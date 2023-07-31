https://ria.ru/20230731/afrika-1887387647.html

"Черкизово" готово поставлять в Африку сосиски и наггетсы

"Черкизово" готово поставлять в Африку сосиски и наггетсы - РИА Новости, 31.07.2023

"Черкизово" готово поставлять в Африку сосиски и наггетсы

Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в РФ, в настоящее время экспортирует в ряд стран африканского континента продукцию РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:59

2023-07-31T15:59

2023-07-31T15:59

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в РФ, в настоящее время экспортирует в ряд стран африканского континента продукцию из курицы и индейки и готова расширять ассортимент за счет готовой мясной продукции - например сосисок или наггетсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Компания готова предложить на африканский рынок не только сырьевые продукты (замороженные мясо и субпродукты курицы, индейки, свинины), но и широкий ассортимент готовой мясной продукции глубокой переработки: колбасы, сосиски, наггетсы и другая", - сообщили в пресс-службе. Рынки африканского континента являются в целом интересным направлением для компании. Например, продукция из курицы и индейки уже экспортируется в Гану, Конго, Бенин и Экваториальную Гвинею. Разовые отгрузки такой продукции были и в Анголу; новые - в процессе обсуждения. "На прошедшей в этом году встрече с ангольскими импортерами в рамках проходившей онлайн бизнес-миссии обсуждались продукты, поставка которых была бы интересна обеим сторонам. Сейчас ведутся коммерческие переговоры о ценах и условиях поставки", - сообщили в пресс-службе. В 2022 году "Черкизово" увеличило экспорт продукции на 25% в натуральном выражении, превысив уровень в 100 тысяч тонн; в 2023 году зарубежные отгрузки могут вырасти еще примерно на 10%, сообщала компания в январе. В настоящее время поставки осуществляются более чем в 20 стран, уточнили в пресс-службе, география экспорта постоянно расширяется. Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер - семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева, испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%.

https://ria.ru/20230730/putin-1887132802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, африка, гана