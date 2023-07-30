Путина этим не разозлить: в Киеве разнесли Зеленского из-за атаки на Москву
Украинский режиссер Лопатенок обвинил киевский режим в теракте в Москва-Сити
© AP Photo / Peter NichollsВладимир Зеленский
© AP Photo / Peter Nicholls
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. У Киева не получится вывести из себя президента России Владимира Путина своими террористическими атаками из-за провалов на фронте, написал в Twitter украинский режиссер Игорь Лопатенок.
Так он отреагировал на повреждение зданий "Москва-Сити" в результате атаки украинских БПЛА в воскресенье утром.
"Беспилотник врезался в коммерческое здание в Москва-Сити в Москве. Два месяца безуспешных контратак на поле боя, сначала Крымский мост, теперь еще один террористический акт в Москве. Нацистский режим в Киеве отчаянно пытается вывести из равновесия позицию президента Путина", — написал Лопатенок.
По мнению режиссера, попытки Зеленского пошатнуть непоколебимость Владимира Путина окончатся неудачей.
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"С этим у них ничего не получится, потому что Зеленский - актер, а Путин - государственный деятель, я уверен, вы понимаете разницу", — подытожил Лопатенок.
Киевский режим попытался рано утром в воскресенье организовать в Москве террористическую атаку с помощью трех беспилотников, один дрон сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ, сообщили в Минобороны России. Один БПЛА был сбит ПВО в Одинцовском районе Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, разбились на территории комплекса "Москва-Сити", уточнили в ведомстве.
В начале этой недели российские средства радиоэлектронной борьбы подавили два дрона, которые потерпели крушение на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева. В двух нежилых зданиях выбило окна, никто не пострадал. В пятницу система ПВО сбила дрон в Московской области, разрушений и пострадавших не было.