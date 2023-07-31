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"Черкизово" готово поставлять в Африку сосиски и наггетсы - РИА Новости, 31.07.2023
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15:59 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/afrika-1887387647.html
"Черкизово" готово поставлять в Африку сосиски и наггетсы
"Черкизово" готово поставлять в Африку сосиски и наггетсы - РИА Новости, 31.07.2023
"Черкизово" готово поставлять в Африку сосиски и наггетсы
Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в РФ, в настоящее время экспортирует в ряд стран африканского континента продукцию РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:59
2023-07-31T15:59
экономика
россия
африка
гана
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в РФ, в настоящее время экспортирует в ряд стран африканского континента продукцию из курицы и индейки и готова расширять ассортимент за счет готовой мясной продукции - например сосисок или наггетсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Компания готова предложить на африканский рынок не только сырьевые продукты (замороженные мясо и субпродукты курицы, индейки, свинины), но и широкий ассортимент готовой мясной продукции глубокой переработки: колбасы, сосиски, наггетсы и другая", - сообщили в пресс-службе. Рынки африканского континента являются в целом интересным направлением для компании. Например, продукция из курицы и индейки уже экспортируется в Гану, Конго, Бенин и Экваториальную Гвинею. Разовые отгрузки такой продукции были и в Анголу; новые - в процессе обсуждения. "На прошедшей в этом году встрече с ангольскими импортерами в рамках проходившей онлайн бизнес-миссии обсуждались продукты, поставка которых была бы интересна обеим сторонам. Сейчас ведутся коммерческие переговоры о ценах и условиях поставки", - сообщили в пресс-службе. В 2022 году "Черкизово" увеличило экспорт продукции на 25% в натуральном выражении, превысив уровень в 100 тысяч тонн; в 2023 году зарубежные отгрузки могут вырасти еще примерно на 10%, сообщала компания в январе. В настоящее время поставки осуществляются более чем в 20 стран, уточнили в пресс-службе, география экспорта постоянно расширяется. Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер - семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева, испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%.
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экономика, россия, африка, гана
Экономика, Россия, Африка, Гана
"Черкизово" готово поставлять в Африку сосиски и наггетсы

Группа Черкизово готова расширить ассортимент поставок мясной продукции в Африку

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота ООО "Отечественный продукт" группы компаний "Черкизово"
Работа ООО Отечественный продукт группы компаний Черкизово - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Работа ООО "Отечественный продукт" группы компаний "Черкизово". Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в РФ, в настоящее время экспортирует в ряд стран африканского континента продукцию из курицы и индейки и готова расширять ассортимент за счет готовой мясной продукции - например сосисок или наггетсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Компания готова предложить на африканский рынок не только сырьевые продукты (замороженные мясо и субпродукты курицы, индейки, свинины), но и широкий ассортимент готовой мясной продукции глубокой переработки: колбасы, сосиски, наггетсы и другая", - сообщили в пресс-службе.
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Рынки африканского континента являются в целом интересным направлением для компании. Например, продукция из курицы и индейки уже экспортируется в Гану, Конго, Бенин и Экваториальную Гвинею. Разовые отгрузки такой продукции были и в Анголу; новые - в процессе обсуждения.
«
"На прошедшей в этом году встрече с ангольскими импортерами в рамках проходившей онлайн бизнес-миссии обсуждались продукты, поставка которых была бы интересна обеим сторонам. Сейчас ведутся коммерческие переговоры о ценах и условиях поставки", - сообщили в пресс-службе.
В 2022 году "Черкизово" увеличило экспорт продукции на 25% в натуральном выражении, превысив уровень в 100 тысяч тонн; в 2023 году зарубежные отгрузки могут вырасти еще примерно на 10%, сообщала компания в январе. В настоящее время поставки осуществляются более чем в 20 стран, уточнили в пресс-службе, география экспорта постоянно расширяется.
Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер - семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева, испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%.
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