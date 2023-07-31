https://ria.ru/20230731/abiturienty-1887370703.html

В Минобрнауки назвали самые популярные специальности у абитуриентов

В Минобрнауки назвали самые популярные специальности у абитуриентов - РИА Новости, 31.07.2023

В Минобрнауки назвали самые популярные специальности у абитуриентов

Направление подготовки, связанное с информационными технологиями, лидирует у абитуриентов российских вузов, популярны также медицинское и педагогическое... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:52

2023-07-31T14:52

2023-07-31T15:01

общество

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Направление подготовки, связанное с информационными технологиями, лидирует у абитуриентов российских вузов, популярны также медицинское и педагогическое образование, заявил заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев. "Лидирует направление, связанное с информационными технологиями - это и информационно-вычислительная техника, это и прикладная информатика, прикладная математика, информационная безопасность и многие другие, которые в тренде, что называется", - сказал Афанасьев на пресс-конференции, посвященной приемной кампании 2023 года, в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он уточнил, что традиционно в лидерах медицинское и педагогическое образование. Сохраняется спрос также на гуманитарные специальности, такие как экономика, менеджмент, юриспруденция, отметил Афанасьев. По его словам, в этому году более 900 тысяч абитуриентов подали заявления в российские вузы.

https://ria.ru/20230727/abiturient-1886587836.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента, социальный навигатор