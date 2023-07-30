https://ria.ru/20230730/zelenskiy-1887152365.html

Путина этим не разозлить: в Киеве разнесли Зеленского из-за атаки на Москву

Путина этим не разозлить: в Киеве разнесли Зеленского из-за атаки на Москву - РИА Новости, 30.07.2023

Путина этим не разозлить: в Киеве разнесли Зеленского из-за атаки на Москву

У Киева не получится вывести из себя президента России Владимира Путина своими террористическими атаками из-за провалов на фронте, написал в Twitter украинский... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T07:36

2023-07-30T07:36

2023-07-30T07:37

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. У Киева не получится вывести из себя президента России Владимира Путина своими террористическими атаками из-за провалов на фронте, написал в Twitter украинский режиссер Игорь Лопатенок.Так он отреагировал на повреждение зданий "Москва-Сити" в результате атаки украинских БПЛА в воскресенье утром."Беспилотник врезался в коммерческое здание в Москва-Сити в Москве. Два месяца безуспешных контратак на поле боя, сначала Крымский мост, теперь еще один террористический акт в Москве. Нацистский режим в Киеве отчаянно пытается вывести из равновесия позицию президента Путина", — написал Лопатенок.По мнению режиссера, попытки Зеленского пошатнуть непоколебимость Владимира Путина окончатся неудачей."С этим у них ничего не получится, потому что Зеленский - актер, а Путин - государственный деятель, я уверен, вы понимаете разницу", — подытожил Лопатенок.Киевский режим попытался рано утром в воскресенье организовать в Москве террористическую атаку с помощью трех беспилотников, один дрон сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ, сообщили в Минобороны России. Один БПЛА был сбит ПВО в Одинцовском районе Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, разбились на территории комплекса "Москва-Сити", уточнили в ведомстве.В начале этой недели российские средства радиоэлектронной борьбы подавили два дрона, которые потерпели крушение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева. В двух нежилых зданиях выбило окна, никто не пострадал. В пятницу система ПВО сбила дрон в Московской области, разрушений и пострадавших не было.

https://ria.ru/20230730/sekret-1887147583.html

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в мире, москва, киев, россия, владимир путин, игорь лопатенок, twitter