026 году – до 316 рублей; на сигариллы (сигариты), биди, кретек - до 4159 рублей за тысячу штук, 4325 рублей и 4498 рублей соответственно. Акциз на табак составит в 2024 году 4318 рублей за 1 килограмм, в 2025 году - 4491 рубль, в 2026 году - 4671 рубль; а если он предназначен для потребления путем нагревания, то 9094 рубля, 9458 рублей и 9836 рублей соответственно. На жидкости для электронных систем доставки никотина акциз устанавливается на 2024 год в размере 21 рубль за 1 миллилитр, на 2025 год - 22 рубля, на 2026 год - 23 рубля. Акциз на легковые автомобили мощностью двигателя от 90 до 150 лошадиных сил включительно составит в 2024 году 58 рублей за 1 лошадиную силу, в 2025 году – 60 рублей, в 2026 году – 62 рубля; от 150 до 200 лошадиных сил - 557 рублей, 579 рублей и 602 рубля соответственно; от 200 до 300 лошадиных сил - 912 рублей, 948 рублей и 986 рублей; от 300 до 400 лошадиных сил - 1555 рублей, 1617 рублей и 1682 рубля; от 400 до 500 лошадиных сил - 1609 рублей, 1673 рубля и 1740 рублей; свыше 500 лошадиных сил - 1662 рубля, 1778 рублей и 1797 рублей соответственно. Для мотоциклов мощностью свыше 150 лошадиных сил акциз составит в 2024 году 557 рублей, в 2025 году - 579 рублей, в 2026 году - 602 рубля. Для бензина 5 класса ставка акциза на 2024 год составит 15 048 рублей за тонну, на 2025 год – 15 650 рублей, на 2026 год – 16 276 рублей; не соответствующего 5 классу – 15 458 рублей, 16 076 рублей и 16 719 рублей соответственно; для дизтоплива – 10 425 рублей, 10 842 рубля и 11 276 рублей; для моторных масел – 6628 рублей, 6893 рубля и 7169 рублей соответственно. Ставка акциза на авиакеросин не меняется, сохраняясь в размере 2800 рублей на весь трехлетний период. Закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
https://ria.ru/20230629/alkogol-1881020261.html
https://ria.ru/20230524/aktsizy-1873762610.html
https://ria.ru/20230731/benzin-1887263341.html
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экономика, россия, владимир путин, алексей сазанов
Экономика, Россия, Владимир Путин, Алексей Сазанов
Путин подписал закон об индексации акцизов

Путин подписал закон об индексации акцизов до 2026 года

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ставки акцизов на 2024-2026 годы. В следующем году акцизы на большинство подакцизных товаров будут проиндексированы на 5% вместо ранее запланированных 4%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в целях реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. При этом он предусматривает индексацию ставок акцизов на 5% в 2024 году, на 4% - в 2025 году и на 4% - в 2026 году. Ставки индексируются в соответствии с ожидаемыми уровнями инфляции на эти годы, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.
В итоге акциз на крепкий алкоголь в 2024 году составит 643 рубля за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре. В результате дальнейшей индексации на 4% в 2025 году акциз увеличится до 669 рублей, в 2026 году - до 696 рублей. На алкогольную продукцию крепостью до 9% акциз в 2024 году составит 514 рублей за литр безводного этилового спирта, в 2025 году увеличится до 535 рублей, в 2026 году – до 556 рублей. На вино, сусло и виноматериалы акциз вырастет до 36 рублей, 37 рублей и 38 рублей за литр соответственно; на винные напитки и игристые вина, включая шампанское – до 47 рублей, 49 рублей и 51 рубля.
Для пива крепостью свыше 0,5% и до 8,6%, сидра, пуаре, медовухи акциз в 2024 году составит 26 рублей за литр, в 2025 году – 27 рублей, в 2026 году – 28 рублей. Для более крепкого пива акциз на 2024 год предусмотрен в размере 49 рублей, на 2025 год – 51 рубль, на 2026 год – 53 рубля за литр.
Выставка вина в Вероне, Италия - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Импортер вина рассказал о росте цен на алкоголь у европейских поставщиков
29 июня, 04:18
Ставки акцизов на сигареты и папиросы в 2024 году составят 2731 рубль за 1 тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3709 рублей; в 2025 году - 2840 рублей плюс 16%, но не менее 3857 рублей; в 2026 году - 2954 тысячи рублей плюс 16%, но не менее 4011 рублей. Акциз на сигары в 2024 году вырастет до 292 рублей за штуку, в 2025 году – до 304 рублей, в 2026 году – до 316 рублей; на сигариллы (сигариты), биди, кретек - до 4159 рублей за тысячу штук, 4325 рублей и 4498 рублей соответственно.
Акциз на табак составит в 2024 году 4318 рублей за 1 килограмм, в 2025 году - 4491 рубль, в 2026 году - 4671 рубль; а если он предназначен для потребления путем нагревания, то 9094 рубля, 9458 рублей и 9836 рублей соответственно. На жидкости для электронных систем доставки никотина акциз устанавливается на 2024 год в размере 21 рубль за 1 миллилитр, на 2025 год - 22 рубля, на 2026 год - 23 рубля.
Производство пива - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Россия начнет отказываться от бумажных акцизов на пиво и табак
24 мая, 05:09
Акциз на легковые автомобили мощностью двигателя от 90 до 150 лошадиных сил включительно составит в 2024 году 58 рублей за 1 лошадиную силу, в 2025 году – 60 рублей, в 2026 году – 62 рубля; от 150 до 200 лошадиных сил - 557 рублей, 579 рублей и 602 рубля соответственно; от 200 до 300 лошадиных сил - 912 рублей, 948 рублей и 986 рублей; от 300 до 400 лошадиных сил - 1555 рублей, 1617 рублей и 1682 рубля; от 400 до 500 лошадиных сил - 1609 рублей, 1673 рубля и 1740 рублей; свыше 500 лошадиных сил - 1662 рубля, 1778 рублей и 1797 рублей соответственно.
Для мотоциклов мощностью свыше 150 лошадиных сил акциз составит в 2024 году 557 рублей, в 2025 году - 579 рублей, в 2026 году - 602 рубля.
Для бензина 5 класса ставка акциза на 2024 год составит 15 048 рублей за тонну, на 2025 год – 15 650 рублей, на 2026 год – 16 276 рублей; не соответствующего 5 классу – 15 458 рублей, 16 076 рублей и 16 719 рублей соответственно; для дизтоплива – 10 425 рублей, 10 842 рубля и 11 276 рублей; для моторных масел – 6628 рублей, 6893 рубля и 7169 рублей соответственно. Ставка акциза на авиакеросин не меняется, сохраняясь в размере 2800 рублей на весь трехлетний период.
Закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Названы регионы — лидеры по доступности бензина
00:05
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАлексей Сазанов
 
 
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