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В Минобрнауки назвали самые популярные специальности у абитуриентов - РИА Новости, 31.07.2023
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14:52 31.07.2023 (обновлено: 15:01 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/abiturienty-1887370703.html
В Минобрнауки назвали самые популярные специальности у абитуриентов
В Минобрнауки назвали самые популярные специальности у абитуриентов - РИА Новости, 31.07.2023
В Минобрнауки назвали самые популярные специальности у абитуриентов
Направление подготовки, связанное с информационными технологиями, лидирует у абитуриентов российских вузов, популярны также медицинское и педагогическое... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:52
2023-07-31T15:01
общество
россия
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Направление подготовки, связанное с информационными технологиями, лидирует у абитуриентов российских вузов, популярны также медицинское и педагогическое образование, заявил заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев. "Лидирует направление, связанное с информационными технологиями - это и информационно-вычислительная техника, это и прикладная информатика, прикладная математика, информационная безопасность и многие другие, которые в тренде, что называется", - сказал Афанасьев на пресс-конференции, посвященной приемной кампании 2023 года, в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он уточнил, что традиционно в лидерах медицинское и педагогическое образование. Сохраняется спрос также на гуманитарные специальности, такие как экономика, менеджмент, юриспруденция, отметил Афанасьев. По его словам, в этому году более 900 тысяч абитуриентов подали заявления в российские вузы.
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Наталья Макарова
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общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента, социальный навигатор
Общество, Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Навигатор абитуриента, Социальный навигатор
В Минобрнауки назвали самые популярные специальности у абитуриентов

Минобрнауки: IT-отрасль пользуется наибольшей популярностью у абитуриентов в 2023 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушка проходит мимо баннера "приемная комиссия" на фасаде РГГУ в Москве
Девушка проходит мимо баннера приемная комиссия на фасаде РГГУ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Девушка проходит мимо баннера "приемная комиссия" на фасаде РГГУ в Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Направление подготовки, связанное с информационными технологиями, лидирует у абитуриентов российских вузов, популярны также медицинское и педагогическое образование, заявил заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.
«
"Лидирует направление, связанное с информационными технологиями - это и информационно-вычислительная техника, это и прикладная информатика, прикладная математика, информационная безопасность и многие другие, которые в тренде, что называется", - сказал Афанасьев на пресс-конференции, посвященной приемной кампании 2023 года, в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он уточнил, что традиционно в лидерах медицинское и педагогическое образование. Сохраняется спрос также на гуманитарные специальности, такие как экономика, менеджмент, юриспруденция, отметил Афанасьев.
По его словам, в этому году более 900 тысяч абитуриентов подали заявления в российские вузы.
Абитуриент заполняет документы во время приемной кампании - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Почти 355 тысяч абитуриентов подали заявления в педвузы
27 июля, 12:55
 
ОбществоРоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Навигатор абитуриентаСоциальный навигатор
 
 
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